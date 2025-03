Cortadura, un paraje natural repleto de basura: bricks de vino, cerveza, cristales o cartones para «vivir»

La playa de Cortadura , en la capital de Cádiz, un paraje natural protegido y seguro con bandera azul, amanece como un vertedero con sus dunas repletas de basura . El guía turístico de Cádiz, Jesús C., publicaba en su perfil de Instagram la semana pasada la cantidad de bricks, latas y cartones, entre otros deshechos, que se encontró paseando por el arenal.

Bolsas de basura en la Cortadura @Jesusguiacadiz

«Dando un pequeño paseo de unos 50 metros, mirad lo que he encontrado» , comienza. «He encontrado tres bolsas repletas de basura que lamentablemente han sido arrojadas en este lugar», comentaba mientras enseñaba el hallazgo.

La Playa de Cortadura, un paraje natural «supuestamente protegido», tal y como insinúa Jesús, se trata de una playa casi virgen que separa la zona interna de la Bahía de Cádiz del océano Atlántico y que une Cádiz con San Fernando. Es la más extensa del término municipal, con una longitud de 3.900 metros y una anchura de playa seca de unos 60 metros.

«Este sitio no es solo lugar de botellón, sino que también es lugar de vivienda, y eso, realmente, puede entenderse de personas que no tengan hogar», detalla Jesús, «pero de aquí he sacado bricks de vino, de cerveza y de más basura», señala.

Bricks de vino y cartones @Jesusguiacadiz

«Este no es el estado de una playa limpia y segura con una bandera azul que no han dado. Yo creo que la persona o el grupo de personas que nos han dado esa bandera no han estado aquí en su vida», expresa el guía. «Me parece bastante extraño que una zona natural se quiera recuperar arrojandole plásticos y en este caso sin cuidarla ni lo más mínimo», indicaba tras mostras el panel informativo de las autoridades que recuperacion de vegetacion dunar en el que se estan restaurante la zona de dunas: «me parece bastante extraño.

Panel informativo @Jesusguiacadiz

«Plásticos, ropa, alimentos, cristales... así es como uno se encuentra este lugar» , denuncia Jesús. «En muchas ocasiones se dice que la culpa es del servicio de limpiezas o de las gaviotas que rompen las basuras, podéis ver aquí que no siempre es así».

«Tampoco podemos decir que es culpa de que no hay papeleras» , señala, mostrando un cubo de basura casi lleno pero con cabida suficiente para deschechar los restos tirados a la arena, tal y como apunta.

El vídeo tiene ya casi 1.500 reproducciones y cientos de reacciones comentando el post en la cuenta de Instagram de Jesús.