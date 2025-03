El sector del autobús vive una situación dramática tras la pandemia

Con el arranque del curso académico , una de las empresas externas que recuperan uno de sus servicios es el de los autobuses . Debido a las consecuencias de la pandemia , el sector del autobús está en una situación límite porque ha visto reducido sus servicios prácticamente en su totalidad. El transporte escolar puede convertirse en un pulmón para las empresas de este ámbito.

Pese a que ello también lleva aparejado una gran incertidumbre e inseguridad porque, desde las empresas de autobuses apuntan que, si en los centros educativos comienzan a producirse contagios , al final puede que los cierren de nuevo, lo que conllevará que su servicio también se suspenda.

«Desde el mes de marzo estábamos esperanzados en que el trasporte escolar arrancase y ahora que lo ha hecho esperamos que dure mucho y no tengamos ninguna incidencia. Desde el confinamiento, el servicio discrecional estaba prácticamente parado», explica Ángel Juan Pascual, consejero de Autocares Rico.

«El problema del autobús es que no nos sienten parte de la comunidad educativa, pero dependemos al 100% de ella. También nos pasa con el turismo. Se va creando una especie de bola que se va engrandeciendo por cada una de las partes que miramos y nosotros siempre nos quedamos atrás, a diferencia de otro tipo de servicios como el transporte de mercancías», apunta Nicolás Rodríguez Ballesteros, presidente de la Asociación de Transportes de Autobuses de la provincia de Cádiz (ASOBUS).

Para ofrecer el servicio del transporte escolar , los autobuses también se han tenido que adaptar al protocolo Covid . Para ello, todos los conductores tienen que pasar la prueba y los vehículos se desinfectan diariamente con ozono. Esto supone un mayor tiempo para el personal y también se incrementan los costes.

Tal y como manifiesta el presidente de ASOBUS el servicio discrecional está casi estancado porque depende del turismo, fundamentalmente extranjero, o de cualquier tipo de transporte relacionado con bodas, comuniones, grupos deportivos, clubs, excursiones. «Estos clientes han desaparecido, nadie contrata y está todo paralizado».

Calculan que han perdido entre un 70-80% . «Desde marzo en Cádiz hay empresas del autobús que no han facturado más de un 5% y esto es una situación dramática. Porque los vehículos tienen un coste alto, y además deben tener un mantenimiento porque no puedes tener el autobús parado seis meses, hay que arrancarlo cada cierto tiempo para revisar niveles y eso conlleva un consumo y un personal. La estructura hay que seguir manteniéndola, vigilancia de los autobuses, el alquiler. Hay una serie de gastos fijos que hay que atender y la producción desde marzo ha sido prácticamente nula», recalca el consejero de Autocares Rico.

Asimismo, desde ASOBUS denuncian que todas las empresas que se dedican solo al servicio discrecional están en un ‘shock financiero’ porque tienen que mantener unos costes fijos sin tener ningún tipo de producción y son muchos los meses que llevan aguantando esta situación.

«El sector está pasando una racha muy mala y en el turismo no vemos ningún futuro inmediato que no sea el verano próximo. Los autobuses funcionan sobre todo con los extranjeros y hasta que no se recupere con los touroperadores y los cruceros, estaremos en una situación muy delicada», declara Rodríguez.

Transporte regular de viajeros

Con el servicio regular , la situación varía un poco. Las empresas de autobuses que ofrecen este servicio tenían la obligación de mantener una serie de f recuencias, pero el problema que han tenido es que no han contado con viajeros suficientes para que el servicio resultase rentable . De ahí que se haya llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento para compensar parcialmente los gastos que ha supuesto esta descompensación.

«Con el servicio regular no llegamos al 50% de viajeros que se tenía antes de la pandemia. Funcionamos con una recaudación casi a la mitad, cuando los costes están al 100%, haciendo todos los servicios o al menos al mismo ritmo que en las franjas de horas punta», explica el presidente de ASOBUS en Cádiz.

Esto los lleva a un desfase entre el servicio que ofrecen y la recaudación que consiguen y de ahí que demanden que lleguen las ayudas por parte de la administración. «La tramitación es muy lenta y se está ahogando a las empresas porque estamos trabajando al mismo ritmo, pero con una recaudación inferior».

Exigen agilidad en los trámites, simplicidad y rapidez para poder recibir las ayudas acordadas con la administración. «El sector necesita ayuda. Hemos estado trabajando en el confinamiento sin apoyo y ahora es la administración la que tiene que responder», exigen desde ASOBUS Cádiz.

