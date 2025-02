El sector servicios de Cádiz vuelve a la carga laboral

Primera bajada del paro en la provincia desde que comenzó el año. Febrero ha rebajado el número de desempleados con respecto a enero en 792 personas (-0,5%). De nuevo y como es tradicionmal, el sector servicios ha sido el encargado de tirar del mercado laboral gaditano , que ya se prepara para abordar unos meses de actividad hostelera que tendrán su momento álgido con las contrataciones de verano. No obstante, el mes de febrero también ha sido importante para la contratación en sectores como la industria y la construcción. En el lado opuesto se encuentra la agricultura, donde ha subido el paro en 78 personas, y en el segmento de población de Sin Empleo Anterior, donde se ha incrementado en 544. Cádiz es una de las tres provincias andaluzas, junto con Huelva yu Málaga, donde ha bajado el paro.

En total, el número de demandantes de empleo en la provincia apuntados al Servcio Andaluz de Empleo (SAE) asciende a 154.325. En cuanto a la estadística interanual, es decir, al numero de parados de febfrero de 2021 a febrero de 2022, el resultado sorprende ya que Cádiz registra una bajada de -34.922 (-18,4%) . Cabe recordar en este punto que la ausencia de Carnaval y Semana Santa el pasado año tuvieron mucho que ver con la subida del desempleo. Ahora, la situación es distinta, y el sector servicios abre la puerta a la contratación para afrontar las fiestas de primavera .

El sindicato CC OO ha calificado de leve el descenso, mientras pone el acento en el incremento de la contratación indefinida registrada en ese mes. El número de contratos firmados el pasado mes en la provincia fue de 36.680, de los que 4.932 fueron indefinidos y 31.748, temporales

La central sindical considera que el cambio de tendencia en la contratación es consecuencia del cambio legislativo producido por la reforma laboral y reitera la necesidad de implementar políticas públicas vinculadas a la generación de empleo en el marco de los fondos europeos.

El descenso en 792 personas trabajadoras del paro registrado en las oficinas públicas de empleo durante del mes de febrero, ha sido considerado por CCOO de Cádiz como un a buena noticia que, no obstante, por su escasa cuantía muestran nuevamente la debilidad estructural del mercado laboral gaditano.

Los sindicatos destacan que la nueva reforma laboral permite dinamismo al tejido gaditano

En este sentido, la secretaria provincial de este sindicato. Inmaculada Ortega , ha reiterado las demandas de su organización en este terreno; reclamando la implementación de políticas públicas que permitan un cambio del modelo productivo gaditano hacía actividades que generen mayor valor añadido y empleo. «Los fondos europeos New Generation son una oportunidad que nuestra provincia no pude dejar pasar, una oportunidad para superar debilidades de nuestro tejido económico y desarrollar en toda su dimensión las potencialidades económicas de nuestra provincia» sostenía la responsable de CCOO.

Por municipios, el descenso del paro se deja sentir, especialmente, en las localidades costeras, cuyos hoteles inician la apertura tras el letargo invernal . Los municipios donde más baja el desempleo en febrero son Conil (-180), Chipiona (-138), Cádiz (-126), Chiclana (-112), Tarifa (-105) y Vejer (-97). En el lado contrario despuntan Algeciras (+207), La Línea (+157) y Jerez (+66).

A juicio del sindicato, «la reforma laboral abre un nuevo camino en materia de calidad en el empleo y la formulación de contratos indefinidos es buena prueba de ello. El dato que ilustra de manera fehaciente este paradigma lo refleja que el incremento del porcentaje de contratación indefinida en datos interanuales que supera 178% entre los hombres y en un 186% entre las mujeres».

Otro de los datos que se extrae de la estadística laboral del mes de febrero es que el contingente de mayores de 45 años es el que concentra el número de desempleados más importantes con 78.445 personas.

Cádiz, junto con Huelva y Málaga, es de las provincias andaluzas donde más desciende y sitúa el contingente de parados en 154.325 personas

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix , se ha congratulado al conocerse que la provincia gaditana es de las pocas en las que ha bajado el paro en Andalucía durante el mes de febrero, si bien lamenta que la Comunidad Autónoma andaluza sea la de mayor aumento del paro en términos absolutos.

Ruiz Boix celebra la esperanza que supone para esos 792 gaditanos que hayan encontrado empleo el mes pasado y subraya que «aunque sería deseable un ritmo de creación mayor para nuestra provincia que siempre ha sufrido especialmente en el drama del paro, es una buena noticia que Cádiz se escape esta vez de esos primeros puestos en datos del paro de España».

El secretario general insiste además en que existe una tendencia positiva de la provincia que se manifiesta en términos interanuales con una bajada en 34.922 personas paradas lo que significa un 18,45% menos. Con ello, abunda en que hay que seguir trabajando en colectivos como las mujeres y especialmente, los jóvenes para seguir aumentando la contratación que también se ha incrementado en Cádiz en un 14,76%. Al respecto, recuerda que la reforma laboral impulsada por el Gobierno progresista va a permitir seguir consolidando esa senda de recuperación social y económica para Cádiz así como de generación de empleo. Pero insiste en «la necesidad de combatir la temporalidad pues solo una minoría de los contratos registrados en Andalucía, el 13, 18% fueron indefinidos y queremos ir hacia un escenario de mayor estabilidad laboral».

El nuevo marco jurídico laboral es, en opinión de Ruiz Boix, «el aliado perfecto para todas las posibilidades que se abren en torno a los fondos europeos y todos los proyectos e iniciativas que se van a desarrollar en torno a estos, como estamos viendo ya con los primeros repartos de los planes de resiliencia».

Sin embargo, para el dirigente socialista «algo falla cuando en toda España se crea empleo y en Andalucía se destruye, fallan tres años de políticas activas de empleo inexistentes, de planes industriales que no se han ejecutado, de planes de empleo que se les han sustraído a los ayuntamientos, de ayudas a autónomos que no llegan y de sectores estratégicos que no sienten el respaldo del Gobierno andaluz».

«Nos preocupa porque aunque en cierto modo nos hayamos escapado este mes, esa inercia del Gobierno andaluz arrastraría a la provincia de Cádiz que podría quedarse de nuevo al margen de la creación de empleo y especialmente de las altas en la seguridad social que se están produciendo en toda España», asegura.