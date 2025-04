Puerto Real se lleva el primer premio de medio millón de euros del nuevo cupón de la ONCE

El primer premio de medio millón de euros que ofrece el nuevo cupón ONCE, desde el pasado 2 de mayo, ha sido para Puerto Real, donde José María Márquez vendió ayer 18 cupones premiados con 35.000 euros cada uno y la serie agraciada con los 500.000 euros, repartiendo así un total de 1.130.000 euros .

Márquez es vendedor de la ONCE desde hace un año y precisamente ayer firmó en la sede de la Organización de Cádiz la prórroga de su contrato por un segundo año después de haber estado de vacaciones desde el pasado 21 de abril, coincidiendo con la comunión de su hija. José María vende en el kiosco de la plaza del Nazareno en la calle Larga de Puerto Real .

«Estoy supernervioso, supercontento», decía nada más conocer que se ha convertido en el primer vendedor de la ONCE que da el mayor premio del nuevo sorteo de diario. «Es un subidón de adrenalina, superfeliz, sobre todo por la gente que le ha tocado, que son barrios obreros, gente de Astilleros, gente muy buena que se lo merecen». Márquez reconoce que jamás había imaginado que pudiera dar un premio de esta envergadura en un año de trabajo como vendedor. «Tengo dos clientas que siempre me dicen que lo voy a dar algún día, nunca se sabe, pero no pensaba que fuera a ser tan pronto».

El sorteo de la ONCE de este lunes, que estaba dedicado al Año Europeo de la Juventud en el Día de Europa, ha dejado además otro cupón más premiado con 35.000 euros a las cinco cifras también en Cádiz y otro en Granada. El resto de premios han ido hasta el País Vasco.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

