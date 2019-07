EDUCACIÓN Reconocimiento a la excelencia Diez alumnos de la provincia reciben los Premios Extraordinarios de Bachillerato que otorga la Junta

El esfuerzo y el trabajo diario y constante tienen merecida recompensa con la excelencia. La comunidad educativa de Cádiz está de enhorabuena tal y como han demostrado los alumnos que este miércoles han recibido los Premios Extraordinarios de Bachillerato que otorga la Junta de Andalucía. Ha sido el delegado territorial de Educación y Deporte en Cádiz, Miguel Andréu Estaín quien han entregado estos galardones con los que se distingue a los mejores estudiantes de la provincia de todo Bachillerato. Cinco alumnas y cinco alumnos que han brillado de forma excepcional en una prueba en la que han alcando una nota media superior o igual a 8,75.

La biblioteca provincial ha sido el escenario en el que los jóvenes, acompañados por sus familiares y docentes, de sus respectivos centros han recibido estos premios que demuestran el enorme nivel de los alumnos que han cursado esta etapa de la Enseñanza Secundaria Postobligatoria.

En un acto sencillo pero emotivo tanto el delegado de Educación como el jefe del servicio de Inspección Educativa, José María González y el presidente del Tribunal, Jonatan García, han querido dar la enhorabuena a los premiados y han celebrado el hecho de que no solo ellos diez sino muchos más alumnos han logrado unas calificaciones extraordinarias, un hecho sin precedentes y que evidencia la buena labor que se realiza en las aulas.

En este sentido se ha manifestado Miguel Andréu quien ha comentado que «son alumnos extraordinarios. Es una pena que solo podemos entregar diez porque son los que corresponden a esta provincia según el número de alumnos que tenemos matriculados. Pero están repartidos por toda la provincia, tenemos de Bahía de Cádiz, de Jerez, Campo de Gibraltar, de la Sierra y de El Puerto Santa María y Rota...». El delegado se ha referido igualmente a los valores de estos jóvenes y su desarrollo para los próximos años. «Esos valores, ese tesón y constancia les va a servir sin duda en un futuro y tenemos que impulsarles para que sigan con estos valores adquiridos y vamos a intentar que se presenten a los Premios Nacionales y dejen a la provincia de Cádiz muy alta».

Al margen de las notas que obtienen en Bachillerato estos alumnos se han presentado a las pruebas para optar a este reconocimiento con el que están exentos del pago de matrícula en el primer curso del próximo año y reciben una dotación económica. Además, tienen la posibilidad de ir a la convocatoria nacional.

El presidente del Tribunal ha querido incidir en la buena actitud y el empeño de estos estudiantes así como en los méritos obtenidos. «Quiero felicitar en primer lugar a los abuelos, padres y profesores. Vivimos un momento dulce. Nunca se había llegado a la situación de este año con tantos alumnos con notas tan extraordinarias y llevamos muchos años en esto. Eso quiere decir que se está trabajando muy bien en la escuela porque nunca habíamos encontrado hasta treinta y ocho alumnos capaces de obtener estos Premios Extraordinarios». Asimismo ha querido lanzarles un mensaje de confianza plena en ellos de cara al futuro. «Está todo en vuestras manos y seguro que vais a triunfar. Sois alumnos brillantes y con veros aquí ya nos pagais con creces».

En total han sido 442 alumnos los que se han presentado a estos premios de los cuales 287 pertenecen a centros público y 155 a privados y concertados. Además, se han examinado en tres sedes a la vez y en materias que no tenían que ser afines a los que ellos hubiesen elegido. Del máximo de 40 puntos han llegado a 38 por lo que las calificaciones han deslumbrado a todo el tribunal.

Estudiantes de futuro

Marta, Elena, Carmen, Francisco, Paola, Francisco, Juan Diego, Juan Ramón y Paula han sido los auténticos protagonistas de esta cita y a ellos les ha dado voz Marta quien ha hablado, en femenino, de lo que ha supuesto este año para todos ellos así como de sus anhelos y los de sus compañeros. Pero también ha querido agradecer el apoyo y esfuerzo de los docentes. «Desde mi entrada en el sistema educativo he pasado por dos centros, ambos públicos, el colegio Casal Carrillo y el Instituto Sancti Petri, y hay algo que tengo claro, he tenido a las mejores profesoras. Por eso creo que merecen una mención especial. Las he visto sacrificarse horas libres e implicarse con sus alumnas de una forma que no haría cualquiera, incluso algunas de ellas este año han llegado a confesarnos que han dormido muy poco, o casi nada buscando la forma de quitarnos peso de encima, estrés y hacerlo todo más ameno para poder conseguir un mejor rendimiento y salud mental... Durante toda mi vida he sentido un apoyo incondicional por parte de los docentes y por eso les doy las gracias por su sacrificio continuo por no perder la ilusión y amar su trabajo. Construyen y forman junto a las familias el futuro de la sociedad».

Precisamente para los familiares también ha tenido palabras de agradecimiento esta próxima estudiante de Medicina. «Merecen todo lo bueno que se les pueda ofrecer porque yo este año estaba insoportable por todo lo que han soportado. Por eso y por mucho más, gracias». Sus palabras más emotivas las ha destinado a sus compañeros también premiados en este acto. Tras darles la enhorabuena ha repasado algunas de las inquietudes de todos ellos. «Me he quedado impresionada con el vídeo de Diego en el que habla de su pasión por viajar y los deportes... con Carmen tengo otro punto en común que son los idiomas... Un gran ejemplo es Paola que ganó los premios extraordinarios de la enseñanza profesional de Danza el año pasado». Igualmente ha dado la enhorabuena a otra de las galardonadas, Elena Isabel y ha destacado los logros en música de Paula y Juan así como los premios de la Olimpiada de Química local y el Andaluz de Biología de Juan Ramón y Francisco Sánchez, respectivamente. También se ha referido a Francisco Fernández, que ha sido Premio Extraordinario no solo en Bachillerato sino también en Secundaria.

El delegado territorial de la delegación de Educación, Miguel Andréu, ha sido el encargado de entregar los diplomas en los que se recoge este reconocimiento en el que se distingue la excelencia de unos jóvenes que tienen un por delante un prometedor futuro.

Los premiados

Marta Seijo López del IES Sancti Petri de San Fernando

Elena Isabel Jaramillo Rosado del IES Alminares de Arcos de la Frontera

Carmen Pérez Gómez del CDP Puerto Blanco de Algeciras

Francisco Fernández Rivera del IES Vega de Guadalete de la Barca de la Florida

Paola Oliva Egea del CDP Escuelas Profesionales de El Puerto

Francisco Sánchez Sampalo del IES Sofía de Jerez

Juan Baeza Ruiz-Henestrosa del IES Castillo de Luna de Rota

Diego Atanasio Galindo Detré del IES Fuerte de Cortadura de Cádiz

Juan Ramón Montes Lobato del IES Drago de Cádiz

Paula Villarreal González del IES Seritium de Jerez