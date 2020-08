Covid Cádiz Oleada de cierres en Tarifa por las consecuencias del coronavirus La localidad ha confirmado más positivos en la última semana que durante el resto del 2020 El turismo en Tarifa apenas notó los efectos de la pandemia con un porcentaje de ocupación del 92 % en la primera quincena de agosto, el más alto de la provincia de Cádiz

Oleada de cierres de establecimientos en Tarifa. Algunos negocios han dejado de ofrecer sus servicios tras confirmarse contagios en su plantilla en los últimos días. Además, varios locales se han visto obligados a despedir la temporada tras la entrada en vigor de la nueva normativa, que restringe el aforo y los horarios y limita el ocio nocturno.

El primer chiringuito en anunciar que echaba el cierre fue el Tumbao, en principio «por precaución» y para someter a test a toda su plantilla. Tras la realización de las pruebas PCR, cuatro empleados dieron positivo en coronavirus y el establecimiento, uno de los más icónicos de la zona, mantiene suspendida su actividad.

En el día de ayer otro chiringuito, Carbones 13, anunció también su cierre «unos días» como «medida preventiva» ante el incremento de contagios. De momento, realizarán tests a sus empleados y desinfectarán el chiringuito «de manera exhaustiva». El negocio aún no ha confirmado positivos entre su plantilla.

No solo los establecimientos hosteleros han anunciado cierres en las últimas jornadas. También lo han hecho gimnasios como el New Concept, que sí confirmó el positivo de uno de sus clientes. El negocio cerrará sus puertas y se comprometió a «comprobar que no hay rastro de ningún caso de Covid-19 en nuestras instalaciones» con la idea de «garantizar la salud de los socios y residentes en nuestro pueblo».

Tarifa ha sumado en los últimos siete días hasta 30 positivos en Covid-19 confirmados por PCR. La localidad ha registrado en una semana más casos que en el resto de la pandemia: el pasado martes apenas había registrado 27 casos desde marzo. Hoy son 57 en total.

Cabe recordar que Tarifa multiplica su población por la llegada de visitantes durante estas semanas, un factor clave para la economía de la ciudad. Pese a ello, el incremento de positivos ha puesto en cuestión el modelo turístico de la ciudad, tal y como pusieron sobre la mesa partidos de la oposición hace unos días.

Los datos de ocupación ofrecidos por Horeca, la patronal de empresarios de la hostelería, muestran que Tarifa fue el municipio que mayor porcentaje de ocupación tuvo en la provincia de Cádiz durante la primera quincena de agosto. Los lugares de hospedaje de la localidad mantuvieron un 92% de ocupación muy cercano al 96 % registrado el año anterior.

Tras el incremento de contagios, la Policía Local ha intensificado sus labores de vigilancia en los últimos días. Según anunció el Ayuntamiento de Tarifa, los agentes interpusieron sólo el pasado fin de semana un total de 13 denuncias por molestias a los vecinos durante la madrugada. Varios locales de ocio no cumplían con el horario previsto y no respetaban «en ningún momento» las medidas sanitarias requeridas ni el uso de la mascarilla obligatorio, según el Consistorio.

La nueva normativa, más restrictiva en cuanto horarios y aforo, ha obligado a muchos establecimientos a dar por cerrada la temporada de verano. Entre ellos, la conocida discoteca y club nocturno Café del Mar se despedía de sus clientes por la orden de cierre para establecimientos de ocio nocturno.