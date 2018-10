ELECCIONES AUTONÓMICAS La provincia encara el 2D sin los cabezas de lista de PSOE y PP El anuncio del adelanto electoral arranca en la provincia sin candidatos del PSOE y PP y con reacciones diversasen el seno de cada partido

La provincia de Cádiz afronta el adelanto electoral en Andalucía con la incógnita de quienes serán los cabezas de lista de los principales partidos políticos: PSOE y PP. Hasta la fecha sólo Ciudadanos y la confluencia Adelante Andalucía (Podemos e Izquierda Unida) han presentado sus candidaturas. Ciudadanos lo hizo el pasado mes de julio tras celebrar primarias y anunciar que Sergio Romero, actual diputado autonómico, repetirá como número uno e iría acompañado de María del Carmen Martínez y Juan de Dios Sánchez, como números 2 y 3, respectivamente.

Y Adelante Andalucía, en septiembre hizo público que Ángela Aguilera, portavoz de Podemos para el Campo de Gibraltar, ocupará el puesto de salida de la lista por la circunscripción de Cádiz tras la renuncia de la gaditana Teresa Rodríguez -que ocupó este puesto en los comicios andaluces del 2015-, que finalmente concurrirá como cabeza de lista por Málaga, una decisión que generó mucho debate y fue considerada por algunos partidos de la oposición de «huida» y «traición» a Cádiz. El número 2 lo ocupa José Ignacio García, secretario de Organización Interna de Podemos Andalucía y coordinador provincial de Podemos Cádiz, y la parlamentaria andaluza de IU, Inmaculada Nieto, pasará a ocupar el puesto tercero.

Apuesta por Jiménez Barrios

Por lo que respecta al partido en el gobierno, el PSOE, es su Comité Director, máximo órgano entre congresos, el que define los plazos para la creación de las candidaturas que, no obstante, se harán oficiales el próximo 27 de octubre. De momento los dirigentes gaditanos guardan mutismo en este sentido pero fuentes del PSOE apuntan a Manuel Jiménez Barrios, actual número dos del Gobierno andaluz y cabeza de lista en las últimas elecciones andaluzas, cómo valedor del primer puesto de la lista por Cádiz. Es mano derecha de Susana, cuenta con el apoyo de los ‘susanistas’ de la provincia y experiencia en el ámbito andaluz. Fue uno de los impulsores de la nueva generación de valores del PSOE gaditano que supuso un cambio estructural del socialismo en la provincia, dividido entre ‘pedristas’ y ‘susanistas’ en la provincia.

El 27 de octubre los socialistas presentarán la candidatura a las elecciones andaluzas del 2D

Este Comité se reunió ayer martes para aprobar el calendario electoral según confirmó en rueda de prensa el coordinador de campaña y secretario de Organización, Juan Cornejo. El calendario aprobado incluye la elección de listas provinciales que presentará el partido al Parlamento de Andalucía. En este caso las asambleas de las agrupaciones locales votarán entre el 21 y el 23 de octubre a los candidatos a parlamentarios provinciales en una lista abierta, paritaria y cremallera donde se pueden inscribir los militantes que quieran. Del 24 al 26 de octubre desde las ejecutivas provinciales se elaborarán las propuestas de candidaturas, que se remitirán a la Comisión Regional de Listas y de ahí a la Comisión Ejecutiva Regional. Las listas serán aprobadas el 27 de octubre en el Comité Director.

El candidato del PP, en días

El PP, por su parte, ha presentado a muchos candidatos a las próximas elecciones municipales de mayo pero aún no ha elegido qué persona será la cabeza de lista para los comicios autonómicos. «Aunque aún no están decididas las listas, será en unos días cuando demos a conocer los candidatos de las mismas, una vez se hayan reunido los Comités Electorales del partido», explicó el presidente del PP provincial, Antonio Sanz.

El PP decidirá en unos días el cabeza de lista a los comicios andaluces

No ha trascendido aún si la parlamentaria andaluza Ana Mestre, número 1 en las pasadas elecciones andaluzas de 2015, revalidará su posición. De momento, su trabajo de oposición en la Cámara andaluza cuenta con el reconocimiento de Sanz y sus compañeros de partido. También concurren en Mestre otros factores que podrían mantenerla en lo más alto de la lista: es joven y mujer. En cualquier caso, este mes de octubre los populares despejarán la incógnita.

