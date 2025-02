Rocío Ruiz: «Sería demoledor que entrase en el Gobierno un partido que no cree en los derechos sociales»

Las encuestas no acompañan a Ciudadanos de cara a las elecciones del próximo domingo. Para intentar lograr representación han designado a sus figuras mejor valoradas en las provincias con mayor núcleo de población urbana.

Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, sostiene que las competencias gestionadas por Ciudadanos han logrado notorios avances para Andalucía y espera que eso haya llegado al electorado, aunque es consciente de que no en el grado que les hubiese gustado.

«La violencia machista no es un tema para entrar en campaña, para frivolizar» , sostiene. Y defiende las políticas liberales para la comunidad autónoma, con una bajada en la fiscalidad que permita a la población disponer de más dinero para potenciar el consumo.

¿Qué radiografía hace de las problemáticas de la provincia?

La provincia es muy heterogénea y cada parte tiene sus problemáticas. Lo que nosotros hemos hecho precisamente es un programa escuchando a todos los sectores y haciendo ese diagnóstico, partiendo de lo que ya se ha hecho pero con lo que queda por hacer en las comarcas. El principal problema de Cádiz evidentemente es el empleo y todo debe ir dirigido al empleo . De hecho, incluso las políticas sociales como las que yo dirijo, todas están enfocadas al empleo. Yo siempre digo que la mejor política social es un empleo y de hecho he ido liderando y coordinando el proyecto Eracis en la zonas desfavorecidas, que en Cádiz hay 16 zonas calificadas así y que tienen bastantes dificultades y hemos conseguido más de 8.000 itinerarios de inserción social y laboral. Eso también es política social. En el empleo, el sector turístico es importante pero no puede ser el único. Y aparte tenemos que buscar también el turismo patrimonial, el turismo cultural, el enoturismo. He estado reunida con el sector del vino buscando otro enfoque para que haya este turismo durante todo el año, que además es de alto poder adquisitivo y así convertir los vinos de Cádiz en un turismo como el de Ribera, como el de la Toscana o el de California. Es posible y atrae muchísima inversión.

Y por supuesto está la parte de la industrialización , la reindustrialización de lo que se ha quedado fuera pero buscando también otro tipo de enfoque. Puede ser clave y ese es el reto para estos cuatro años del horizonte de 2026, que seamos capaces de tener un gobierno sólido como el que estamos haciendo ahora, que protege a las inversiones, a las empresas, simplificando trámites, bajando la fiscalidad y regulando de alguna manera para que no tengan problemas para invertir. Con las políticas liberales de Ciudadanos, desde la Consejería de Economía y Empleo conseguimos que lleguen empresas como Iberdrola o Cepsa, se potencian energías renovables, hidrógeno verde, nuevos centros como proponemos en formación avanzada, digitalización o microchips. Cádiz ahora mismo es también el punto neurálgico de exportaciones de Europa . Ya que se va a acabar el comercio con Rusia, y para no depender de China, nosotros tenemos toda la capacidad. Como dicen los expertos, tenemos luz, agua y aire para ser ahora mismo ese foco. Y eso son empleos de calidad, son empleos mejor remunerados y más estables.

Y nosotros lo que tenemos que atraer a través de unas políticas liberales de bajada de fiscalización, de simplificación de trabas burocráticas y administrativas es que vengan las empresas a invertir. Y ya hay muchas interesadas, tenemos a grandes multinacionales. Tenemos también la parte de Airbus, otro proyecto que ya hemos presentado y que por cierto el Ministerio no. Tenemos proyectos de tecnología avanzada o digitalización de nuestro proyecto 5.0. Eso es lo que hay que hacer con Cádiz y al conseguir ese tipo de política, evidentemente el nivel del paro ha bajado. Es la segunda provincia en este trimestre donde el paro ha bajado más de toda España. Vamos por el buen camino pero yo creo que ese es el enfoque y en eso vamos a apostar. Contamos con la Bahía de Algeciras, la Bahía de Cádiz y también toda la parte del vino, del motor, del deporte.

