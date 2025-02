Pedro Hidalgo, un profesor de Algeciras que ha recorrido 1.300 km hasta Santiago de Compostela en 52 días para recaudar fondos

Pedro Hidalgo ya es todo un héroe. Este profesor del colegio Montecalpe, en Algeciras, se marcó un objetivo el pasado día 1 de julio y lo ha conseguido. Una aventura con la que ha recorrido los 1.300 kilómetros entre Algeciras y Santiago de Compostela y cuya meta era la recaudación de fondos para la investigación de enfermedades sin diagnóstico.

Con este reto deportivo y solidario denominado 'Objetivo Santiago', ha logrado reunir ya casi 12.000€ en beneficio de la Asociación 'Objetivo Diágnostico' para visibilizar su trabajo y ayudar a personas enfermas cuya patología, se desconoce. Aunque Hidalgo asumió el reto con el objetivo de recaudar 30.000€ , no se rinde, pues asegura que «seguirá luchando y buscando respuestas» para conseguir ese monto final.

Retos Solidarios Objetivo Diagnóstico

Pedro quiso compartir su alegría y satisfacción por la superación del recorrido en redes sociales, cuya primera etapa se efectuó en Tarifa y la última concluía en Santiago el pasado 22 de agosto. «Etapa 52: «Ésto no ha sido el final, sólo ha sido el principio», expresaba el algecireño.

«Y con la resaca aún de emociones, deciros que lo de ayer fue muy especial. Ojalá pudiera haceros sentir lo vivido, porque todos sois @objetivo.santiago...hizo que los 52 días y los finalmente más de 1300 kms se quedaran cortos. Ahora toca descansar, salir de la burbuja en la que he estado inmerso estos dos meses, para ser consciente de lo vivido, sentido y conseguido», añade.

Pedro Hidalgo en Santiago Facebook

«Lo que sí sé es que ayer no llegó el final, esto sólo ha sido el principio... seguiremos luchando juntos, seguiremos buscando respuestas y conseguiremos esos 30.000 Euros tan necesarios. Ayer encendí 3 velas y le pedí al Apóstol Santiago por @objetivo_diagnostico, por los que entraron ayer en la plaza, por los que estaban en casa con su mente y su corazón con nosotros, también por los que me dijisteis que me acordara cuando llegara», señala.

Y finalmente, dedicó un agradecimiento «a las personas que me han ayudado, a los que solo me escuchasteis, a los ayuntamientos solidarios, al que compartió y al que ha donado por la causa», y por supuesto, «GRACIAS a @objetivo_diagnostico porque me habéis cambiado la vida».

Pedro Hidalgo y el equipo Facebook

«Me he sentido, me siento y me sentiré siempre un afortunado de ser uno más de vosotros», concluía.

Este proyecto que presentó días antes de partir, causó gran ilusión y esperanza que se han hecho notar en todo el trayecto peninsular. «Para que puedan arrancar (investigación) necesitan 30.000 euros», explicabsa. « Está claro que dependo de la solidaridad de las personas y empresas para que esto tenga sentido. Entre todos podremos hacer algo bonito».

«GRACIAS, porque me habéis hecho venir volando a Tarifa y llevo las pilas a tope», expresaba el pasado día 1 de julio.