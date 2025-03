La obra del nudo de Tres Caminos tampoco arrancará en 2020

La obra del nudo de Tres Caminos no está, de momento, entre las prioridades del nuevo Gobierno de coalición formado po PSOE y Podemos. El proyecto sigue en trámites y este año, uno más, no veremos ninguna actuación al respecto. Así lo ha podido confirmar el Ministerio de Fomento a una pregunta parlamentaria realizada por la senadora del PP en representación de la Comunidad Autónoma, Teresa Ruiz Sillero . El Gobierno ejerce con unos presupuestos prorrogados. Cabe recordar que el presidente Sánchez trató de sacar adelante unas cuentas programadas para 2019 elaboradas por el gobierno socialista que salió tras la moción de censura contra Rajoy en junio de 2018. No tuvo éxito, lo que obligó a unas elecciones en 2019 y a su repetición en noviembre del mismo año. Aquel presupuesto recogía una inversión de 274 millones de euros para la provincia en 2019 y reservaba una partida de 950.000 euros para seguir con la ejecución de la obra del nudo . De hecho, el coste de este proyecto de infraestructura se fijó en 41 millones de euros y, el entonces gabinete socialista, dejó las partidas más voluminosas de inversión para los años 2020, 2021 y 2022 con 4 millones, 9 millones y 15 millones de euros. Este planteamiento está en el aire.

Teresa Ruiz Sillero apunta que el Ministerio de Fomento se sigue excusando en la tramitación administrativa para no comprometerse con la ejecución de una obra que es esencial para la Bahía de Cádiz y lamenta, que se sigan demorando y dilatando en el tiempo los procedimientos previos a la licitación de una obra.

Una obra relegada

El PP recuerda que hace unos meses ya alertó de que si la licitación del nudo de Tres Caminos no se realizaba en el primer trimestre del año, la obra volvería a quedar relegada «con lo que se han confirmado nuestros peores temores de que 2020 será otro año nulo para la mejora de las infraestructuras en la Bahía«.

La senadora popular insiste en que es primordial dar una solución al problema de los atascos interminables que se producen en este punto además de apostar por «una conexión metropolitana fundamental para la vertebración de la Bahía y el desarrollo económico de toda la provincia de Cádiz».

Por todo ello, el PP no entiende cómo el Ministerio de Fomento sigue sin dar a esta obra la prioridad que tiene, como el que los alcaldes de la Bahía se hayan conformado con la dejadez y olvido en que ha caído de nuevo el Nudo de Tres Caminos; por lo que pide «unidad de acción y talante reivindicativo de todas las fuerzas políticas , ayuntamientos y Diputación para exigir que se impulse y ponga fecha de una vez por todas a esta obra».

Promesas en el olvido

El nudo de Tres Caminos se dibujó hace más de tres décadas para facilitar la conexión en la Bahía de Cádiz y acercar las playas de Chiclana y Conil al interior de la provincia. Sin embargo, el paso del tiempo ha terminado por romper las costuras de esta vía de comunicación, que se convierte cada verano en un amargo punto negro del mapa gaditano de carreteras . El paso de turistas con ganas de llegar a la costa, la presencia en la zona de uno de los complejos industriales más importantes de la Bahía y la apertura de grandes superficies comerciales en su entorno han hecho saltar por los aires un nudo que se proyectó para la mitad de los casi 60.000 vehículos que lo cruzan ahora a diario La confluencia de tres autovías en un mismo punto (A-4, A-48 y CA-33) complican sobremanera la circulación por este enlace.

El proyecto lo dejó encauzado el PP antes de que triunfara la moción de censura contra Rajo. La ejecución de la obra comprendía cinco anualidades y concentraba entre 2019 y 2020 los mayores pellizcos de inversión, con 10 y 18 millones de euros, respectivamente. Es decir, reservó para 2017 un millón de euros, dos millones para 2018 y remataba 2021 con diez millones.