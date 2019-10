ENTREVISTA TENIENTE GENERAL BISBAL El primer teniente general de Infantería de Marina se forjó en Cádiz «Mi vida está muy ligada a la provincia, me siento gaditano», asegura el teniente general Bisbal Pons, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

Lo lleva en la sangre. Su padre, el general Vicente Bisbal Amengual, estuvo al mando del Tercio de Armada en los años 1983 y 1984. Precisamente en ese último año su hijo, Francisco de Paula, llegó a esta unidad de San Fernando. Entonces era teniente. Fue su primer destino. 35 años después se ha convertido en el primer teniente general de la historia de la Infantería de Marina española que, curiosamente, es la más antigua del mundo, ya que se creó en 1537. Casi cinco siglos han hecho falta para que se haya conseguido este hito, logrado por un oficial que llegó a San Fernando con cinco años y allí permaneció toda su infancia y adolescencia.

Asegura que, aunque vive en Madrid, ya que es director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), «está muy al día de lo que ocurre en la provincia». De aquí es su esposa, isleña, y gaditanos son sus hijos. «Mi vida está muy ligada a la provincia de Cádiz. Mi madre vive en San Fernando todavía y también mi hermana. Paso las vacaciones allí, normalmente en El Puerto. Y cada vez que puedo voy a Cádiz, tengo muchos amigos allí. La provincia entera es maravillosa y la quiero profundamente».

¿Qué se siente al ser el primer teniente general de Infantería de Marina?

Un gran orgullo y también soy consciente de que asumo una enorme responsabilidad, porque al ser el primero en algo siempre tiene uno puesto el foco encima. Pero quizá no sea muy importante cuando pasen unos años. Porque el hecho de ser el primero realmente no es relevante, lo importante es asumir las funciones que estoy asumiendo de dirección del CESEDEN que es un centro de excelencia, de gran prestigio tanto nacional como internacional en las Fuerzas Armadas, y que tengo la suerte y el honor de poder dirigir.

Usted nació en Mallorca pero se crió en San Fernando, ¿qué recuerdos guarda de aquélla época?

Llegué en el año 64, tenía entonces cinco años. Guardo unos recuerdos inolvidables, puesto que toda mi infancia y adolescencia transcurrieron allí. Yo vivía en unas viviendas que tenía la Armada en la zona de La Ardila, a la entrada de San Fernando, que por cierto ya están derruidas. Allí estaban mis primeros amigos. Fui al colegio del Liceo Sagrado Corazón donde cursé Educación Primaria y todo el Bachillerato. Después hice COU en el instituto Isla de León. Estuve preparándome en la academia San Cayetano, de don Rafael Garófano, durante tres años. Son muchísimos años los que han transcurrido entre mi infancia y adolescencia en San Fernando y conservo muchos amigos de la época.

¿Cómo cree que influyó esa etapa en el futuro oficial que fue y es?

Creo que influyó bastante, porque como bien es sabido San Fernando es una ciudad que está muy ligada al ambiente militar. En aquella época además, los años 60-70, esto era patente al salir a la calle porque todavía había servicio militar y tanto los marineros, los infantes de Marina, como los soldados del Ejército de Tierra, paseaban por la calle y esto influía en todos los que estábamos allí. Además, al proceder de una familia militar lógicamente eso va calando en la propia persona y le va inclinando a uno ya desde niño a tener afición por el mundo castrense y la profesión militar.

Uno de mis hijos nació en San Fernando, otro en Cádiz y el otro en El Puerto. Son hijos de la Bahía

Después ha tenido numerosos destinos en Cádiz, de hecho el primero en 1984 fue el Tercio de Armada, del que llegó a ser comandante del III Batallón 20 años después. ¿Cómo ha sido la evolución del TEAR en las últimas décadas?

Entre esos dos hitos obviamente el TEAR había cambiado mucho, porque cuando yo mandé el III Batallón del año 2004 al 2006, la tropa ya era plenamente profesional y eso produjo un salto cualitativo impresionante en la unidad.

También ha ocupado diferentes cargos en el exterior. ¿Qué concepto de las Fuerzas Armadas españolas tiene la comunidad internacional?

