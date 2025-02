PP: «Pedro Sánchez pretende financiar la crisis con los ahorros de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz»

La presidenta del PP de Cádiz, Ana Mestre , y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce , han presidido el Consejo de Alcaldes populares en la sede provincial del PP para tratar «la financiación que quiere llevar a cabo Pedro Sánchez gracias a los ahorros de los ayuntamientos españoles y gaditanos» .

Mestre ha manifestado que «se está demostrando una unanimidad frente a las políticas de Pedro Sánchez con ese robo a los ahorros, que en la provincia de Cádiz supone más de 152 millones de euros ». «Es importante destacar que el PSOE pretende financiar esta crisis con los ahorros de los vecinos gaditanos con esta iniciativa que plantean, y eso es lo que el PP no va a permitir», ha asegurado.

La postura de este consejo de alcaldes es que esta medida es «injusta y discriminatoria por muchos motivos, ya que, aquel ayuntamiento que tenga un remanente de tesorería positivo y no se lo dé a Pedro Sánchez no podrá hacer uso de ello, y quien no tenga un remanente positivo no podrá beneficiarse de estos fondos europeos».

Así, Mestre ha aseverado que «es un chantaje en toda regla lo que propone el Gobierno de España y ante esto el PP se rebela, recabando apoyos de aquellos alcaldes y alcaldesas que no quieran que el Gobierno de España siga metiendo la mano en los ahorros de sus vecinos».

La presidenta del PP provincial ha lamentado que «cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se lleve los ahorros de los municipios se acabaron los planes de empleo, los de inversión, se acabó la política social de los ayuntamientos».

»Cuando Sánchez se lleve nuestros ahorros nos condicionará la inversión de esos primeros 5.000 millones de euros que nos van a dar para proyectos culturales, digitalización, proyectos medioambientales y energías renovables», ha apuntado, cuestionando «dónde estará la autonomía local en el punto y hora que Pedro Sánchez se lleve los ahorros».

En este sentido, la presidenta popular ha criticado «la doble moralidad del PSOE, haciendo lo blanco negro, un PSOE que se revolvía contra la Ley de Racionalización, aprobada por unanimidad en la FEMP en aquel momento». «Ahora tenemos a un PSOE cuyos alcaldes están con la boca pequeña defendiéndolo, otros con el silencio por bandera y otros, valientes, oponiéndose al robo de sus ahorros», ha puntualizado.

Ana Mestre ha pedido al PSOE de Cádiz «que tenga sensatez y coherencia». «Tenemos a Ruiz Boix , vicepresidente de la Diputación de Cádiz, que en su ayuntamiento ha votado en contra de que Pedro Sánchez se lleve los ahorros de su ayuntamiento pero luego ha votado a favor en el pleno de la administración provincial», ha destacado la presidenta popular. De esta forma, se ha preguntado por «qué es lo que le pasa al PSOE y si rema a favor de Pedro Sánchez o a favor de los vecinos».

Los populares han asegurado que se va a « dialogar con otras formaciones políticas para tender la mano y que se defiendan los intereses de los vecinos». «Desde el PP se intentará que no se convalide este decreto en septiembre y que, sin duda, el gobierno de España rectifique si aún le queda algo de creencia en la autonomía local y en el municipalismo», han explicado.

Por último, Mestre ha subrayado que les espera «un otoño duro que va a ser difícil de afrontar si Pedro Sánchez no quita los ahorros y si los quita va a ser imposible, porque es un chantaje condicional en toda regla».

«El Gobierno de España deja patente que es un Gobierno que hace aguas, la ineficacia a la hora de dirigir esta crisis sanitaria y económica, y ha decidido quitar los ahorros de todos estos años para hace frente a una situación de una manera injusta e insolidaria», ha concluido.

Por su parte, Landaluce ha apuntado que los ayuntamientos «necesitan autonomía y es por eso que el PP ha iniciado esta campaña, presentando mociones en todas las administraciones para que Pedro Sánchez no se lleve los ahorros». «Es un chantaje decir que si no damos la bendición y permitimos que se queden con los remanentes de tesorería, no podremos tener ayudas de fondos europeos, es una auténtica locura», ha asegurado el alcalde de Algeciras.