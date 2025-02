El regreso más seguro para los pequeños

El próximo 1 de septiembre comienza el curso escolar para las escuelas infantiles privadas, públicas y adheridas. A la espera de que arranque el curso escolar el día 10, serán estos centros los primeros en iniciar su actividad educativa después de un parón de seis meses obligado por el Estado de Alarma y la pandemia del coronavirus.

La incertidumbre de los progenitores por la situación actual ha mermado las matriculaciones en las escuelas a la vez que los responsables de los centros han hecho frente como han podido a la complicada crisis sanitaria que como consecuencia les ha afectado económica y laboralmente. Ahora se concentran para afrontar una etapa diferente y por ello en estas últimas semanas han preparado sus respectivos planes anticovid , solicitados por la Junta de Andalucía, ante el esperado regreso de sus niños a las aulas.

María Rosa Pérez, directora del CEI Maju de El Puerto de Santa María , ha planificado de forma exhaustiva la nueva dinámica. A una semana de la reapertura de su centro ya lo tiene todo organizado de forma que los padres puedan llevar a sus pequeños de entre 0 y 3 años con absoluta tranquilidad. «Vamos a hacerlo lo mejor posible. Hemos realizado todas las mejoras necesarias para cumplir con la normativa publicada en el BOJA del 6 de julio », indica Pérez.

Centro y padres

El objetivo fundamental es que los niños en ningún momento se contagien ni lo traspasen a sus familiares. Por ello, la directora de Maju ha establecido que solo se puede acceder al edificio con cita previa y la puerta estará abierta solo hasta las 9.45 horas. Además, está la obligatoriedad de medir a los niños la temperatura antes de salir de casa y no llevarlos al centro si es igual o mayor de 37’5. Solo podrían acudir con un justificante del médico que confirme que no tiene síntomas de Covid-19. . «Es importante que haya ese compromiso de los padres de no traer ningún niño que esté enfermo o que haya estado en contacto con alguien que tenga Covid », indica Rosa.

Alumnado

En lo que se refiere al alumnado propiamente, habrá entradas independientes para cada una de las clases y tanto al llegar como al salir se les tomará la temperatura. Además se han creado los grupos burbuja , es decir, grupos de convivencia de forma que están configurados por edades y no se mezclan . A su vez, habrá micro grupos burbuja. «En un aula de diez alumnos se forman dos grupos de cinco», explica Rosa. A ello hay que unir que cada grupo tendrá una tutora fija.

Para mantener la asepsia en el centro , tanto niños como profesoras desinfectarán sus zapatos a la llegada y quedarán guardados para cambiarlos por unos de utilización exclusiva en el edificio. Con esta misma intención no se llevará ningún objeto personal, incluida medicación, ni tampoco entrarán carros, juguetes o mochilas . En este último caso habrá unas talegas expresamente para el centro. Además, las mudas para el cambio se llevarán en una bolsa de cartón.

Profesorado

Las tutoras cuidarán al máximo de que se mantenga constantemente la limpieza y desinfección del material con los productos establecidos para ello. Asimismo procederán a la ventilación regular de las aulas, asegurarán la desinfección de los aires acondicionados y procederán al aseo de manos con agua y jabón de los niños cada vez que cambien de actividad. «Las manos de los niños hemos calculado que se lavarán hasta siete veces como mínimo».

Estas trabajadoras tienen sus EPIS preparados para utilizarlos cuando haya que cambiar a algún pequeño y también a la hora de la comid a. «Cada vez que finalicen con un alumno tienen que desinfectarlo. También llevarán un uniforme de color distinto para cada día», asegura la directora de Maju.

Pero además, este centro, que cuenta con uno de los protocolos más completos que existen, empleará en todo momento agendas digitales para la comunicación con los padres de forma que no haya intercambio de las clásicas agendas de papel.

El esfuerzo para poder llevar a cabo todo este dispositivo ha sido enorme y todo el profesorado está muy concienciado con que lo primordial es que no haya ningún contagio y que puedan desarrollar su actividad aunque haya que cambiar costumbres y rutinas. «El proyecto educativo, en mi caso, al principio, lo centraremos en la higiene. Al final los niños, que son los sufridores de todo esto, aprenden rápido y son muy buenos y estoy convencida de que pronto asumirán estas normas. Lo más importante es que las familias estén tranquilas y que no se fomente la ‘niño fobia’ porque los niños pueden contagiar pero no hay estudios con respecto a que lo hagan más que los adultos. Hemos bajado la ratio y lo tenemos todo preparado para empezar con seguridad y garantías», concluye Rosa.

Noticias relacionadas La Junta confía en un vuelta al cole segura y presencial, y presentará nuevos protocolos la próxima semana