Para que haya empleo, es fundamental la formación, se lo hemos solicitado al rector de la UCA. Tienen que tener planes de estudios más adaptados a las demandas del mercado o por lo menos estudios de máster muy especializados para todos esos nuevos perfiles profesionales que van a llegar con estas inversiones. Y Formación Profesional Dual, que ya hubo una apuesta muy importante por la Consejería de Educación de la mano de Imbroda en la que se han creado 880 cursos de FP, algo que estaba paralizado desde 2011. A partir de ahí, hablamos con la Confederación de Empresarios, con Asaja, con todos, y nos dicen que necesitan perfiles muy pero que muy profesionales. Para el campo del vino, del motor, el naval, el aeroespacial y que estén formados. Ese es el futuro, el modelo alemán, que funciona muy bien y tiene una alta empleabilidad y es el que queremos traer a Cádiz.

Le hemos escuchado decir que los logros más importantes de la Junta en los tres años y medio de Gobierno han sido gracias a Ciudadanos. ¿Eso lo percibe la gente?

Eso no ha llegado a la ciudadanía con ese nivel de comunicación que a nosotros nos hubiera gustado . Pero si te pones a analizar, yo no digo que los principales logros, yo hablo de los logros de Ciudadanos. Es decir, los logros de nuestro partido son de las Consejerías de Ciudanos. Cuando estamos hablando de esos grandes logros, como que hay un crecimiento del PIB en Cádiz y en Andalucía por encima de la media nacional, es de la Consejería de Economía. Cuando estamos hablando de los empleos que se han creado y de los autónomos, que somos líderes, es de la Consejería de Empleo. Cuando hablamos de esa FP y de esa cantidad de inversiones, que solamente aquí han sido más de 70 millones de inversiones en Educación, lo ha conseguido Educación. Y cuando estoy hablando de Políticas Sociales, de la reducción de la mitad de la lista de dependencia, de los programas Eracis con más de 29 millones invertidos, estamos hablando de la Consejería de Políticas Sociales. Entonces esas son de Ciudadanos, yo voy a contar lo de Ciudadanos.

Y quiero que sepan los gaditanos que eso son políticas liberales en lo económico que funcionan muy bien porque ahí tenemos la demostración de los países más desarrollados de Europa, pero progresistas blindando derechos sociales, que eso solamente lo puede conseguir, se lo digo porque ha sido la protagonista, desde un partido liberal, de centro y moderado. Que nosotros estamos en el centro, que no somos ni la izquierda ni la derecha con todos los problemas que puedan tener. Y nuestra influencia ha sido fundamental precisamente para que este gobierno sea tan moderado, porque en otros gobiernos del PP no ha pasado eso . Entonces yo creo que ese peso que tienen todas nuestras consejerías ha derivado en un Gobierno de éxito que creo que tenemos que reeditar . Todos estaríamos muy contentos con reeditarlo, evidentemente, el primero, el candidato del PP. Pero tienen que devolvernos la confianza los gaditanos y los andaluces y confiar en que Ciudadanos ha sabido gobernar, ha sido un Gobierno estable y sobre todo, lo más importante, no hemos tenido ningún caso de corrupción ni ningún problema entre nosotros.

En 2018 fueron la segunda fuerza más votada en la provincia. ¿Qué cabe esperar en estos comicios?

