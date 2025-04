Salud destaca en su balance del año la reducción de 42 días en las listas de espera

Csif: «Siguen las mismas carencias con el nuevo SAS»

A la hora de hacer el balance de cómo ha sido este primer año del nuevo Gobierno de la Junta en la sanidad gaditana, Alberto Puyana, responsable de Sanidad de Csif Cádiz opina que «con el nuevo gobierno andaluz, notamos cierto seguidismo de las viejas carencias: falta de profesionales, infraestructuras que necesitan remodelaciones urgentes y mantenimiento en general, problemas en la conciliación de la vida familiar-laboral, y seguimos sufriendo demasiados casos de agresiones a profesionales en el ejercicio de nuestro trabajo». En resumen, Puyana sostiene que la verdad, «no se ha sentido ese cambio, esa mejora, que se prometía desde el nuevo gobierno. La tan cacareada estabilización de la plantilla y los contratos de un mínimo de un año de duración, en la práctica no se ha llevado a cabo. Es más, podríamos decir que se ha retrocedido en ese aspecto: hasta bien entrado este año 2019, las plantillas estaban en situación deficitaria por la no renovación de muchos profesionales». Eso sí, el responsable del área sanitaria de Csif en Cádiz reconoce que «parece que se ha abierto el grifo de las contrataciones y parece que los profesionales podrán realizar su labor con un poco de más dignidad. Pero no olvidemos que todavía estamos muy alejados del número de profesionales necesarios para ofrecer un servicio público con la calidad que merecen tanto la ciudadanía como los trabajadores de la Sanidad pública».