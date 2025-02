El PSOE recuerda que los Gobiernos del PP tardaron cinco años en realizar la declaración de impacto de la obra del Nudo de Tres Caminos

El diputado del PSOE en el Congreso, José Ramón Ortega , ha salido al paso de las declaraciones de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, respecto de las supuestas demoras de la obra de Tres Caminos . «En el PP deberían ser muy prudentes al hablar de Tres Caminos, ya que el retraso en la ejecución de este proyecto viene de los cinco años que tardaron los Gobiernos de Rajoy en realizar la declaración de impacto ambiental», ha recordado.

«La portavoz del PP podría haber aprovechado sus vacaciones en Cádiz para dejar de mentir al menos unos días , miente cuando da a entender que el retraso de este proyecto se debe al actual Gobierno pues el BOE la deja en evidencia», asegura emplazando a comprobar como desde octubre de 2012, fecha en la que se publica la información pública del proyecto de trazado y del estudio de impacto ambiental, no es hasta octubre de 2017 cuando la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, resuelve favorablemente la declaración de impacto ambiental.

Así, el diputado socialista continuaba explica los trámites de este proyecto, « La declaración de impacto ambiental era un trámite necesario para aprobar el proyecto de trazado lo que no se hizo hasta febrero de 2018 . Tras ese proyecto de trazado hay que elaborar un proyecto de construcción, mucho más detallado, que el actual Gobierno ya aprobó provisionalmente en abril del presente 2021, declarando la urgencia del proyecto y publicando días después la información pública a efectos de la Ley de expropiación forzosa. Es decir que la pandemia no ha frenado la actividad administrativa de Tres Caminos con el actual Gobierno, sin olvidar la correspondiente dotación presupuestaria de 5,5 millones para que tal y como los trámites administrativos se vayan cumpliendo la obra no tenga ninguna demora», señala.

A juicio de Ortega, «que en el PP aprovechen la complejidad de los trámites del proyecto de una obra para intentar confundir a la población, es lamentable». En este sentido, asegura que «sería mucho pedirle al PP que reconozcan sus errores, pero al menos deberían evitar el ridículo de tenerles que recordar que con sus gobiernos para una declaración de impacto ambiental de un proyecto importante como Tres Caminos tardaron cinco años y que esa es la causa de que sigan los atascos que ven cuando vienen de vacaciones que es únicamente cuando se acuerdan de esta provincial y de esta obra, por lo que es poco menos que un chiste decir que con Pablo Casado estaría terminada», concluye Ortega.