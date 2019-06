CÁDIZ EN LAS REDES SOCIALES Los rincones de Cádiz que triunfan en Instagram Bolonia, La Caleta, el Puente de la Constitución y varias sorpresas más acaparan las miradas de los visitantes y los focos de los teléfonos móviles

Cádiz es tendencia. La provincia se posiciona como referente nacional aupada por una campaña mediática fogueada en el exterior, sin injerencia alguna, que le ha puesto en el escaparate mundial. The New York Times, The Guardian, Daily Mail y otros prestigiosos rotativos han señalado a este lugar del sur del sur para recomendar una visita a sus paisanos.

¿Y donde encontrar los rincones más fotografiados por turistas y oriundos? Pues en Instagram, la red social de moda. Suma de tendencias. Bajo los hashtag #cadiz, #cadizfornia, #cadizturismo y #cadizspain se acumulan las mejores imágenes que puede mostrar esta tierra a través de sus usuarios. Y estos son los lugares que triunfan en el espacio virtual.