Yo lo que estoy completamente segura es de que vamos a ser decisivos . Es evidente que estamos en un momento mucho más delicado, que todos los partidos lo tienen, recordemos por ejemplo que el PSOE perdió 400.000 votos en las anteriores elecciones y que el PP, que yo me alegro de que le vaya muy bien, pero realmente fue el peor resultado de su historia en Andalucía. Entonces son circunstancias, altibajos. Nosotros tenemos que ser decisivos y lo más importante es que nuestro voto es el único que es seguro, ya sabemos lo que puede pasar con un voto a ese PSOE entregado a Sánchez, con unas izquierdas que son muchos partidos que entre ellos ni siquiera se han puesto de acuerdo para lo básico en un Gobierno. Yo creo que puede ser peor que el Gobierno que tenemos a nivel nacional, que ya sabemos que no funciona.

Evidentemente, l a otra otra perspectiva es que entre Vox, que sería demoledor porque es un partido que primero no cree en los derechos sociales , que quiere que Salud y Educación se gobiernen desde Madrid, algo que no entendemos. No cree en Europa, no cree en la igualdad de hombres y mujeres, en los derechos LGTBI, no cree en la violencia machista. Eso son retrocesos sociales que nos han costado más de 40 años conseguirlos entre todos los que creemos en los valores democráticos y que no podemos perder. Y aparte no tienen ninguna propuesta de gobierno. Si vemos su programa es que se refiere a España y la mayoría no son ni siquiera competencias autonómicas, con lo cual es un programa fantasma. Y eso no sería bueno para Andalucía y más en este momento. Pensemos que estamos saliendo de la pandemia y que ahora queda todo el proceso de recuperación económica social. Un Gobierno estable y centrado solamente se puede conseguir con PP y Ciudadanos.

Macarena Olona dijo en el primer debate que la violencia no tiene género. ¿Qué le parece esa aseveración?

Es terrible porque parece que estoy escuchando a una persona del siglo pasado . No está en el mundo. Si estuviera en el mundo real y pensara en las personas, pensaría en las más de 407 mujeres al día que atendimos el año pasado en nuestros recursos, esos mismos que ella quiere hacer desaparecer. Son muchas vidas salvadas de mujeres y niños. No es un tema para entrar en campaña, para frivolizar. La violencia machista es mucho más que la violencia entre parejas y exparejas, no solamente se da en el nucleo familar, sino cuando es pareja. Además la violencia machista también es la violencia sexual , la cantidad de violaciones que se están produciendo hoy en día. Es también la violencia vicaria que se ejerce contra los las mujeres, también las víctimas de trata y de mafias. Es un concepto mucho más amplio que se conoce en el derecho internacional. Y para gobernar para todos y para todas hay que dejarse de sectarismos y hay que pensar en las personas. En este caso hay que pensar en las mujeres y los niños y yo creo que ella no lo está lo está haciendo con esa declaración.

También se ha producido un aumento de casos de LGTBIfobia en el último año. ¿Cree que se debe a mensajes de odio?

No tenemos ese diagnóstico hecho. Es cierto que ahora existe un problema de infradenuncia, solamente se denuncia el 8% de la LGTBIfobia. Entonces que ahora haya más casos puede ser hasta un dato positivo porque quiere decir que ahora se denuncia más, como pasa con la violencia de género. Sí es cierto que hay un factor determinante que son ese tipo de mensajes que incitan al odio y que además se extienden por las redes , que tienen un efecto multiplicador. Eso sí es muy nocivo. Pero delitos de odio de cualquier tipo, de homofobia, xenofobia o racismo. Que también escuchamos en el primer debate muchos mensajes racistas y xenófobos.

Sobre ese cuestión xenófoba, no hay ningún dato de verdad que lo respalde y hay que hablar con más rigurosidad porque no es cierto nada de lo que dijo la candidata de Vox. Tenemos datos del Ministerio Fiscal y la realidad es que no existe un problema aquí de niños inmigrantes que vienen no acompañados porque están perfectamente integrados . No los podemos montar en un barco como ella dice bajo ningún concepto. Hay una tutela de las leyes nacionales e internacionales que protegen a los menores y eso es absolutamente denunciable. Están muy bien integrados, no hay delincuencia, no hay hacinamiento. Hemos hecho un modelo con el que casi todos están ya trabajando cuando cumplen la mayoría de edad y funciona muy bien. Hay que buscar la integración y eso solo se consigue con políticas que no inciten a ese odio, a la crispación, al enfrentamiento. Porque eso es un problema muy grave para la convivencia.

