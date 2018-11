EQUIPAMIENTOS Cae parte de un falso techo en el hospital de Puerto Real El agua que se filtra de las tuberías ha provocado este accidente

LA VOZ

CÁDIZ Actualizado: 21/11/2018 15:08h

El Hospital Clínico de Puerto Real se mantiene a la espera de unas urgentes mejoras que ya reclamaron hace unos días Comisiones Obreras e Izquierda Unida. El estado de las instalaciones deja mucho que desear en el centro puertorrealeño donde esta misma mañana las filtraciones provocadas por las conducciones de agua que discurren por el techo de uno de los pasillos ha provocado una gotera y se ha desprendido parte de ese falso techo en presencia de algunos pacientes. Como ya denunció en su día Comisiones Obreras «esto no es un hecho aislado y no hay mes que no ocurra un accidente similar».

Por suerte no se han producido daños pero este último suceso evidencia las carencias y deficiencias del centro hospitalario, una circunstancia de la que ya han alertado los trabajadores en varias ocasiones. El sindicato provincial de Sanidad ya apuntó la falta de mantenimiento del hospital, que con una antigüedad cercana a los teinta años, precisa de una intervención para paliar los desperfectos.