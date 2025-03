El PP resta triunfalismo al presupuesto de Diputación para 2021

El documento con las cuentas previstas por la Diputación de Cádiz para 2021, que presentó este miércoles su presidenta, la socialista Irene García , y el responsable de Hacienda del Gobierno provincial, Juan Carlos Ruiz Boix , han tenido este jueves una contundente respuesta por parte del PP, principal grupo de la oposición. Los populares aseguran que «el PSOE falta a la verdad» y han restado triunfalismo a esas cuentas que moverán casi 300 millones de euros y que, según el PSOE, destinarán 90 millones de euros a combatir los efectos de la pandemia en la provincia tanto en materia de emergencia social como de empleo.

Sin embargo, la previsión de esas cuentas que ha presentado el PSOE no cuadra para el PP. El portavoz popular en Diputación, José Loaiza , y el responsable del grupo en materia económica, Juancho Ortiz , han sido los encargados de desmontar los pronósticos del Gobierno provincial. En opinión de Loaiza, «no son maravillosos y, además, son más de lo mismo». El PP acusa tanto a la presidenta como a su diputado de Hacienda de faltar a la verdad. Según señalaron el miércoles los responsables del Gobierno provincial, el PP no había presentado documento alguno en relación a iniciativas, enmiendas o aclaraciones sobre el borrador presupuestario para 2021. Este jueves, sin embargo, el PP ha mostrado el documento que presentó el pasado 11 de noviembre ante el Registro de la Diputación con sus planteamientos a las cuentas que ha elaborado el PSOE. l

Investigación

Loaiza no entiende por qué Ruiz Boix lo niega. Los populares han adelantado que el grupo está investigando por qué el citado documento no ha llegado a las manos del equipo de Ruiz Boix. Se trata de un texto extenso con alternativas a la planificación económica del PSOE . En este sentido, los populares ponen en duda la voluntad del PSOE por negociar. No obstante, el PP volverá destaca Loaiza, volverá a presentar el escrito, ya que hay siete días de plazo hasta la celebración del Pleno. Además, el grupo popular anuncia que presentará alegaciones al documento que recoge el presupuesto de 2021.

El responsable de economía del PP en Diputación, Juancho Ortiz, señala que «no sabemos si el PSOE tiene o no voluntad de consenso, lo que está claro es que Ruiz Boix falta a la verdad al negar la existencia de un texto del PP con alternativas». También falta a la verdad Ruiz Boix, según el PP, cuando dice que la Junta no aporta nada al presupuesto de Diputación. A juicio de Ortiz, se trata de una afirmación «falsa», ya que el Gobierno regional aporta 29 millones de euros además del resto de aportaciones que canalizará a través de distintos programas a lo largo de 2021.

Juancho Ortiz insiste en que los presupuestos que se presentaron este miércoles son una «ficción». Ortiz destaca que «Irene Gacía defiende las cuentas del año que viene como una clara apuesta por la inversión, sin embargo, esta afirmación no se ajusta a la realidad». El capítulo 6, del área de Empleo, fija las inversiones reales y, según el PP, solo se presupuestan 27 millones, es decir, «la mitad de lo previsto en 2020». Este año están previstas inversiones reales por valor de 56 millones. Pero el PP pone el foco de atención en el grado de ejecución del presupuesto vigente y, según Ortiz, «tenemos una sorpresa». Aclara Ortiz que «en 2020 vemos que la ejecución en inversión real es del 38%, mientras que en el 2019 ha sido de un 40%. No entendemos, por tanto, la voluntad de la inversión de la Diputación cuando no cumple con la ejecución».

En materia de empleo, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), organismo clave en el desarrollo de las políticas de empleo de la Diputación de Cádiz, aparece con un presupuesto de 14,4 millones y para inversiones reales con solo 3,3 millones. En 2020 y en 2019, según el PP, el grado de ejecución presupuestaria de este departamento «fue mínima» . Con estos antecedentes, dice Juancho Ortiz, «no entendemos cuál es la voluntad y eficacia en materia de empleo que defiende el PSOE en la Diputación». En 2020, según el PP, solo se ha ejecutado un 0,5% de lo previsto y en 2019, el 1,5%, en materia de empleo.

Los presupuestos, a juicio del grupo popular, reflejan fielmente la voluntad y los compromisos, «dentro de un año volveremos a analizar la ejecución de un presupuesto que ahora venden a bombo y platillo».