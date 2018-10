EDUCACIÓN El PP pide a la Junta un plan para hacer frente a la climatización de los colegios de Cádiz Mestre reclama que se haga «cuanto antes» y recuerda que las familias están «hartas»

La parlamentaria andaluza del PP Ana Mestre ha pedido este lunes a la Junta que «de manera inminente» apruebe y ponga en marcha un plan plurianual para hacer frente a la situación de los centros educativos con altas temperaturas en la provincia de Cádiz reclamando «celeridad, compromiso y responsabilidad».

En un comunicado, Mestre ha explicado que el PP reclamará, a través de mociones en todos los ayuntamientos de la provincia, que se lleve a cabo «cuanto antes» porque «sea invierno o verano, las familias están hartas de reclamar calefacción y aire acondicionado».

En este sentido, la parlamentaria popular ha considerado necesario aplicar dicho plan al ser «numerosas» el número de denuncias que «recibimos de las comunidades educativas de la provincia a raíz de las altas temperaturas que se están sufriendo en los centros educativos de la provincia en verano y el frío en invierno, que no están preparados ni adecuados para combatirlas».

«De hecho, estamos viendo como los padres y madres de alumnos de centros educativos de Cádiz, Jerez, Los Barrios, Puerto Real o San Fernando, se llevan las manos a la cabeza cuando le piden a sus hijos que se lleven ventiladores o son las propias AMPA las que hacen frente a la compra de estos aparatos, mientras que vemos en la época invernal a niños con abrigos y bufandas en las clases», ha abundado Mestre.

Por otra parte, la parlamentaria ha apuntado que «el gobierno de Susana Díaz vuelve a fallar a los gaditanos a la hora de aplicar el actual plan de choque para los centros educativos de la provincia que se aprobó en 2017», calificándolo como «precario y ridículo» al llevarse a cabo «sólo en doce de las 156 intervenciones».

Así, Mestre ha subrayado que sólo se han llevado acciones «en Jerez -en cinco centros educativos-, en Jimena -tres centros-, Medina -dos centros-, Ubrique y Bornos -una acción en cada centro--».

De igual, la dirigente popular ha indicado que «mientras trabajamos por una Ley de Bioclimatización en condiciones, los dos años que se ha llevado a cabo este plan de choque, la provincia de Cádiz sólo ha recibido cinco actuaciones en el verano de 2017 y doce este año», por lo que tachado de «discriminación y falta de respeto a los gaditanos» la actuación del gobierno socialista de la Junta con la provincia.

Asimismo, Mestre ha señalado que «estas actuaciones no han sido completas ya que, por ejemplo, en Medina, de las 14 aulas, sólo se han llevado a cabo actuaciones en siete aulas, al igual que ha ocurrido en el resto de centros que se han podido beneficiar, por decirlo de alguna manera, de este plan de choque».

Por ello, ha preguntado «qué criterios se han seguido para beneficiar a unos centros si y a otros no», además de conocer cuándo va a acabar este plan de choque, «porque al ritmo que llevan pueden pasar 80 años para cumplimentar el cien por cien de los centros educativos».

Para Mestre, «lo que hay detrás de toda esta ineficacia e irresponsabilidad del gobierno de Susana Díaz, es una falta de inversión, presupuesto, organización y sensibilidad por la educación gaditana».

«El PSOE es el único responsable»

Por su parte, la diputada nacional del PP Teófila Martínez ha acusado al PSOE de ser «el único responsable de la situación que sufre la educación en Andalucía al ser, únicamente, leyes socialistas del Estado las que se han aplicado en nuestra comunidad autónoma».

Así, Martínez ha lamentado que «desde que Chaves anunció en el año 2000 que íbamos a ser como Finlandia, 18 años después en las aulas de los centros educativos de Andalucía los niños pasan frío y calor en sus clases». Por ello, ha considerado que «lo que hace el PSOE es tirar y manejar el dinero a su antojo».

Igualmente, ha criticado que «el PSOE no invierte en Andalucía el cinco por ciento del PIB de la comunidad que puso como requisito Pedro Sánchez al gobierno del PP para romper el Pacto por la Educación en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo», calificándolo de «hipócrita» y poniendo como ejemplo que «exigen la eficiencia energética para todas las construcciones residenciales pero no para los centros educativos».

Por ello, la diputada popular ha indicado que «el PSOE no tiene ningún interés en ampliar la financiación de la Educación a nivel nacional al 5 por ciento del PIB, como exigían al gobierno de Mariano Rajoy». Además, ha reclamado que las transferencias del Estado tienen que ser finalistas para Educación, y no incluida dentro de un bloque con las Políticas Sociales y Sanidad, porque «no se puede consentir que los ciudadanos de una comunidad autónoma no sepamos lo que se invierte hasta que termina el curso».

Con todo ello, Martínez ha recalcado que «si seguimos así, nadie podrá ver, a corto plazo, un sistema educativo en el que los españoles seamos iguales, porque la izquierda no quiere llegar a un consenso, en materia educativa, porque prefiere que las cosas sigan como están».