INDUSTRIA Primer paso en firme de Navantia para construir cruceros en la Bahía La naviera Celebrity Cruise, de Royal Caribbean, tiene en Francia su astillero de referencia y ahora podría derivar carga de trabajo a Puerto Real para acelerar los plazos de entrega

JAVIER RODRÍGUEZ

Era cuestión de tiempo que los astilleros gaditanos metieran la cabeza en la construcción de cruceros. Hasta ahora la factoría de la capital se había dedicado a la reparación, mantenimiento y transformación de estos buques, sin embargo, ha surgido ahora la posibilidad de diversificar el negocio y aspirar a obras de mayor envergadura en este segmento de la industria naval. El astillero de Puerto Real está llamado a ser uno de los referentes en la construcción de grandes barcos de ocio al sur de Europa, pero todo lleva su tiempo.

El equipo comercial de Navantia negocia desde hace meses con el astillero francés de Chantiers de l’Atlantique, en la localidad gala de Saint-Nazaire, la participación en la obra del crucero 'Apex', de la compañía Celebrity Cruise. La construcción del buque arrancó de manera oficial el pasado 28 de julio con la puesta de quilla. La naviera forma parte de Royal Caribbean, uno de los mejores clientes de Navantia, y tiene prisa por contar cuánto antes con su nueva flota de cruceros de lujo.

El astillero de Puerto Real podría participar en la construcción de varias secciones del crucero ‘Apex’

Así, el astillero galo entrega este mismo mes el 'Edge' y ya ha suscrito un acuerdo para la construcción de dos unidades más. Esta situación de 'overbooking' es la que ha llevado a la dirección del astillero francés y a la propia compañía Celebrity Cruise a buscar factorías especializadas para participar en la obra. Unos y otros necesitan la respuesta de Navantia cuánto antes ya que la construcción de algunas secciones de este nuevo crucero, concretamente varios bloques de fondo de unos diez metros, se llevarían a cabo a mediados del próximo año en Puerto Real, justo cuando la planta acabe con la obra del cuarto petrolero, el 'Monte Uría', que tiene entre manos.

El astillero francés de Chantiers de l’Atlantique es uno de los de mayor prestigio de Europa en esta materia, junto con los de Noruega y Finlandia. De hecho, de sus diques han salido las principales joyas de la corona de la naviera MSC como el 'Fantasía', 'Orquestra' y 'Divinia'. Igualmente, esta factoría fabricó el 'Queen Mary II' y es el astillero de referencia tanto de Royal Caribbean como de Carnival.

El peso de Royal Caribbean

La relación entre Navantia y la Royal Caribbean ha pesado mucho en la negociación que se lleva a cabo ahora para que la empresa española tome posiciones como constructora de cruceros. El primer paso es, de momento, participar en la construcción de algunas de las secciones de los buques que ya están encargados.

La industria auxiliar gaditana se muestra expectante ante el nuevo camino que acaba de tomar Navantia sobre el negocio de cruceros y que supondría un fuerte impacto laboral en la provincia. Su presidente, Diego Chaves, confirmó este lunes a LA VOZ que se espera que la dirección de Navantia mueva ficha en este sentido para preparar posibles subcontrataciones de faena. No hay que olvidar que Navantia ha reformado medio centenar de cruceros en los últimos años, incluso ha construido estructuras especiales como colas de pato, caso del 'Splendour of the Seas', ha transformado íntegramente otros, como es el 'Legend' y el 'Empress of the Seas', ambos también de Royal Caribbean, y ha construido estructuras completas para albergar nuevos camarotes en cubierta como fue el caso del 'Mariner of the Seas'. Este tipo de trabajos han permitido a Navantia ganarse la confianza de la Royal.

La colaboración con el astillero francés como subcontrata es el preámbulo para diversificar negocio

Navantia se estrenó en el negocio de la reparación de cruceros en 2009 de la mano de Iberocruceros, que delegó en la empresa española la reforma del 'Grand Voyager'. Desde entonces el goteo de contratos no ha cesado. La proyección del negocio de cruceros en el astillero de Cádiz subió un peldaño en 2012 cuando logró cinco contratos para reparaciones. Fue entonces cuando la compañía Azamara suscribió un contrato con Navantia.

La explosión del negocio sobrevino, precisamente, en 2013 con ocho acuerdos para reparación y la entrada en los diques de la Bahía del 'The World', conocido como el barco de los multimillonarios, que pertenece a la compañía Residen Sea. El segundo contrato que fue noticia internacional y puso a Navantia en primera línea fue el acuerdo suscrito con la Disney Cruise Line para reparar en el astillero de Puerto Real al 'Disney Magic'. El espaldarazo en el sector de reparaciones sobrevino en abril de 2015 cuando la dirección de Royal Caribbean firmó con Navantia un contrato para el mantenimiento y reparación de su flota en el Mediterráneo. En 2016 fue el año récord en el astillero de Cádiz con más de una docena de reparaciones.