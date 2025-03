Royal Caribbean cancela las reformas previstas en cuatro de sus cruceros

La reforma de los grandes cruceros atraviesa uno de sus peores momentos como consecuencia del impacto del coronavirus en la cuenta de resultado de las navieras. La compañía Royal Caribbean , uno de los mejores clientes del astillero de Cádiz, ha confirmado el aplazamiento «sin fecha» de cuatro importantes obras que estaban programadas en otros tantos cruceros de su flota. Así, la reforma del 'Adventure', 'Allure', 'Explorer' y 'Liberty' quedan paralizadas hasta nueva orden . Cabe recordar que el astillero de la capital trabaja en estos momentos en la varada técnica del 'Allure', que llegó a la factoría el pasado 21 mayo después de que no pudiera acceder en abril debido a las restricciones impuestas por el estado de alarma.

Como se recordará la actuación del 'Allure' en Cádiz, uno de los cruceros más grandes del mundo, suponía una inversión de 180 millones de euros para la mejora de sus zonas comunes, la implantación en una de sus cubiertas de camarotes vips y una mejora de toda su sala de máquinas. La crisis del coronavirus ha llevado a la compañía a rehacer sus planes de inversión con el 'Allure' y retrasar este proyecto naval hasta nueva orden. Pese a todo, Navantia sigue con la varada técnica aunque se descuelga de forma definitiva del calendario la segunda fase de la obra.

La obra programada en el 'Allure' incluía también la presencia de dos ferrys-hoteles en la Bahía de Cádiz para poder alojar a la mano de obra extranjera , unas 2.000 personas, que estaba previsto que participara en este proyecto naval. El planning de obra integral del 'Allure' recogía la incorporación de 50 nuevos camarotes de lujo en la zona del puente, la transformación de los espacios comunes y la colocación en las cubiertas del barco de nuevas instalaciones acuáticas, como toboganes, además de nuevos restaurantes y la renovación de los clubs infantiles. Todo ello ha quedado cancelado

Comunicado oficial

La medida de ajuste de Royal Caribbean se ha transmitido a través de un correo electrónico en el que la naviera da cuenta de sus nuevos planes de futuro . En un comunicado, Royal Caribbean International anuncia que, debido al impacto del Coronavirus, la línea de cruceros ha decidido «posponer las próximas ampliaciones y mejoras programadas para cuatro de sus barcos hasta nuevo aviso». En el mismo comunicado se informa de las actualizaciones del calendario para el 'Adventure of the Seas', 'Allure of the Seas', 'Explorer of the Seas' y 'Liberty of the Seas'.

La naviera confirma por escrito que la ampliación de 'Allure of the Sea's, cuya obra estaba prevista en Cádiz, queda retrasada sin fecha hasta nuevo aviso. Además, parece que todo son contratiempos para Royal . El retraso en la construcción del muelle en la terminal de Galveston Texas impide, por ahora, el atraque en ese destino de los barcos de la clase Oasis, lo que significa que el 'Allure of the Seas' ya no realizará itinerarios desde Galveston como tenía anunciado.

El correo electrónico se ha enviado también a las agencias de viajes estadounidenses , donde la naviera indica que «el cierre de los astilleros junto con la interrupción de la cadena de suministros causada por la pandemia están detrás de los cambios». «Somos optimistas de que cada día que pasa es otro día más cercano a una mayor certeza y volver a nuestro día a día», decía la carta. «Si bien esto no se parece a nada que hayamos experimentado; seguimos evaluando cómo afecta nuestro retorno al servicio, así como los próximos proyectos».

Mientras tanto, el plan oficial de Royal Caribbean es volver a navegar a partir del 1 de agosto , a la espera de las aprobaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC)

El organismo del gobierno de Estados Unidos CDC está estudiando los planes presentados por cada una de las principales navieras de cruceros definiendo los protocolos de salud y seguridad que quieren implementar una vez que se levante la orden actual de no navegar en aguas territoriales norteamericanas.

Diversificación en Navantia

La reparación de cruceros, uno de los negocios estrella de Navantia en la Bahía de Cádiz, ha llevado a la dirección de los astilleros públicos a buscar alternativa y conquistar nuevos nichos de mercado . Se trata de la diversificación de la actividad industrial en la planta de Cádiz para asegurar carga de trabajo y paliar la caída de las obras de cruceros. No es la primera vez que el astillero de la capital da un golpe de timón y fija un nuevo rumbo hacia otro tipo de negocio. Ya lo hizo en 2009 cuando la crisis financiera del momento abortó los planes del Ministerio de Defensa español y obligó a la Armada a cerrar temporalmente el grifo de las inversiones en la flota. Fue entonces cuando Navantia-Cádiz orientó su futuro con éxito hacia la reforma de cruceros.

LA VOZ adelantó la pasada semana que la caída en los contratos de obra de las grandes compañías de cruceros ha llevado a Navantia a mirar ahora hacia la reparación de petroleros y gaseros . El departamento comercial de la compañía negocia con empresas del sector para traer a la Bahía a barcos tanqueros para su mantenimiento. La gran afluencia de cruceros en los diques gaditanos durante los últimos años -Royal Caribbean firmó en 2015 un acuerdo para la reforma de su flota en Cádiz y en 2019 reservó dique hasta 2021 para reparar unos 37 barcos- había acabado con las obras de petroleros. El astillero de Cádiz vuelve a sus orígenes.