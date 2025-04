Navantia reprograma las obras de reforma de dos cruceros en Cádiz y Puerto Real

La expansión del coronavirus en la provincia y las últimas medidas decretadas por el Gobierno de la nación para frenar la pandemia en nuestro país han afectado de lleno a los proyectos de obra naval que se iban a desarrollar en las próximas semanas en los astilleros de Cádiz y Puerto Real .

Navantia tenía previsto iniciar de forma inminente la macrorreforma del crucero ' Carnival Victory '. El barco llegó este jueves a la Bahía procedente de Miami y con más de un millar de personas en su interior, entre tripulación y mano de obra de subcontratas internacionales . La propia compañía inició en origen, es decir, en el puerto de Miami, los controles sanitarios contra la pandemia que asola Europa y se optó por impedir su acceso a la mano de obra italiana. A lo largo de la travesía se hicieron nuevos test y evaluaciones confirmando el mismo jueves ante las autoridades sanitarias españolas que el barco estaba limpio de coronavirus. Con esta información, el departamento de Sanidad Exterior del Ministerio español permitió la entrada del crucero hasta el muelle de servidumbre del astillero de Puerto Real, donde está programada su reforma por un tiempo de 38 días.

Los problemas surgieron en la tarde del jueves cuando se detectó un posible caso de coronavirus en el interior del buque, lo que ha obligado a Sanidad Exterior a poner el barco en cuarentena hasta el sábado a la espera de los análisis practicados a un afectado con síntomas de fiebre. Este trabajador estuvo en Japón antes de desplazarse a Miami a tomar el barco que lo traería hasta Cádiz. Además se espera también la llegada a Puerto Real de otro barco logístico de apoyo al Carnival con mano de obra extranjera subcontratada que participará en las tareas de reforma de este crucero.

Mientras esto sucedía, el Gobierno de la Nación anunciaba este jueves a mediodía las restricciones en los puertos españoles . El ejecutivo prohíbe entre el lunes 16 de marzo y el 26 del mismo mes la entrada en los muelles de cruceros. El Gobierno ha dejado un tiempo transitorio para organizar a los que ya están en ruta y a punto de atracar. Así, hasta el domingo 15 permitirá el atraque y desembarque del pasaje, previa autorización sanitaria, pero este pasaje ya no podrá subir al barco.

La obra del Carnival seguirá adelante , pero con modificaciones. Igualmente, la mano de obra extranjera subcontratada llegará antes del domingo a la Bahía para participar en este proyecto, que ha sido reprogramado. De momento, el barco sigue en cuarentena aunque el único caso de coronavirus detectado en el 'Carnival Victory' de Puerto Real ha dado negativo .

Por lo que respecta al 'Allure of the Seas ', de la compañía Royal Caribbean, la dirección de Navantia ha introducido una profunda reprogramación en su proyecto de obra . El barco llegará finalmente entre el sábado y el domingo al astillero de la capital procedente de Barcelona. Los técnicos de Navantia han logrado salvar el proyecto rebajando la obra y aplazando para otra ocasión los tramos más delicados. Así, queda descartada la actuación programada en los camarotes , donde la compañía tenía previsto reformar la totalidad de ellos. Este cambio de planes también afecta a las subcontratas extranjeras que iban a llegar a Cádiz en dos barcos de apoyo. Finalmente, no vendrán los ferrys de apoyo dejando en manos de Navantia la varada del 'Allure'.

Cabe recordar que él mismo jueves se detectó un posible caso de coronavirus en la factoría de la capital . Se trataba de un militar de la fragata Navarra. Este buque se encuentra en la factoría pasando una varada técnica. El militar quedó aislado y el resto del personal fue sometido al test mientras que el dique de la planta fue desinfectado.