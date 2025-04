Las prestaciones por ERTE y paro se triplican en Cádiz en solo dos meses

«No he cobrado aún el ERTE». Esta es una de las frases que más suena en las dependencias de las organizaciones sociales que se dedican a prestar ayuda en Cádiz a los damnificados laborales que ha dejado la pandemia . El retraso en el pago de esta prestación temporal ha llevado a algunos trabajadores a solicitar ayuda en Cáritas y Cruz Roja para poder terminar el mes y llevar comida a casa. En tan solo dos meses, abril y mayo, la provincia ha multiplicado por tres el número de prestaciones por desempleo , bien temporal (ERTE), o subsidios de paro, por despidos como consecuencia del cierre de negocios por el impacto del coronavirus.

Los funcionarios del SEPE denuncian amenazas a través de las redes sociales con motivo de los retrasos

Si entre abril y mayo de 2019 las prestaciones por desempleo tramitadas en Cádiz ascendían a 54.339, en los mismos meses de este año, el número es de 154.394, de las que 77.630 son expedientes de trabajadores en ERTE y el resto, 76.764, son por desempleo.

Esta situación ha llevado al Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) al colapso en Cádiz desde que se decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo. No hay que olvidar que la provincia fue la que más solicitudes de regulación temporal de empleo (ERTE) de Andalucía planteó en la segunda quincena de marzo hasta llegar a las 15.000 en mayo, con más de 70.000 trabajadores afectados por esta medida. Posteriormente, Sevilla y Málaga escalaron posiciones. No obstante, este tsunami, generado por el coronavirus, atascó la maquinaria del SEPE para cumplir con el abono en cuenta de las prestaciones . La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, resolvía los expedientes que llegaban y los elevaba a la Administración central para su bendición definitiva . Esa bendición se ha hecho de rogar debido a un cúmulo de circunstancias. Javier Hormigo, portavoz del sindicato Csif en las oficinas gaditanas del SEPE, aclara que la plantilla de funcionarios no pudo hacer frente con solvencia a la avalancha inicial de expedientes que entraron en tropel en abril, lo que provocó un importante retraso,«un problema que ya está solucionado» .

Interinos de refuerzo

El SEPE cuenta en la provincia con 36 oficinas y una plantilla de 312 funcionarios , a los que hay que sumar los 32 interinos que se incorporaron a este servicio al estallar la crisis sanitaria. Según Hormigo, la plantilla se encuentra en teletrabajo y dedica también fines de semana y festivos en agilizar el trabajo . Avanza que aún no hay fecha en el calendario para la reapertura de las oficinas del SEPE a la espera de que se implanten todas las medidas de seguridad que establece el Ministerio de Sanidad. El portavoz sindical aclara que el mes de abril fue especialmente complicado en cuanto a gestión se refiere debido a que el refuerzo de la plantilla venía de una bolsa de empleo de la Administración central, pero sin rodaje alguno. En su opinión, hubiera sido más práctico tirar de personal propio y con experiencia.

La desescalada ha traído la aparición de nuevos ERTE, sobre todo, del sector de hostelería

La saturación llegó en abril justo cuando hubo que hacer frente a la avalancha de ERTE y a los subsidios de paro por despidos generados por el coronavirus. Además, había que abonar los primeros que se tramitaron en marzo. La gestión del expediente de una empresa grande, caso de Airbus, que presentó su regulación temporal a primeros de mayo, se lleva una media de diez días de trabajo . A esta circunstancia, según Hormigo, hay que añadir errores en los expedientes .

El SEPE se convirtió en abril en un cuello de botella que se fue diluyendo hasta quedar, según destaca el portavoz sindical, resuelto en junio. Ese atasco generó un importante retraso en el pago de las prestaciones. Sobre todo, de las correspondientes a abril y mayo. El Gobierno, para más inri, anunció que las entidades financieras adelantaban el pago , sin embargo, se quedaron sin liquidez y ese convenio no se llegó a renovar, lo que hizo aún más gorda la pelota del retraso. Desde el SEPE se aclara que la Administración paga la prestación entre el 10 y el 15 de cada mes y ya están incluidas las cargas familiares en todas las que se emiten.

Este atasco ha llevado a los funcionarios del SEPE a ser víctimas de amenazas y insultos por vía telefónica y en las redes sociales. El retraso en los pagos ha generado un profundo malestar entre los afectados que se ha traducido en quejas al Defensor del Pueblo y a las organizaciones sociales.

Medida positiva

Por su parte, la secretaria provincial de CC OO, Lola Rodríguez , que ha reconocido el retraso en el abono de las prestaciones, ha destacado también que la aplicación de los ERTE ha sido una medida muy positiva para evitar el incremento del paro en la provincia . En este sentido, ha señalado que la regulación temporal ha contribuido a la reactivación gradual de la economía gaditana, pero toca ahora arbitrar un plan general de reconstrucción en el que intervenga la parte política, la parte social y, sobre todo, se mantenga la prestación hasta final de año. Las palabras de Lola Rodríguez se producen en pleno debate sobre la prórroga de los ERTE hasta final de año.

En cualquier caso, el responsable del sindicato Csif en las oficinas gaditanas del SEPE, Javier Hormigo, prevé un rebrote de los ERTE tras el final de la campaña de verano , con especial incidencia en el sector de la hostelería.

No obstante, a nivel nacional, el pago de las prestaciones por desempleo se ha desatascado en mayo, pero todavía alrededor de 250.000 trabajadores en ERTE no han cobrado. Eso representa el 7% del total. Hormigo señala que el volumen de expedientes en grandes polos industriales como Madrid, Barcelona o Sevilla es mayor que el de Cádiz, «por ello el nivel de retraso es mucho mayor en las grandes provincias que en Cádiz».

El trámite de un ERTE, desde que se inscribe en la Junta hasta que supera la Inspección es de, al menos, diez días

Las personas que no reciban sus prestaciones a tiempo, tienen derecho a reclamar un interés de demora del 3% más una compensación por los daños patrimoniales que les pueda haber causado el retraso. Las personas afectadas se tendrían que preguntar ¿cuánto vale haber tenido que ir a Cáritas por no tener para comer? ¿Cuánto ha costado no haber tenido internet en casa? ¿Qué precio tiene quedarse sin casa por no haber podido pagar el alquiler?. La Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (Asnala) reconoce que se trata de una situación nueva y, a la vez, dramática pero es evidente que el Gobierno no ha cumplido y el impago es fruto de un colapso, «pero no es excusa para dejar a tanta gente sin el medio vital para sobrevivir».

Récord en gastos

El aumento de parados toca directamente a las arcas públicas. A más desempleados, más gasto social en prestaciones. El dato del paro del pasado mayo arrojó para la provincia una cifra de desempleados que no se advertía desde 2016.

El contingente de gaditanos que demanda ahora un puesto de trabajo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta es de 177.987 personas, lo que supone 2.911 parados menos que en abril. El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha dado a conocer la cifra de gastos de estas prestaciones de abril, el último dato publicado, y la nómina asciende a 140,5 millones de euros , una cifra récord, frente a los 65,6 millones de euros que se pagaron con cargo a la Seguridad Social en marzo por subsidios y rentas, nada que ver con los 50,8 millones de abril de 2019 o los 49,2 millones de abril de 2018.