Reacciones al adelanto electoral

A falta de designar a los candidatos de los partidos tradicionales, todas las formaciones políticas de la provincia de Cádiz se levantaron ayer martes en clave electoral y con la maquinaria engrasada. Las reacciones al adelanto de la cita con las urnas no se hicieron esperar estrenando la carrera de los políticos gaditanos hacia San Telmo. Desde el PSOE, la secretaria general, Irene García, comparte al dictado el adelanto electoral y los argumentos esgrimidos por Susana Díaz. Calificó la decisión de necesaria «para seguir proporcionando estabilidad y seguridad a Andalucía» y recalcó a modo de reproche que la antelación de las elecciones es consecuencia de la «decisión unilateral de Ciudadanos» por retirar su apoyo al Gobierno andaluz. En un comunicado subrayó la oportunidad de centrar el débate únicamente en Andalucía -al no coincidir con las generales- y confió en que no pasará factura porque «los andaluces volverán a darle su apoyo de manera mayoritaria a Susana Díaz».

Irene García defiende la gestión y la decisión de Susana Díaz y confía en el voto de los andaluces

Lo expresado por Irene García, refleja continuismo con los postulados de la presidenta andaluza: «Vamos a coger impulso para dar continuidad al trabajo que venimos desarrollando hasta ahora para proteger a la gente, recuperar derechos menguados por los recortes (...)». No escatimó en agradecimiento a la lideresa andaluza por el trabajo hecho en la provincia ni en pistas que trazarán el camino hacia el 2 D: «el PSOE de Cádiz contribuirá con su experiencia y esfuerzo a hacer posible un Gobierno que genere confianza, fuerte y cohesionado, liderado por Susana Díaz».

El PP saldrá a ganar

Desde el PP su presidente Antonio Sanz ya lo ha dicho en ocasiones y los ejemplos de las visitas en el último mes de Susana Díaz a la provincia gaditana actúa de verificador. El primer mensaje fuerza del PP de cara a la cita del día 2 es rotundo: «Salimos a ganar las elecciones porque somos la única alternativa real de cambio en Andalucía».

Para Sanz el adelanto electoral muestra el «fracaso» de la legislatura «donde se ha paralizado Andalucía y Cádiz» y vincula los cambios de opinión del Gobierno de la Nación con la decisión de adelantar los comicios: «La decisión viene motivada por el desgaste de 40 años de socialismo y porque detrás tiene un gobierno de Sánchez que castiga a los andaluces y gaditanos con bandazos e improvisaciones diarias del que quiere huir».

Sanz: «Salimos a ganar y somos la única alternativa real de gobierno en Andalucía»

El presidente del PP y senador tira de estadísticas recordando que es el tercer adelanto de elecciones andaluzas «y dos han sido con ella», para criticar que Díaz «antepone sus intereses personales al de los ciudadanos».

Aunque aún no tienen el nombre de la candidata o candidato que coronará la lista popular, en los «próximos días» se sabrá. Eso no es impedimento para poner el interrumptor en modo on, máxime «cuando hay un 63% de los andaluces que quiere un nuevo gobierno». La tarea desde hoy no le coge con el paso cambiado a los populares porque «la maquinaria electoral siempre está engrasada» y «la mejor muestra de ello es el nivel de actividad de los diputados, senadores y cargos orgánicos del partido».

Cs y el «frío invierno judicial»

Desde Ciudadanos replican los argumentos dados por su partido en Andalucía y centran en los procesos judiciales y los incumplimientos del PSOE su valoración del adelanto electoral. El secretario provincial, y único parlamentario autonómico, Sergio Romero, habló de corrupción, tarjetas black y el caso de los ERE como elementos que han empujado a Díaz a tomar la decisión. «Susana Díaz ha convocado elecciones para huir del duro invierno judicial», dijo. A los asuntos pendientes en los juzgados se suma los «incumplimientos» del PSOE. Se refiere a los aforamientos (critica que «Susana Díaz no quiera dejar de tener privilegios ante la justicia») y a la reforma de la ley electoral («no quiere que todos los votos cuenten igual») entre otros para opinar sobre el adelanto. Al mismo tiempo reprochó que Díaz «faltó a la verdad» al hablar de «inestabilidad» porque «el que ha llevado la estabilidad a la política andaluza ha sido Ciudadanos».