Hacía referencia al aumento de la política fiscal a la vez que se baja la fiscalidad. ¿Cómo se acomete eso?

Es una teoría económica que es completamente distinta. Nosotros bajando los impuestos hemos recaudado 1.000 millones más . Hay una teoría muy anticuada que es que si tú subes mucho los impuestos, vas a tener más políticas sociales. Pero no es verdad. De hecho, en el presupuesto para toda la política social en general, las consejerías de Política Social, Educación o Sanidad han supuesto el 60% de todo el presupuesto. Eso que está pidiendo el PSOE de que se llegue al 7% del PIB en Sanidad y al 5% en Educación me ha hecho mucha gracia porque es que eso ya lo hemos hecho nosotros, lo hemos superado. Yo creo que no se han leído los presupuestos de 2021, no han hecho sus tareas. Realmente, bajando la fiscalidad, lo que hacemos es que las personas tengan más dinero en el bolsillo y consuman más. Son los principios básicos de una economía de mercado liberal. Se dinamiza la economía y además los inversores van a venir a instaurar sus empresas a los lugares en los que no los machaquen a impuestos. Éramos un un infierno fiscal y ahí están los datos, 1.000 millones más de recaudación.

¿Cuál es su hoja de ruta en Sanidad?

Todo el mundo sabe que tenemos gravísimos problemas estructurales en Sanidad . Pero claro cuando se habla de recortes, también te hace gracia porque es que tenemos a 30.000 sanitarios más desde 2018 . Los 8.000 sanitarios de los que hablan no se han recortado, eran personas que se incluyeron para el plan de choque durante la pandemia. Se han mantenido en el sistema a 12.000 y los 8.000 simplemente es que eran sobre todo analistas de PCR que ya no son necesarios. Una vez que superemos esta pandemia, que de la atención primaria también ha habido un problema en tema estructural, seguirán inversiones importantísimas como el hospital que va a estar en marcha en Cádiz, haciendo muchísimas inversiones como los 700 millones que se han invertido por toda Andalucía. A partir de ahí, incrementar en los sanitarios, mejoraremos sus condiciones, que ya lo hemos hecho con un convenio histórico de equiparación salarial, de medidas de mejora salarial. Me gustaría saber dónde están los recortes. Igual que en Educación, que tenemos 8.000 docentes más. Hay que dejar de engañar con cifras que son mentiras y bulos.

Otro de los problemas crónicos en toda España es la baja natalidad. ¿Ha anunciado que las familias con dos hijos serán numerosas para incentivar esa cuestión?

Claro, ese es un problema gravísimo que existe en todas las sociedades. Estamos abocados al envejecimiento de la población . Se prevé que para el año 2030 vamos a tener una casi un millón y medio de personas mayores de 65 años. ¿Y quién va a pagar las pensiones? Es insostenible. Lo que hacemos es el fomento de la natalidad y también medidas de conciliación, porque la mujer quiere tener hijos y tenemos un estudio que corrobora que la mitad de ellas no tienen más hijos porque no pueden. No porque no quieran, sino porque no pueden conciliar su vida plena, también en el plano laboral y profesional. Esas medidas de conciliación son políticas de igualdad de la mujer, con ese tipo de ayudas como que la familia numerosa sean aquellas con dos hijos o las familias monoparentales, que son casi todos mujeres. También apoyo desde un primer un hijo, ayudas, bonificaciones. Eso es lo que hay que hacer. Y después también tenemos el problema de la reproducción asistida, que quizás viene un poco derivado porque ya cada vez es mayor la edad para ser madres. Hay muchísima demanda y no llegan por las listas de espera, así que tenemos que procurar que haya una flexibilización en la edad, que los tratamientos sean por la Seguridad Social, bonificaciones del IRPF. Para que sean madres cuando puedan serlo y como quieran hacerlo, que hay afortunadamente avances científicos. Con eso creo que vamos a conseguir el plan de conciliación que aprobamos hace algunas semanas en el Consejo de Gobierno desde mi consejería, que es la ayuda para cuidar con una bolsa de cuidadores para cuando tengas que trabajar, para personas dependientes, que también las mujeres son cuidadoras, y que tengan espacios y estructuras como ludoteca, aula matinal y sobre todo ese plan de 0 a 3 años gratuito, que no te cueste nada y puedas llevar a los niños a las escuelas infantiles. Ese paquete de medidas es fundamental para que las personas se animen a tener familias . En plural, que aquí no tiene por qué ser un hombre y una mujer, sino que creemos en todos los tipos de familias porque los liberales respetamos ante todo la libertad y el respeto a las personas.

