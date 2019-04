ELECCIONES GENERALES 28-A Pepe Ortiz (PP) acusa al PSOE de utilizar el dinero del nudo de Tres Caminos para «negociar con los independentistas» El candidato al Congreso defiende que la inversión del Nudo de Tres Caminos en los PGE de 2019 se «derivó a Cataluña» para conseguir el respaldo a las cuentas generales

A menos de 72 horas de las Elecciones Generales, Cataluña se ha metido en la campaña electoral en Cádiz. El número 2 del PP al Congreso por Cádiz, Pepe Ortiz, acusaba este jueves a los socialistas de utilizar «el dinero de los gaditanos» para «negociar con los independentistas». Ortiz se refería a la partida económica que dejó el Gobierno de Rajoy recogida en los Presupuestos Generales de 2018 para las obras del nudo de Tres Caminos y que, asegura, se quedó sin ejecutar y sin rastro en las cuentas (no aprobadas) de 2019, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Cuando nos ponemos a investigar los presupuestos de 2019 dónde está la partida que dejamos en 2018 para el nudo de Tres Caminos lo más irresponsable, denunciable y lo que debe sonrojar a los que se llaman socialistas, es que el dinero lo derivan a Cataluña como consecuencia de las negociaciones que estaban llevando a cabo para intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, negocian con los independentistas el dinero de los gaditanos con tal de aprobar unos presupuestos que resultaron fallidos».

Precisamente las deudas pendientes del Gobierno del PSOE con Cádiz y que afectan a las inversiones es el cuarto motivo que el Partido Popular gaditano ha esgrimido para llamar a un cambio de Gobierno a partir del domingo.

El candidato a la Alcaldía de Cádiz, Juancho Ortiz, acompañado de los candidatos al congreso Pepe Ortiz e Ignacio Romaní y el parlamentario andaluz Bruno García comparecían este jueves para llamar la atención sobre las «deudas pendientes» de los socialistas con Cádiz y su Bahía señalando al Nudo de Tres Caminos como la infraestructura «más necesaria», y aún pendiente. A su juicio, hasta que no se terminen los trabajos pendientes en el nudo de Tres Caminos no se conseguirá la conexión íntegra de toda la Bahía. «Aún no se ha culminado el desarrollo del nudo de Tres Caminos, que estaba presupuestado por un gobierno del Partido Popular pero que no ha sido ejecutado por el PSOE».

En palabras de Ortiz «es una irresponsabilidad absoluta no ejecutar un presupuesto que le dejamos preparado» y ha avisado de la gravedad de que en los presupuestos de 2019 no se haya dotado de «partida presupuestaria para continuar, para redactar y finalizar el nudo de los Tres Caminos». No obstante, Ortiz ha repartido la responsabilidad de la situación actual de esa infraestructura entre el gobierno socialista hasta ahora en el Gobierno y «el silencio cómplice» de los alcaldes socialistas de la Bahía y del de Podemos, en Cádiz». «Kichi no dice ni mú, Patricia Cavada no dice ni mú y el alcalde de Chiclana, José María Román no dice ni mú», ha dicho acusándoles de «anteponer el interés del partido al interés general de la ciudadanía».

El número 2 al Congreso y alcalde de Vejer, Pepe Ortiz, ha señalado que es una infraestructura «vital para el desarrollo socioeconómico de la Bahía de Cádiz y del resto de la provincia» y ha lamentado el tapón de tráfico que sigue formándose a la salida de Chiclana y de San Fernando pese a que «en febrero de 2018 el gobierno del PP dejó presupuestada la inversión necesaria para que el nudo fuera una realidad». Desde que el PP fue desalojado del Gobierno en julio de 2018, ha explicado, «no se ha hecho absolutamente nada, ni se ha redactado definitivamente el proyecto, ni han aprobado como consecuencia de esta dejadez el proyecto definitivo y no se ha licitado la obra».

Los populares comparecieron en el Paseo de Astilleros de la capital gaditana, con el Puente de la Constitución de 1812 de fondo como símbolo del carácter «luchador y reivindicativo» del PP, ha descrito Juancho Ortiz. Por su parte, el número 2 al Congreso ha destacado que el puente, «que no hubiera sido posible sin Teófila Martínez», representa el compromiso del PP de entonces y la principal credencial de los populares ahora para «igual que conseguimos el puente, nos vamos a dejar la piel para hacer realidad el nudo de Tres Caminos».

En clave local ha recordado que en el pasado los socialistas «no veían necesario» ni el soterramiento ni el Segundo Puente, dos infraestructuras claves en la ciudad y su entorno.

Por esta carretera circulan a diario unos 60.000 vehículos al día, cifra que se llega a duplicar en verano provocando grandes retenciones de tráfico y perjuicios para los conductores.