UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Piniella lamenta las «insinuaciones y difamaciones» sobre su persona y equipo El candidato a Rector de la UCA explica en un comunicado que ha sido objeto de comentarios falsos y reta a Mantell a denunciar ante la Junta Electoral

La polémica continúa en la carrera por el Rectorado de la Universidad de Cádiz. Mantell y Piniella mantienen un cruce de acusaciones y tras la denuncia de Casimiro Mantell de haber sido objeto de noticias falsas (' fake news') por parte de Francisco Piniella, este último ha respondido con un comunicado.

Piniella explicaba que se siente dolido por los comentarios falsos y de caracter personal que se han publicado en redes. Así mismo lamentaba las «insinuaciones y difamaciones» de Mantell y le reta a denunciar ante la Junta Electoral.

Lee el comunicado completo de Francisco Piniella:

POR UN LIDERAZGO ENTRAÑABLE

Estimada comunidad universitaria:

Profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes.

«A lo largo de esta larga campaña, y a pesar de haber intentado mantenerme al margen del ruido de las redes, a veces bienintencionadas y otras no, me han ido llegando comentarios infundados y falsos sobre el programa que presentamos, sobre personas que irían en mi equipo, y también sobre mí, algunos de carácter personal. Y se han expuesto tanto en foros privados como en foros públicos, a la vista de todos, como muchos habréis podido leer.

Evidentemente, duelen, pero nunca he pensado que pudieran ser fruto de la campaña de mis compañeros, por respeto a la institución y a la comunidad universitaria. Desde el momento en que hemos ganado la primera vuelta, se han recrudecido. En una democracia es muy importante aceptar los resultados, de lo contrario estás cercenando el Estado de Derecho, y pretender dar la vuelta a un resultado con insinuaciones y difamaciones es algo que resulta impensable sobre todo cuando viene de alguien que ha sido parte del equipo de gestión de nuestra Universidad y pretende llegar a liderarla, a ser su máximo representante.

Por lo demás, la UCA tiene su Junta Electoral para actuar ante reclamaciones por supuestas irregularidades y es el cauce que debemos emplear, es la forma en que menos se menoscaba la institución. Como siempre estoy a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que tengáis sobre nuestro programa o sobre mis actuaciones. Lo que queremos está escrito, publicado y grabado, y seguiremos defendiéndolo tal y como lo hemos hecho hasta ahora, con firmeza y claridad, sin vacilaciones ni titubeos. Queremos transparencia y queremos participación. El 9 de mayo muchos compañeros y estudiantes entendieron que esta Universidad necesitaba aire fresco, no vamos a salirnos del guion, digan lo que digan. Y el 21 aceptaremos, como no puede ser de otra manera, al Rector que salga elegido por el voto ponderado de nuestra comunidad universitaria. La institución no se merece más salir en los periódicos por estas cosas, sino por lo que hacemos bien. Creo, como decía Marcela Lagarde, en un liderazgo entrañable que ponga en el centro el cuidado a la persona, el cuidado de aquello de lo que se forma parte. Si no es así, no merece la pena el esfuerzo de esta candidatura».