¿Le presta mucha atención a las encuestas?

Hay tantísima variedad de encuestas hoy en día que parece que cada uno tiene la suya y yo no me puedo parar. Estoy en muchos actos, no estoy parando de reunirme con todos los sectores, de todo tipo, para escuchar y aprender. Si me fiara de las encuestas, el PSOE seguiría gobernando en Andalucía y Castilla y León, con lo cual la fiabilidad es un poquito relativa

Ha dicho que reeditaría el Gobierno con el PP. ¿Cree que los populares tienen la misma idea?

Estoy convencida de que al PP le gustaría reeditarlo . Lo han dicho muchas veces en privado y en público. Porque hemos sido un buen Gobierno, muy unido. De las consejerías que yo lidero creo que están satisfechos y contentos con esos progresos sociales, porque además era una parte que abanderaba el PSOE como si fuera suya y les hemos quitado absolutamente todas las banderas. Hemos demostrado que esto no le pertenece a nadie, sino a las personas trabajadoras que creen en los derechos humanos y en la protección de las personas más vulnerables. Hemos hecho un buen tándem, un buen equipo. Evidentemente les gustaría gobernar en solitario porque es legítimo , pero hay un peligro cierto de ese crecimiento de Vox y ahora mismo el único voto seguro que va a ir para reeditar un Gobierno de éxitos es el de Ciudadanos. Un voto más al PP, que entiendo que va a tener muchos y yo me alegro por ello, no asegura esa reeditación y se corre el riesgo de que tenga que hacer otros pactos que, desgraciadamente, todos sabemos que no van a ser de progreso para Andalucía.

Hacía referencia al turismo de calidad. ¿Cómo se solventa el problema de la falta de profesionales?

Si queremos realmente profesionales formados muy cualificados, hay que pagarlo. Porque si no, se van a ir de Andalucía . Hay que mantener ese equilibrio con la formación. Hemos estado reunidos con la Confederación de Empresarios de Hostelería y ellos están dispuestos a llegar esos convenios pero necesitan profesionales formados. Nosotros formaríamos desde la FP y tenemos que llegar a unos acuerdos para que estén pagados, porque al final lo que va a pasar es que nos vamos a gastar el dinero de todos los andaluces en formarlos, que es una inversión para que se queden aquí, y se van a ir porque fuera sí les van a pagar mejor. Entonces ese es el equilibrio que tenemos que buscar y yo estoy completamente segura de que podemos encontrarlo. Vamos a formarlos bien y en este sector y en otros muchos como la agricultura o el mundo del vino. Esto se arregla con la Formación Profesional Dual donde intervengan las empresas, incluso en el diseño de los programas curriculares para que estén adaptados a lo que necesitan ellos exactamente. Perfiles profesionales muy concretos con prácticas en empresas que seguro que se van a quedar con los mejores y que lo van a saber reconocer y pagar. Ese es el el futuro.