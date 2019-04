ENTREVISTA A MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ «No miramos ni a la izquierda ni a la derecha, solo hacia adelante» La número uno de Ciudadanos a las Elecciones Generales cree que el proyecto común con el PP en Andalucía sería factible en España aunque descarta a VOX, del que «nos alejan muchas cosas»

Almudena del Campo Cádiz Actualizado: 16/04/2019 20:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

María del Carmen Martínez tiene claro que su partido es el que más se acerca a lo que quieren los ciudadanos. Cree que la cita electoral del próximo 28 de abril es una oportunidad histórica para acabar con el bipartidismo y para que -a través de los votos- se instaure la política del cambio en España.

¿Como termina una sumiller en el mundo de la política?

Pues porque una sumiller es una autónoma, algo que te abre los ojos de cómo estar sola, cómo afrontarlo y cómo luchar contra las instituciones. Cuando te ponen delante un proyecto como el de Ciudadanos desde el que poder trabajar a este respecto, ni te lo piensas.

Comenzaron su campaña diciendo que el proyecto de Ciudadanos es el único partido que puede cambiar España. ¿Por qué?

Somos el partido que más se parece a los ciudadanos. Todos queremos formar una familia, tener un buen trabajo, emprender sin asumir riesgos, que la sanidad sea de calidad. Nosotros defendemos que todos seamos iguales, libres y que todo lo que se luche y se consiga sea para todos.

Según las encuestas y los expertos, el voto del centro derecha está más indeciso que nunca. ¿Puede ser culpa de la famosa fragmentación?

Creo que el voto indeciso no solo esta en el centro derecha, es mucho más general de lo que pensamos y existe en todos los segmentos de la sociedad. Ante la aparición de nuevas fuerzas y cuando te llega tanta información, es normal que haya indecisos. Nosotros estamos en el centro, no miramos ni a izquierda ni a derecha sino hacia delante.

Estamos viviendo una campaña crispada en la que coinciden con el PP en la necesidad de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. ¿Por qué?

No creo que sea crispación. Es sentido común. Pedro Sánchez apoyó un golpe de estado en Cataluña y un presidente del Gobierno no puede ceder un espacio que es de todos. No puede liderar un proyecto de país si gobierna pensando en unos cuantos ni pactar con personas que quieren romper España.

¿Cree que se podría repetir un pacto a la andaluza a partir del 28 de abril?. Y si así fuera, ¿sería la mejor opción?

Desde Ciudadanos salimos a ganar y pensamos en positivo porque hemos crecido y somos el proyecto en el que la gente cree. No obstante, somos conscientes de que un solo partido en estos momentos no es viable que gobierne España. Tendremos que llegar a un consenso. El PSOE se apoya en separatistas y populistas, por lo que necesitamos a alguien que defienda el país desde la Constitución y el PP está en esa sintonía. El proyecto común en Andalucía sin duda sería factible en España.

¿Aceptarían la entrada de VOX si fuera necesario?

Nos alejan muchas cosas de VOX. No respetan a personas de otro sexo, no creen en las familias en plural, no son partidarios de mantener los derechos que la mujer ha conseguido en la lucha contra la violencia de género... Con VOX nos mantenemos en lugares muy lejanos.

Algunas encuestas ofrecen una mayoría suficiente para gobernar si PSOE y Ciudadanos se alían. La negativa de su partido a pactar con Pedro Sánchez ¿es inquebrantable?

Más que en las encuestas me baso en lo que ha sucedido en Cataluña y en Andalucía, donde los ciudadanos demostraron que no creen en el PSOE. Al posicionarse a favor de los que quieren romper España, el PSOE no puede ser nunca una opción.

¿Qué percibe en la calle?

La gente quiere cambio. Buscan a alguien que les tienda la mano, que esté a su lado y no enfrente.

¿Cuales son las principales medidas que proponen en materia de empleo?

Acabar con la precariedad laboral y con los contratos que crean inestabilidad. Proponemos un contrato único e indefinido desde el principio para que el trabajador pueda tener afinidad con la empresa más tiempo. Además, que las empresas que fomenten esa estabilidad laboral tengan beneficios en las cotizaciones de la Seguridad Social y que el trabajador no sienta que por cambiar de empresa pierde sus derechos.

Su propuesta denominada ‘Papel cero’, por la que se podría crear una empresa en un día y por móvil ¿En qué consiste?

He sido autónoma hasta que he llegado a la política y no podemos tener las trabas que existen hoy en día. Queremos un portal con los datos que necesita cualquier persona para crear una empresa y que lo pueda hacer incluso ‘on line’. Sin trabas burocráticas.

En una provincia que vive en gran parte del turismo. ¿Por qué apuestan?

Creemos que el turismo cultural en Andalucía debe ser nuestra punta de lanza. Tenemos gastronomía, vinos y la cultura debe ser el eje de todo. El otro turismo, el estacional, ya llega, pero tenemos que desestacionalizarlo a través de la cultura.

Su partido propone hacer una fuerte apuesta por el sector primario. ¿Cree que queda mucho camino por andar?

El sector primario es el que nos sustenta y sin éste no existirían los demás. Tenemos que darle apoyo al mundo rural porque hay muchas ayudas que no llegan, hay problemas con los seguros agrarios que no cubren determinadas circunstancias como las climatológicas y hay que mejorar y dar posibilidad a las personas que están en el mundo rural para emprender. Queremos instaurar la cuota reducida para jóvenes y mujeres para que los pueblos no se queden vacíos porque sin el sector primario no tenemos el resto de la economía.

La provincia, y sobre todo la comarca del Campo de Gibraltar, cuenta con dos grandes problemas como son el narcotráfico y la inmigración. ¿Cómo lo solucionarían?

Desde el Parlamento andaluz ya estamos trabajando para el Campo de Gibraltar y pidiendo un plan integral porque no es solo un problema de narcotráfico, del Estrecho o de la situación de los juzgados. Está la educación o el desempleo. Por ello, hay que verlo de manera trasversal.

¿Cómo afronta personalmente la cita del 28 de abril?

Como una oportunidad histórica. Es un momento único que ya vivimos en Andalucía y que ahora podemos vivir en España: poder cambiar el inmovilismo del bipartidismo a través de los votos.