El PP de Cádiz plantea que los trabajadores en ERTE queden exentos del IRPF

El PP de Cádiz ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para favorecer a los 12.354 gaditanos que se encuentran aún en ERTE en la provincia. En opinión del diputado del PP por Cádiz José Ortiz «van a sufrir un nuevo sablazo fiscal». En este sentido, ha explicado que un trabajador que gana 22.000 euros brutos y haya estado nueve meses en ERTE tendrá que pagar entre 1.000 y 1.400 euros en este IRPF.

El diputado Ortiz acusa al Gobierno central de no hacer sus deberes «porque mete la mano en los bolsillos de los más débiles». El PP, según Ortíz, ha hablado con el Ministerio para suavizar el impacto del IRPF sobre este contingente y, sin embargo, la respuesta, según el diputado popular ha sido negativa ya que se escuda Hacienda en el tema de los dos pagadores. La única voluntad que muestra el Gobierno de rebajar el impacto, dice el diputado, es la posibilidad de pagar la liquidación en seis meses de plazo.

El PP asegura que los 12.354 gaditanos quieren pagar su IRPF, pero no pueden, debido a las dificultades económicas que atraviesan. A juicio de Ortiz, «son personas que necesitan ayudas y bajadas fiscales. No necesitan presión fiscal ». El PP pide al Gobierno la aprobación, por tanto, de una medida urgente para los que sigan aún b ajo un ERTE y queden exentos de esta tributacioón. De salir adelante esta iniciativa beneficiaría a este colectivo. Según Ortiz, «queremos que el POSE se moje y diga que está con la clase trabajadora y las familias más pobres». Para el PP, «quien no podía pagar impuestos antes, es imposible que los pueda pagar ahora». Esta iniciativa se llevará también a cabo en los plenos de los ayuntamientos gaditanos y en la Diputación. Estas familias necesitan ayuda.

Cuando presentamos una iniciativa de esas características confiamos en que haya consenso y el PSOE se ponga por encima. El diputado considera que debe prevalecer el interés general sobre el particular del partido los político. En opinión de Ortiz, «tiene que rectificar el Gobierno».

.