El prestigio de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior es extraordinariamente positivo. Yo lo he vivido a nivel personal, por lo que he visto en los Estados Mayores en los que he estado destinado en varias ocasiones en el exterior y normalmente el recibimiento que dan los militares españoles, ya sean oficiales, suboficiales o tropa está muy por encima de la media. Además de esto, en las unidades nuestra participación en el exterior es muy valorada y positiva. Creo que tiene que ver con el sexto sentido que nos atribuyen a los españoles de saber relacionarnos con la gente cuando estamos en un entorno que no es exactamente el nuestro. Lo hemos puesto de manifiesto en las misiones en las que hemos participado en los últimos 30 años.

Hablando de misiones internacionales. ¿Cuál ha sido su experiencia en ellas?

He participado en tres misiones. En Irak en 2003 durante seis meses, después fui jefe de un contingente multinacional en Haití en el año 2005 durante otros seis meses y también estuve en Bosnia-Herzegovina en 2008 por otros seis meses. Escenarios muy diferentes entre ellos y algunos han dejado en mí una huella imborrable como militar y como persona.

Ahora es director del CESEDEN. ¿Podría explicar a los lectores qué es el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y la labor que cumple?

Es un centro de excelencia para todas las Fuerzas Armadas que tiene ya un prestigio nacional e internacional bastante consolidado. Nos dedicamos principalmente a la enseñanza de altos estudios de la Defensa Nacional que le corresponde impartir a la Escuela Superior de la Fuerzas Armadas. Ésta imparte 16 cursos diferentes, entre ellos el de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el curso de ascenso a oficial general y el curso de Defensa Nacional que se da sobre todo a civiles, lo que es poco conocido.

Además nos dedicamos a la investigación, a través del Instituto Español de Estudios Estratégicos, otro de los organismos que pertenece al CESEDEN. Así como a la prospectiva, la doctrina y la investigación sobre conflictos militares que desarrolla el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos y a la investigación sobre historia militar. En definitiva, todos ellos son aspectos que contribuyen a un concepto nuevo que es el desarrollo de la ‘Fuerza Conjunta’ que realizamos en apoyo del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, mi jefe inmediato ahora mismo.

El prestigio de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior es muy positivo, lo he vivido personalmente

¿Qué objetivos tiene por delante como director del CESEDEN?

A parte de dar continuidad y mantener el prestigio que tiene tanto en el ámbito nacional como en el internacional, tratar de aportar mi grano de arena e incorporar plenamente al Centro en el mundo de las nuevas tecnologías. Lo haré tratando de que, tanto en la impartición docente como en la investigación y en el desarrollo de la doctrina, lo hagamos de una manera más acorde con los tiempos en los que vivimos.

Uno de sus hijos es militar, ¿puede contarnos algún consejo que le haya dado?

Es teniente de navío. Oficial de la Armada como yo y como su abuelo y estoy muy orgulloso de ello. Hablo con él frecuentemente y creo que es importante hablar con los hijos siempre y máxime cuando se dedican a la misma profesión que uno porque puedo aportarle, por lo menos, una gran experiencia. Le digo que para ser militar hay que tener siempre presentes los valores sobre los que se edifica la institución castrense. Y después, sobre todo, que él va a ser líder de hombres y mujeres y el capital humano es lo mejor de lo que disponemos en las Fuerzas Armadas, por lo tanto que siempre, siempre, cuide de su gente, que es lo más importante.

Su unión con la provincia es evidente, no nació aquí pero aquí se crió, su esposa es gaditana. ¿Podemos decir que usted se siente gaditano?

Estuve destinado en San Fernando durante un buen número de años, en el Tercio de Armada, en la Escuela de Infantería de Marina... Y después otra parte muy importante de mi carrera la desarrollé en la Base Naval de Rota, primero como piloto de aeronaves y después en diversos Estados Mayores que están allí ubicados. Tengo en la provincia muchos amigos que conservo y a los que veo frecuentemente. De mis tres hijos, uno nació en San Fernando, otro en Cádiz y el otro en El Puerto. Son hijos de la Bahía de Cádiz. Sí, me siento muy gaditano.