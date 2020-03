INDUSTRIA «Reservé un Velocípedo y ahora no tengo ni moto ni 6.000 euros» El revés de Torrot en Cádiz deja en la cuneta a clientes que reservaron previo pago la moto eléctrica en la web Un joven gaditano toma medidas legales tras seis meses intentado que la compañía le devuelva el dinero que abonó

La espantada de Torrot en Cádiz tiene nueves efectos colaterales. Al margen del varapalo industrial que supone para la Bahía la cancelación de su proyecto de inversión en la Zona Franca existen otros perjudicados por esta decisión empresarial. Se trata de quienes se encapricharon del Velocípedo y decidieron reservarlo a través de la página web de la empresa. El portal digital de Torrot ofrecía la posibilidad de reservar la nueva moto eléctrica en sus dos versiones y, además, con la opción de configurar su equipamiento. La iniciativa de Torrot de fabricar en Cádiz una moto eléctrica de altas prestaciones y muy novedosa es lo que llevó a Pedro C., un gaditano de 49 años que vive en Madrid, a solicitar más información a través de correo el 18 de octubre de 2018 y a confirmar la reserva del Velocípedo el 21 de diciembre del mismo año efectuando una trasferencia a la cuenta corriente de Velocípedo Torrot SL por importe de 6.000 euros. «Me pareció una moto muy novedosa y un proyecto interesante», asegura Pedro, que vio en el Velocípedo un vehículo de transporte eficiente. Sin embargo, no se imaginaba que los problemas llegarían después.

El nuevo director general de Torrot, José Antonio Lombardía, concedió una entrevista a LA VOZ el pasado jueves, justo cuando este periódico informó de que el proyecto de Torrot en Cádiz se había ido definitivamente a pique. Una de las preguntas que formuló LA VOZ a Lombardía fue si Torrot mantenía la venta del Velocípedo a través de su web. La contestación de Lombardía fue rotunda: «No está a la venta. Las reservas que se hicieron previo pago han sido devueltas».

La respuesta de Lombardía ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Pedro C., que ha decidido poner el caso en manos de un abogado para lograr el reembolso de la reserva que hizo hace más de un año y de la que no ha percibido un euro, pese a que solicitó la rescisión de contrato en septiembre de 2019 tras las informaciones publicadas por este medio en las que se avanzaba la situación crítica de la inversión de Torrot en la Bahía de Cádiz.

De la ilusión a la angustia

Este cliente reservó un Velocípedo de color azul y gris y optó por la opción de pagar al contado la moto. Desde el primer momento siguió con atención todas las informaciones que hacían referencia a la nueva máquina de Torrot y a la presentación de los prototipos de la nueva moto eléctrica en las diferentes ferias internacionales. «No había lugar a la sospecha», destaca.

No hay que olvidar que los responsables de Torrot entonces, los primos Iván y Rafael Contreras, presentaron en marzo de 2018 el Velocípedo en la 'Andalucía Digital Week' de Sevilla y el invento de los Contreras recibió un fuerte espaldarazo al lograr que el Rey Felipe VI posara a los mandos de un Velocípedo en el stand de Torrot. No había, por tanto, lugar a dudas, sobre todo, cuando el 15 de febrero de 2019 la inversión de Torrot en Cádiz se visibilizó en un acto en el complejo de Altadis, en la Zona Franca. Los Contreras reunieron a políticos y empresarios gaditanos en el arranque de la obra de su nueva planta, justo donde estaba prevista la cadena de montaje del Velocípedo. Fue en ese mismo lugar donde los Contreras anunciaron que la factoría estaría fabricando velocípedos en el primer trimestre de 2020.

Torrot tenía un oficina en pleno Paseo de la Castellana, en Madrid, pero todo empezó a cambiar de ilusión a angustia para Pedro C. cuando comprobó que esta sede quedó desmantelada en agosto de 2019. Fue entonces cuando se dirigió por correo electrónico a Torrot para interesarse por su reserva y solicitar una prueba de la moto. La respuesta fue inmediata. El 13 de agosto de 2019, el servicio de Marketing le contestó y le pidió disculpas por la «desinformación y desconcierto», pero le anunció también que la dirección de la compañía estaba revisando «en profundidad el proyecto del Velocípedo«.

A partir de este momento se inicia una relación de contactos por correo que siembran aun más las dudas entre cliente y empresa. El 9 de septiembre Pedro C. pide más información sobre el Velocípedo y los prototipos. Además, solicita un teléfono de contacto. La respuesta se demora hasta el 14 de octubre y es cuando el servicio de Marketing le anuncia que la situación está en «stand by, a la espera de que el nuevo comité de dirección determine la viabilidad del proyecto».

Torrot cambia de manos

La angustia de Pedro C. crece al comprobar que la empresa austriaca KTM había comprado la división de trial de Torrot, mientras que el área de motos eléctricas pasaba a manos del fondo de capital-riesgo Black Toro Capital. Los austriacos advirtieron que no se hacían responsables de la inversión en Cádiz, mientras que Black Toro comunicó entonces su intención de buscar un socio inversor para pilotar el proyecto gaditano. La empresa arrastraba una deuda de 20 millones de euros. Un incendio en su sede central de Salt, en Gerona, en la primavera de 2018, donde Torrot tiene su cadena de montaje, había puesto muy cuesta arriba los planes de expansión de la compañía. Al final, los gestores de la empresa tuvieron que vender y dejar en manos de otros el futuro del Velocípedo.

Marketing ya no contesta

El mismo mes de octubre y ante las noticias surgidas, Pedro C. decide acogerse a su derecho de desistimiento del contrato de reserva y exige por la vía de correo electrónico el reembolso de los 6.000 euros. Este correo no tiene respuesta y Pedro C. insiste el 27 de noviembre de 2019. Tres días después, la sección de Marketing le contesta y le promete que se está haciendo «todo lo posible» por devolver el dinero de la reserva. El último correo de Marketing de Torrot a Pedro C. es del 4 de diciembre de 2019, donde le indican que han cursado su solicitud a la dirección general. El cliente le aclara que tras pasar más de 14 días desde que solicitó la rescisión del contrato y no obtener el reembolso en el periodo fijado, se acoge a la cláusula de que la devolución será el doble del importe abonado.

Torrot estrena 2020 sin despejar las dudas sobre su proyecto en Cádiz y con el desmantelamiento de su oficina de ventas en la Zona Franca. La obra de su planta en el complejo de Altadis seguía parada y la sombra de duda de que el proyecto era inviable se confirmó a finales del pasado febrero, cuando Lombardía lo comunicó de manera oficial a la Zona Franca y a los gaditanos en general.

Queda ahora por serolver la devolución de las reservas. Torrot ha señalado que la intención de la empresa es fabricar el Velocípedo en su planta de Salt, pero no se atreve a dar una fecha.