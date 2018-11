TURISMO «Queremos posicionar a Cádiz como destino del turismo de bodas» Alicia Pérez Fopiani es gerente de la empresa Love Wedding Planners y líder del proyecto 'Cádiz Sí Quiero'

A. MENDOZA

Una veintena de empresas gaditana ha acudido a la World Travel Market de Londres para acompañar a las instituciones para conseguir éxitos comunes para la provincia. Entre los responsables de las firmas que se encuentran en Reino Unido está la gaditana Alicia Pérez Fopiani, responsable de la empresa Love Wedding Planners.

Diplomada en Turismo y profesional en la Organización de Eventos, Relaciones Institucionales y Protocolo, Pérez Fopiani suele acudir a numerosas ferias internacionales. «Suelo subir a todas las ferias y he estado muy vinculada porque he estado muchos años trabajando en hoteles». Sobre la presencia de una empresa de organización de bodas apunta que «nosotros llevamos liderando el proyecto 'Cádiz Sí Quiero' que lo que pretende es posicionar a Cádiz dentro del turismo de bodas. De hecho en Fitur ya lo hemos presentado y de esta forma seguimos teniendo el vínculo y seguimos vendiendo el destino».

Para poder poner Cádiz en el panorama británico e internacional Alicia comenta que «tenemos reuniones con touroperadores, agencias, empresas para venderles el destino Cádiz dentro del turismo de bodas porque siempre comento que las bodas es una industria y hay que vender el destino pero especializado en las bodas, por qué una pareja se tiene que casar en Cádiz, cuáles son las ventajas que tiene»...

Pérez Fopiani inició su trayectoria como wedding planner a partir de la experiencia de profesionales extranjeros. «Me tuve que fijar en lo que había fuera y miré hacia Italia y Estados Unidos que llevan muchos años... además allí, y sobre todo en Estados Unidos no te planteas casarte sin contar con un organizador, con un profesional. Al observar a la gente de fuera me di cuenta de que había mucha gente de otros sitios de España o bien extranjeros que se querían casar en Cádiz y por eso, además de que soy bastante 'gadita' me decidí a iniciar el proyecto de 'Cádiz Sí Quiero' para vender y promocionar este tipo de turismo, que es el turismo de las bodas. Entonces empezó a llamarme gente para casarse aquí sin tener ningún tipo de vínculo con Cádiz, simplemente porque les gusta el destino». En este sentido Alicia comenta que «la primera boda que organicé en solitario fue de una pareja americana, una pareja de Houston que había venido una vez aquí y le gustó el destino y trasladó a toda su gente a casarse a España».

La tendencia habla por sí sola. Como explica la responsable de Love Wedding Planners, «cada vez hacemos más bodas de gente extranjera. Somos pioneros en posicionar la provincia como destino de turismo de bodas y por eso es necesario difundir y confiar en el proyecto 'Cádiz Sí Quiero'.