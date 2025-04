Un nuevo crucero y el buque militar 'Castilla' llenan el astillero de Cádiz

Sigue el goteo de cruceros para reparar en el astillero de Cádiz. Si el pasado febrero fue el 'Celebrity Infinity' el que llegó a la factoría de la capital y a primeros de abril fue el 'Harmony of the Seas' , de la Royal Caribbean, ya se ha confirmado también la entrada el 5 de mayo de un nuevo crucero de la Royal.

Se trata del 'Jewel of the Seas' , que forma parte del carrusel de contratos firmados con esta naviera a lo largo de este año. Además, también se ha confirmado la llegada al astillero del buque de asalto anfibio 'Castilla' , de la Armada española, que sufrió una avería a primeros de mes en uno de sus ejes cuando participaba en aguas del Índico en la operación Atalanta en la lucha contra la piratería.

Como se recordará la reparación de cruceros quedó paralizada en la primavera del pasado año a raíz del estallido de la pandemia. Las grandes navieras abortaron sus planes de inversión en la flota, lo que afectó seriamente a la actividad de la factoría gaditana.

El astillero de Cádiz, que tiene asegurado un megacontrato con Royal Caribbean para la reforma de buena parte de su flota en la Bahía, vio el año pasado como las expectativas de carga de trabajo quedaban truncadas por culpa del coronavirus y la declaración del estado de alarma desde mediados del pasado marzo.

Solo tres grandes cruceros, de los siete que estaban en cartera, fueron reparados en Cádiz en 2020. Las navieras optaron por aplazar las obras. Pese a todo, el astillero logró capear la situación gracias a la reparación de ferrys, a la puesta a punto de las fragatas de la Armada con base en Rota y a la reparación integral del 'Solitaire' , un buque logístico especializado en obras submarinas que lleva desde septiembre en el astillero de la capital.

Planificación para el verano

Sin embargo, no hay mal que cien años dure. Las empresas de cruceros han empezado a planificar la campaña de verano con la esperanza de que la pandemia amaine y, con ello, a diseñar el calendario de obras para poner a punto sus barcos y poder salir a navegar en junio con todas las medidas covid.

Esta decisión ya es una realidad en el astillero gaditano, donde las compañías Celebrity Cruise y Royal Caribbean han reservado dique. Igualmente, Navantia negocia con la Windstars Cruises la reparación de varios de sus cruceros durante los próximos meses.

El segundo crucero que ha entrado en el dique gaditano ha sido el ‘Harmony of the Seas’, de la compañía Royal Caribbean International, que lo hizo a primeros de abril.

El ‘Harmony of the Seas’ se somete a distintos trabajos técnicos en las hélices de maniobra , los propulsores, los estabilizadores y las válvulas de fondo, así como a su pintado. Serán necesarios 8.000 litros de pintura. Los trabajos en este buque sumarán 500.000 horas de trabajo para la Bahía y 1.230 empleos, sumando los de Royal Caribbean International, Navantia y otras empresas.

«Nuestro acuerdo con Navantia continúa cumpliendo con el trabajo que, en Royal Caribbean, nos propusimos llevar a cabo en cada uno de nuestros barcos que llega al dique seco aquí en Cádiz. Tanto si se trata de un mantenimiento estándar, como es el caso del ‘Harmony of the Seas’, o de una transformación completa, la colaboración y la calidad del trabajo demuestran constantemente la gran dedicación y compromiso que Navantia tiene con nuestra compañía», ha declarado recientemente Chris Korfiatis , vicepresidente de Operaciones Técnicas Marinas de Royal Caribbean International.

Por parte de Navantia trabajan en esta obra 240 personas. Junto a los trabajos en la maquinaria, el astillero prestará asistencia a varias a obras de mantenimiento de la parte de hotel del buque.

La Royal ha confirmado que en los próximos meses llegarán a Navantia Cádiz otros tres buques de cruceros: el ‘Jewel of the Seas’, el ‘Symphony of the Seas’, en mayo, y el ‘Liberty of the Seas’, este último, en julio.

«Para nosotros, tener cruceros en este momento de pandemia significa que Royal Caribbean sigue depositando su confianza en nosotros como su astillero de reparación de referencia», ha subrayado el director del Astillero de Reparaciones de Navantia en Cádiz, Joaquín Hernández Rocha . «El año pasado, pese a sus circunstancias, pudimos completar varios proyectos de manera segura y eficiente, gracias a nuestra experiencia combinada y el apoyo del astillero para anteponer el bienestar de todos en primer lugar», ha añadido Korfiatis.

La llegada del 'Jewel' está prevista para el 5 de mayo y será una varada técnica.