Sabores de Paterna: «Los políticos se pusieron nerviosos con la listeria y se dejaron llevar por el miedo» Bartolo Rodríguez, propietario de Sabores de Paterna, analiza la crisis ya superada en 'Los Directos de LA VOZ'

Antonio Juncal Cádiz Actualizado: 15/11/2019 17:39h

Bartolo Rodríguez, propietario de Sabores de Paterna, ha sido el protagonista este viernes en ‘Los Directos de LA VOZ’, una vez que su empresa ha superado por completo la amenaza por la alerta de listeriosis. Bartolo afirma que ahora «cada día es mejor que el anterior», y que sus clientes siguen siendo los mismos.«Apenas hemos perdido un 1 por ciento», refiere, a lo que opone que cada vez reciben más llamadas de pedidos a nivel nacional y local. «Nos llaman desde muchos puntos de España que antes no nos compraban», asegura.

Y también de muy cerca, con pequeñas historias. Pone de ejemplo el caso de un gaditano de 80 años que se ha puesto en contacto con ellos para mostrarle su solidaridad y comprarles sus productos, diciéndoles que «no se merecen lo que les ha pasado, por injusto». En cuanto a la crisis vivida, Bartolo refleja que «aquí no hemos tenido ningún caso nunca», y que el caso del chico de Madrid que desató la alarma«no era nada, sino una simple gastroenteritis»

Bartolo asume que «para una empresa pequeñita este es un golpe bastante duro», pero siempre mantuvo la calma:«Cuando no está en tu mano, ponerte nervioso no te acarrea nada», asevera con absoluta tranquilidad.«Siempre hemos hecho lo que nos han indicado», confirma, y para ello pone como muestra las 14 visitas rutinarias de la Inspección que han tenido en tres años. De hecho, Sabores de Paterna había superado sin pegas el 23 de agosto, una semana antes del estallido de la alerta, una analítica en la que «todo estaba bien».

En cuanto a la gestión política del caso, Bartolo tiene en mente las declaraciones del consejero de Salud de la Junta en las que decía que «habíamos tenido muy mala suerte y que nos cogió enmedio». Aunque el responsable autonómico no se ha puesto en contacto directamente con él, Bartolo dice que«esas palabras las considero como una disculpa». «Yo no me lo he buscado», se lamenta el responsable de Sabores de Paterna, quien considera que los políticos«se pusieron muy nerviosos y se dejaron llevar por el miedo» en su caso.

Matiza que es«materialmente imposible» que la listeria salga de la carne, para lo que apela a los estrictos controles de trazabilidad. Y entra en detalles técnicos: «la listeria a 65 ó 70 grados se elimina, y nosotros ponemos la carne a 90 grados, y lo hacemos porque había clientes que nos decían que la notaban cruda». Como conclusión, considera que allí donde se haya producido un brote«tiene que ser por el manejo» del producto. Bartolo apela en este sentido a la experiencia atesorada por la familia, ya que «hasta el abuelo de mi abuela fue carnicero».

Agradece las concentraciones de apoyo por parte de la propia Paterna, que le aportaron«fuerza moral», al comprobar que«el pueblo sentía que la empresa es suya, lleva su nombre y se sienten orgullosos» de una firma que está presente incluso en restaurantes con Estrella Michelin. «Desde el minuto uno personas con mucha importancia en la gastronomía y la restauración nos mandaron mensajes de apoyo, y nos decían que nos meterían en sus cartas una vez que todo pasara», presume dentro de su tono general de modestia.

Fruto de la simbiosis con la población de Paterna, para el 8 de diciembre ya se está organizando la primera Feria de la Carne Mechada y los Chicharrones, que tendrá lugar en la Caseta Municipal. Bartolo prevé esa cita como«un día alegre y de fiesta», un respiro después de tanta alarma, una cita en el que habrá cante y baile flamencos y agrupaciones de Carnaval.

A pesar de estar cerrados durante dos meses, estima que lo pasado les ha dado «más fuerza», y que todo ha sido fruto de una «exageración». Sobre todo, recalca a los consumidores que «nadie le debe tener miedo a ninguna empresa del sector», y valora que este es un producto rico en proteínas y con poca grasa. «Los animales carnívoros son más ágiles, y los que se alimentan de hierba, como el hipopótamo, están más gordos, por algo será…», remata burlón.