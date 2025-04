La ruta de la inversión gaditana

Algo se mueve en la Bahía de Cádiz o, al menos, es lo que se infiere después de los tres anuncios de inversión que han llegado a la provincia nada más arrancar el nuevo año. La apertura de un centro de distribución ... de Amazon en el polígono de Las Salinas, en El Puerto, la implantación, también en el polígono portuense, de Bayport , empresa de logística naval, y la puesta en marcha en el recinto interior de la Zona Franca de una nueva empresa de pescado congelado, Mare Cádiz , ponen de manifiesto que las inversiones no están reñidas con la crisis.

Todo esto ocurre, precisamente, en plena tercera ola de la pandemia y bajo el manto de Filomena, un temporal de frío y nieve que mantiene bajo cero al país. De hecho, las mejores oportunidades salen en tiempos difíciles . El físico Albert Einstein aseguró que «la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y los países, porque la crisis trae progresos». Desde luego, no le faltó razón; pese a las adversidades, toda crisis tiene su magnífico lado bueno y, la experiencia de otras situaciones similares apunta hacia la gran generación de oportunidades que, de saber aprovecharse, puede permitir que las buenas ideas encuentren su mejor posición en el mercado pese a las dificultades.

La provincia de Cádiz tiene importantes recursos para salir airosa de este envite aunque, de momento, los efectos de la pandemia están siendo demoledores para su mercado laboral. El último dato del paro, correspondiente al mes de diciembre, se ha cebado con Cádiz. Este mes, en el que abundaban las contrataciones gracias a las campañas de Navidad y de rebajas, ha dejado 2.217 nuevos parados. La cifra más desconcertante es la interanual. En el año de la pandemia un total de 35.358 gaditanos han perdido su empleo. El censo de parados en la provincia asciende ahora a 183.396 personas .

El Puerto, la joya de la corona

Este es el panorama sociolaboral con el que afrontamos 2021 que, pese a los nubarrones, ha traído tres buenas noticias de inversión que, si se sumplen los pronósticos, generarán más de 200 empleos directos. El anuncio de estas inversiones ha revalorizado los polos de atracción que encierra el mapa de Cádiz para la inversión. Cuatro grandes áreas concentran la mayor oferta de suelo industrial y situán ahora a la localidad de El Puerto como la joya de la corona.

Hasta hace unos pocos años, la bonanza económica propiciaba un escenario muy favorable para la realización de pequeñas inversiones en negocios emprendedores. Sin embargo, también eran tiempos en los que, según comentan algunos de aquellos inversores, «había más dinero que buenas ideas» porque, en general, los momentos de excelente coyuntura económica no favorecen especialmente la mejor actividad emprendedora. «Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos», destacó Einstein.

¿Dónde están los grandes yacimientos de empleo de la Bahía? Las posibilidades que tiene Cádiz de hacer frente a la crisis la encontramos en la oferta de su suelo indusrial y en el potencial que encierra el tejido empresarial de la Bahía . La segunda parte de esta historia la deben completar los agentes sociales, que están obligados a vender ese suelo para captar las inversiones.

Los grandes polos de atracción empresarial se dibujan en el suelo de la Zona Franca, en la capital, con 480.000 m2, de los que 150.000 m2 pertenecen al suelo que dejó la tabacalera Altadis. Igualmente el recinto fiscal extiende sus tentáculos a la orilla de Puerto Real, con presencia en La Cabezuela , y también en el polígono de Las Salinas , en El Puerto.

El segundo polo de atracción que emerge en el mapa gaditano es, precisamente, el que representa el puerto de Cádiz , con 106 hectáreas dedicadas a la actividad industrial en la capital y sus ramificaciones en el polígono de La Cabezuela, en Puerto Real, y en los muelles Pesquero y Exterior de El Puerto de Santa María, además de contar con un pellizco de suelo en la Zona Franca, con los muelles de Poniente y de Ribera.

Este segundo polo alberga 132 hectáreas en La Cabezuela y también 42 hectáreas del polígono del Trocadero, ambos en Puerto Real.

El tercer frente de atracción se localiza, precisamente, en El Puerto de Santa María, con el polígono Tecnobahía , en la carreratera de Sanlúcar, y con el de Las Salinas, este último donde se instalarán Amazon y Bayport y donde Mercadona abrió en 2010 uno de sus supermercados más grandes de la Bahía.

El cuarto polo de atracción está formado por el suelo que aún está por desarrolar y, sobre todo, por concretar. Se trata del que se extiende por la finca de Las Aletas, en Puerto Real , con 111 hectáreas y cuyo proyecto industrial ha pasado a denominarse ahora Lógica.

De hecho, el Gobierno de la Junta, en manos de PP y Ciudadanos, está agilizando los trámites con el Gobierno central para desatrancar la puesta en marcha de Lógica, un espacio destinado a concentrar a las grandes empresas logísticas y convertir la zona en una plataforma de ditribución.

El Gobierno regional logró el pasado 4 de diciembre desbloquear en Madrid el antiguo proyecto de Las Aletas para crear en el término municipal de Puerto Real una plataforma logística capaz de reunir en un enclave privilegiado de la Bahía a empresas de varios sectores, sobre todo, del transporte y de las mercancías.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, se reunieron con la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Paneque, presidenta del todavía Consorcio Aletas y máxima responsable del Gobierno de la nación en este ambicioso proyecto de infraestructura para Cádiz. El objetivo de la reunión no fue otro que dar a esta histórica iniciativa un impulso definitivo.

Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de sorpresas. Paneque transmitió a Marín y a Sanz que para desarrollar este proyecto era necesario antes cumplir con un importante trámite administrativo como era la disolución de la antigua sociedad de Las Aletas para poder crear una nueva sociedad mercantil que gestione la plataforma logística. La sorpresa de los mandatarios de la Junta fue mayúscula al comprobar que esta tramitación se podía haber iniciado hace dos años. Ahora se está en esa fase de acelerar el trámite para poner a disposición de los inversores este suelo.

Este espacio es especialmente atractivo para la inversión empresarial y la creación de empleo, ya que está cerca de la autopista, además de estar conectado con la línea ferroviaria Cádiz-Sevilla. Igualmente, el suelo está cerca de las autovías Jerez-Arcos y Jerez-Los Barrios y del aeropuerto. La construcción del tren de La Cabezuela es otro punto a sumar en el proyecto Lógica.

Uno de los grandes espacios que ha resurgido con fuerza con el nuevo año es el polígono de Las Salinas, donde Amazon y Bayport han puesto el punto de mira. Este espacio, flanqueado por la antigua N-IV y la A-4, amén de la línea ferroviaria Cádiz-Sevilla, se extiende sobre una superficie de 646.744 m2, de los que 414.345 m2 son de uso industrial. Cabe recordar que este suelo fue en un primer momento el gancho para que IKEA se instalara en la Bahía, aunque finalmente, en 2009, la multinacional sueca abrió su tienda en Jerez en lo que hoy conocemos como Luz Shopping y Área Sur.