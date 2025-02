El PP pide la dimisión de la concejal de Rota Encarnación Niño en todos sus cargos públicos

PSOE cree osado que el PP se atreva a pedir responsabilidades a Niño

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha lamentado que la única conclusión que saque el PP de todos los años de corrupción que se vivieron en el ayuntamiento de Rota sea un reproche a la concejala y diputada provincial, Encarna Niño.

Maese cree que «el PP solo se hace daño a sí mismo, al atreverse a pedir responsabilidades a quien v eló por que no se produjeran más casos de irregularidades en un municipio que terminó esquilmado y en bancarrota tras la reprobable gestión que hicieron los populares ».

«Está fuera de todo lugar que pidan la dimisión de Niño cuando Eva Corrales entró en prisión precisamente por todos los desmanes que fueron denunciados por el PSOE y condenados por los tribunales”, ha subrayado la diputada que advierte al PP de que “los socialistas vamos a estar siempre muy vigilantes en la gestión de un partido donde la corrupción, se está demostrando, estaba a la orden del día y hasta provocó la salida del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy». «Haremos lo que tengamos que hacer para defender los intereses de los gaditanos, siempre que tengamos indicios de irregularidades las denunciaremos y si la Ley cambia e impide la acusación popular de los partidos, lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía», ha señalado para insistir en que «es nuestr a obligación, el control de la acción de Gobierno» .

«Fueron los roteños y roteñas los que valoraron esa etapa de Gobierno tan desastrosa e infructuosa para las arcas municipales y decidieron con su voto sacar al PP de la alcaldía de Rota», asegura la parlamentaria que recuerda que «la única trama orquestada la tenían entre sus propias filas y tardaron mucho tiempo en verlo, por lo que ahora sorprende que saquen pecho de una página tan negra en la historia de la localidad».

Para la dirigente socialista, «el PP no tiene legitimidad alguna para ir dando lecciones cuando no gana para disgustos con políticos como Andrés Núñez o Antonio Saldaña cuyas conductas, ejerciendo cargos públicos, no han sido nada edificantes».