FACEBOOK LIVE «Pedimos que los pediatras incluyan dentro del test del niño sano algunos indicadores del autismo» Pepe Sabido, presidente de Autismo Cádiz, protagonista en el Facebook Live de LA VOZ

«La provincia de Cádiz se ha puesto a la cabeza de la difusión de nuestra causa gracias a la iluminación de dos emblemas como el Puente de La Pepa y el Juan Sebastián de Elcano», explica orgulloso Pepe Sabido, presidente de Autismo Cádiz.

Con motivo del Día Mundial del Autismo, celebrado el pasado martes 2 de abril, numerosos monumentos se han teñido de azul para conmemorarlo. Pepe Sabido se muestra satisfecho con el resultado y la visibilidad obtenida en la provincia de Cádiz. «Lo del Elcano nos ha sorprendido especialmente. Ha sido algo hermoso y emotivo. En el buque va un militar que tiene un hijo con autismo», explica durante el Facebook Live.

«El autismo es algo que vamos a ver en todas las familias de la provincia. Sí atendemos a las proporciones de las que se habla, en Cádiz habría unas 1.200 personas con este trastorno, que abarca a un espectro muy amplio», destaca.

«Las nuevas generaciones de familias se mueven dentro de otros conceptos. Ya no recluyen a sus hijos, sino que luchan por ellos para que sean tratados como uno más, porque tienen los mismos derechos», explica Sabido.

Sin duda las estadísticas hablan en este asunto. Cada vez hay más diagnostico de personas adultas. Puede ser que se noten más introvertidos, y que hayan sufrido algún tipo de aislamiento. Se les respeta dentro de esas dificultades en la comunicación y en la interacción, y no acuden al médico. «Desde la Asociación pedimos que los pediatras incluyan dentro del test del niño sano algunos indicadores relacionados con el autismo. Siempre será mejor un falso negativo que una atención tardía».

Las personas con autismo que no tienen un tratamiento tienen una evolución más dificultosa

«Nos queda mucho que hacer en el apartado educativo», recalca Sabido que especifica que si no hay apoyo en este terreno, en una segunda y una tercera etapa necesitaremos más recursos en Salud.

«Para esta campaña electoral le pedimos a los políticos que apuesten por un plan de acción, con fases y presupuestos, y que se cree un órgano de investigación y formación», dice Pepe Sabido de cara a las elecciones.

«Los niños con autismo gozan de atención temprana gratuita de 0 a 6 años, pero cuando acceden por primera vez es a los 3 años, con lo que se han perdido tres años importantes», recalca durante la visita a La Voz.

«La inversión de la Administración en la atención temprana reduciría gastos posteriores»

Muchas personas con trastornos del espectro autista tienen muchas capacidades, pero la Administración no les facilita su acceso al empleo. En este sentido, el presidente de Autismo declara que «acudir a una oposición en la que se van a ver rodeados de 250 personas sin un apoyo para ellos es inviable».

Por último Sabido se dirige a los padres con niños que padecen autismo y les pide que exterioricen que su hijo no habla. «A mí el pediatra me dijo que hasta los dos años no tenía por qué. Tenemos una venda respecto al autismo, y pedimos que nos ayuden a quitarla», finaliza.