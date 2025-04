«Quizás, un potencial agresor puede ver más débil a una médica mujer que a un hombre»

Raquel Alfaro tiene 47 años y es médica de familia en el centro de salud La Milagrosa en Jerez. Es una de las numerosas mujeres que han conseguido hacerse hueco en el mundo de la ciencia desempeñando una profesión que le apasiona. El contacto con los pacientes y las numerosas posibilidades que le ofrece esta especialidad, la convierten en todo un referente en este 11 de febrero, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer Médica, en reconocimiento de la doctora Elizabeth Blackwell, quien el 11 de febrero de 1849 recibió el título que la acreditó como la primera mujer médica en Estados Unidos y en todo el mundo.

¿Qué le motivó para estudiar Medicina?

Pues desde que tengo recuerdos, siempre he querido ser médica. Aunque en mi familia no hay ningún médico, desde que era pequeña siempre he tenido claro que me quería dedicar a esto. Hoy en día, me alegro mucho de haber hecho mi sueño realidad porque soy muy feliz en mi profesión.

¿Y por qué la especialidad Medicina de Familia?

Elegí la especialidad de Medicina de Familia por dos motivos. En primer lugar, porque el contacto con el paciente es fundamental. Somos los que tienen más cerca cuando tienen un problema y los primeros a los que acuden. Y también porque te permite saber de todas las patologías. Un buen médico de familia tiene que saber diagnosticarlo todo y saber orientar todas las patologías.

¿Tiene sesgo de género la medicina en la actualidad?

Yo no creo que por ser mujer tenga más o menos posibilidades que un hombre. No tengo problemas en mi puesto de trabajo para acceder a una beca de investigación o a un puesto.

Usted que trabaja en Atención Primaria, ¿cómo describirías la situación que se está viviendo en la actualidad en los centros de salud?

Pues tenemos una situación difícil, sobre todo, desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Desde entonces, nos hemos visto desbordados y especialmente en esta sexta ola, que nos ha afectado a nosotros de lleno, con una importante demora en las citas debido a una sobrecarga asistencial.

¿A cuántas personas ha llegado a atender en consulta?

Pues exactamente no le podría decir el número de personas exactamente, pero sí que han sido muchas y a todo el que lo requería. Ahora que ha bajado el número de contagios, afortunadamente tanto la demora como la sobrecarga está mejorando.

¿Cuáles han sido las consecuencias de esta sobrecarga asistencial provocada por la pandemia?

Sobre todo, los pacientes crónicos, a quienes se les han descompensado sus patologías y a los que no hemos podido atender como requerían. Ahora estamos viendo muchos de estos casos.

¿Cree que es necesario una mejora de la Atención Primaria?

Por supuesto. La Atención Primaria es el nivel asistencial por el que entra el paciente y si nos colapsamos nosotros, se colapsa todo el sistema. Probablemente, esos pacientes con patologías y problemas que deben resolverse en los centros de salud, acudirían a los hospitales, y si los hospitales se colapsan, el problema será más importante. Estamos convencidos de que si se mejora la Atención Primaria, todo va a ir a mejor.

¿Cree que las mujeres médicas sois más vulnerables para hacer frente al aumento de agresiones que se están registrando en los centros de salud?

Quizás, un potencial agresor puede ver más débil a una mujer que a un hombre y se sienta con más fuerza para llegar a hacerlo.

¿Y se están poniendo en marcha medidas para evitar que estas acciones se repitan?

Pues desde hace unos meses, en mi centro de salud, han puesto un vigilante de seguridad que está allí durante todo el día. Como médica, me da seguridad saber que hay alguien ahí todo el tiempo porque aunque hay otro tipo de herramientas, como una combinación de teclas para dar la voz de alarma, cuando te ocurre algo así, no atinas a dar con la tecla. Intentas irte y salir corriendo.

¿Se ha visto limitada en algún momento de su carrera por el hecho de ser mujer?

No. En la Medicina tanto una mujer como un hombre pueden hacer el mismo trabajo.