Cs: «Susana Díaz lleva mucho tiempo en campaña electoral»

Cabe recordar que Cs, aparte de posibilitar tres presupuestos también propiciaron la aprobación de reivindicaciones históricas como la eliminación del impuesto de sucesiones y las ayudas a los autónomos. Romero criticó que «Susana Díaz es la que está en campaña hace tiempo y basta darse una vuelta por su twitter y facebook para comprobarlo» y subrayó que afrontarán el camino hasta el 2D como «una etapa ilusionante» tras casi 37 años de gobierno de un mismo partido, «algo insano para cualquier territorio».

En los próximos días Cs comenzará el proceso para completar el equipo y culminar un programa electoral que apuntará especialmente a la creación de empleo y la «recuperación del talento». Emplearán como aval la «gestión» y los valores a explotar ante los gaditanos serán la «seriedad, utilidad y responsabilidad».

Podemos, el bloque de izquierda

Para Podemos -una parte de la confluencia de Adelante Andalucía junto a IU, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza- el adelanto electoral en Andalucía es «síntoma de la debilidad del PSOE» y se explica por la «corrupción» y la «incapacidad para gestionar». Esa es la valoración sintetizada del coordinador provincial de Podemos en Cádiz, José Ignacio García, que pone el foco en la presidenta Susana Díaz y en los últimos diez años de gestión socialista como precipitantes de la decisión. El responsable de la formación morada y número dos en las listas de Adelante Andalucía, definió ayer a Díaz como una presidenta «acorralada por la corrupción, los Eres (cuya sentencia saldrá próximamente), las «tarjetas black» de la Faffe y habló del «deterioro de los servicios públicos como la sanidad y la educación», como «evidencias» para «un cambio de gobierno».

José Ignacio García: «Susana Díaz está corralada por la corrupción»

En cuanto al escenario electoral, desde Podemos salen a ganar y barruntan un trasvase de votos tradicionales del PSOE hacia la confluencia, resultado de la «derechización» del Psoe tras gobernar con el permiso de Ciudadanos. «Según las encuestas, parte importante del electorado de izquierdas votaría a la confluencia y no permitiría un gobierno del PSOE con la derecha», indicó García. «Aspiramos a ganar y creemos que es posible». Ya han presentado la lista y el programa. Lo siguiente que harán trasladar a la provincia el modelo de trabajo conjunto con el que funcionan a nivel regional en Adelante Andalucía.

IU: «Se va un gobierno sin ganas»

Para la integrante de la dirección provincial de IU Cádiz y número 3 de la confluencia de izquierdas, «hacía falta la convocatoria porque el gobierno de la Junta ha estado con el piloto automático puesto mucho tiempo. La primera parte de la legislatura discurrió queriendo ser secretaria de su partido. Y la segunda parte la afrontó como premio de consolación». A su juicio han faltado proyectos de referencia sobre la mesa.

Nieto: «Un gobierno sin ganas es lo peor que puede pasar y eso es lo que teníamos»

En este contexto ve «expectativas positivas» para Adelante Andalucía y la única alternativa para «un nuevo gobierno que impulse políticas de transformación» que ayuden a las familias andaluzas que lo necesitan. «Desde el PSOE no van a venir proyectos necesarios, ni desde Cs porque tienen un concepto de lo público y del empleo que lo que haría sería agonizar los problemas de Andalucía», expresó. Asimismo, rechazó que hubiera falta de estabilidad en Andalucía (recientemente se han aprobado tres leyes por unanimindad) y atribuyó el adelanto del 2D al «tacticismo electoral». «Un gobierno sin ganas es lo peor que puede pasar y eso es lo que teníamos», concluyó.