Pekecars, presenta las novedades más impactantes en el mercado de coches electricos para niños

Ahora que se acercan las Navidades, Pekecars Juguetes y Ocio S.L., empresa española líder especializada en coches electricos para niños, nos comparte las novedades principales de los vehiculos que este año dejarán maravillados a nuestros niños.

Este mercado evoluciona constantemente, y por eso hemos querido saber de primera mano, cuáles son las características principales que tenemos que buscar en un coche electrico para niños, para evitar sorpresas.

Cuando comparemos precios debemos de fijarnos en:

a) La seguridad del coche infantil, elige un coche con mando para los niños más pequeños, que nos permita controlar el funcionamiento del vehículo a los padres, sobre todo cuando los niños son más pequeños. Es preferible que este mando sea 2.4G Bluetooh que evita cualquier interferencia con otro juego electrónico que esté en los alrededores y es propio de cada coche electrico para niños gracias a su sincronización.

b) Ruedas de Foam, esta novedad de años anteriores se sigue consolidando en el mercado y va en aumento ante la demanda más exigente en Europa de este tipo de ruedas que son más silenciosas y duraderas que las ruedas de plástico con banda de rodadura. Así pues cuando compréis un coche de juguete a batería es importante que lo tengáis en cuenta, dado que estas ruedas son anti-pinchazo, y tienen mayor agarre en todo tipo de superficies, y especialmente en el asfalto.

c) Los asientos de polipiel y acolchados, que mejoran el aspecto visual del vehículo y permiten una mayor comodidad del niño. Tenemos diferentes tipos de asientos en piel, desde los que son simplemente una funda del asiento de plástico que tiene la ventaja que se pueden lavar, a los que son el asiento completamente. Esto garantiza un extra de confort a los niños, y son muy interesantes en los asientos de los todo-terrenos

d) Cabezales ajustables en distintas posiciones. Disponible en los vehículos más lujosos, permiten ajustarlo a la cabeza del niño, para que conduzca más cómodamente. A esta utilidad se le suele acompañar un cinturón de seguridad con cinco puntos de anclaje, que es muy interesante para los niños más pequeños, porque quedan más sujetos, lo usual es de dos puntos de sujeción, en cualquier caso no son cinturones retractiles, es más un detalle de lujo, pues hay que recordar que los coches electricos para niños pequeños no suelen alcanzar más de 5 km./h

e) Radio FM. Una funcionalidad que permite a los niños escuchar su música o programas favoritos.

f) La pantalla MP4 en el dashboard, implica la renuncia al MP3, pero el video da mucho juego, ya que podemos grabar no solo videos musicales sino también videos de dibujos animados o videos particulares explicando la conducción a los más pequeños, videos de educación vial, etc, lo que supone una nueva posibilidad de juego, por supuesto, cuando el coche no está en movimiento, dado que también nos consume energía extra en nuestro cochecito de batería para niños, por lo que debemos de procurar que el coche equipe una batería de buen amperaje. Esta funcionalidad merece la pena, y la podemos encontrar en coches como seguirá dando mucha distinción a los coches eléctricos para niños, pero es una opción que solo equiparán los vehículos más caros, dado que la pantalla es uno de los elementos de mayor coste del producto.

g) El sistema swing. Es un sistema de balanceo del coche, similar al que hacen máquinas recreativas que encontramos en grandes superficies o en ferias, que permite mecer al niño cuando no se está en conducción, lo que le permite a los papás utilizarlo para las siestas de los niños, o incluso cuando tienen el sueño un poco rebelde.

h) Sistema batery pack . Es un sistema de batería extraíble que permite el fácil intercambio de una batería vacía por una nueva, aumentado el tiempo de juego. Esta opción permite que la batería pueda cargarse de forma independiente fuera del vehículo, y por lo tanto puede adquirirse por separado aumentando la duración del juego del niño. Coches para niños como el Maserati o el Jeep Happer de dos plazas, el VW Amarok, la Furgoneta Pickup Mercedes, o incluso el superdeportivo Mercedes SL65 incluyen este novedoso sistema, este último además viene con oferta de “double sistem battery pack” , de tal forma que tendrán dos baterías extraíbles por el mismo.

i) Vehículos con capota. Actualmente hay nuevos vehículos eléctricos para niños que incluyen capota desmontable para los mismos, que se monta y desmonta fácilmente, que permiten que los niños salgan en su coche y estén protegidos del calor y del sol. En las épocas invernales, puede guardarse en casa y se queda un precioso maletero para este vehículo. El Big Hummer de dos plazas para niños es el coche que equipa este sistema con mayor éxito.

j) Sistema de ventilación. Es el último grito, ahora el Mercedes infantil GLS63 incorpora las ventanillas de aireación, exclusivas de Pekecars, que con un interruptor permiten que se mueva el aire gracias a unos ventiladores que se encuentran en el interior del dashboard, lo que permite que el aire le dé a los niños, una opción muy interesante para la conducción en el verano.

k) Pintura Metalizada. Esta es una característica por la que el coche es pintado en fábrica al spray con una pintura real muy similar a la que utilizan los coches de adultos, lo que les da mayor realismo. El inconveniente es que a veces tienen pequeños arañazos que se producen por el transporte.

l) Soporte postventa. Este tipo de coches electricos para niños supone una inversión para los padres, pueden tener una duración superior a dos años, por lo que es importante que se aseguren que hay un servicio técnico que le resolverá sus dudas en el montaje o posibles incidencias que se produzcan en el transporte, por eso no es aconsejable comprar en empresas no ubicadas en España, que no se sujetan a la garantía española.