MOTORADA 2019 Motorada 2019: Previsiones desbordadas La recuperación de El Puerto para la motorada contribuye a romper récords

La masiva llegada de motos y visitantes reafirma el papel del Gran Premio como una importante inyección económica para la provincia.

Aún faltan los datos oficiales, pero tanto comerciantes como hosteleros, vecinos y los propios visitantes señalan un aumento de motos que ha roto las previsiones realizadas respecto a este Gran Premio de España de Motociclismo, que cada principio de mayo se desarrolla en Jerez.

Desde el propio Circuito de Jerez ya se apunta también en este sentido, puesto que durante la jornada del viernes hubo 3.000 personas más que el año anterior y la del sábado fueron unas 4.000 más. Es decir, han venido más moteros y se han dejado sentir más que otros años. Lo han sentido tanto en Jerez como en El Puerto, pero también en otras zonas de la provincia, ya que los visitantes que viene con motivo del evento ha cambiado con respecto a hace una década, cuando el descontrol que imperaba obligó a las instituciones a tomar medidas.

Ahora están más organizados, buscan vivir el ambiente motero, pero sobre todo llegan con una hoja de ruta marcada en la que pretenden descubrir todo lo que les puede ofrecer la provincia de Cádiz. En cuanto a gastronomía el peso está en la Costa Noroeste, siendo Sanlúcar y Bajo de Guía uno de los espacios preferidos de los motoristas. Para descubrir lugares y disfrutar de la carretera coge impulso la Sierra y la ruta de los pueblos blancos, mientras que la Bahía se ha convertido en el refugio de aquellos que no encuentran sitios cercanos a Jerez o quieren ahorrarse algo de dinero en el alojamiento.

En definitiva, la motorada repercute ya en toda la provincia y cada año lo hace de manera más incisiva y directa. Algunos ya señalan que uno de los motivos ha sido la coincidencia de la fiesta y del puente de Madrid, de donde proviene gran parte de los visitantes a Cádiz, pero es algo que se podrá comprobar el año que viene, ya que son muchos los motoristas que proceden de otras partes, tanto de España como del extranjero. Destacan los que vienen de otros puntos de Andalucía, por la cercanía, pero también de lugares muy moteros a pesar de la distancia como es el caso de Valencia o Barcelona.

Gran cantidad de portugueses no dudan tampoco en acudir hasta Jerez y de otras nacionalidades se pueden ver tanto alrededor del circuito como, cada vez más, en distintos puntos de la provincia. Durante el día los moteros dispersan por distintos puntos de la provincia, mientras que ya por la noche se prefiere acudir a Jerez o a El Puerto para vivir un ambiente donde las motocicletas son las verdaderas protagonistas.

Jerez y El Puerto, epicentros

En el caso de Jerez la avenida Álvaro Domecq o la Avenida Europa han sido puntos de interés para los moteros mientras o que otras zonas como la de sur o la del norte también se ha convertido en territorio motero, si bien en estos últimos casos han sido ocupados por los motoristas más jóvenes en busca de mayor adrenalina.

Pero si hay un lugar donde se ha sentido el ambiente motero como no ocurría en años, ése ha sido en El Puerto. La cantidad de aficionados y de motoristas ha sobrepasado todas las previsiones realizadas. Los bares, restaurantes y establecimientos de la zona del centro no han parado ni un solo momento. A pesar de las medidas de seguridad establecidas para intentar evitar que los aficionados se acercaran a los motoristas y no se entorpeciera la circulación, finalmente no se pudo evitar que ocurriera, sobre todo en la Ribera del Marisco, donde el público invadía uno de los carriles para sentir el rugir de las motos más de cerca.

La policía tuvo incluso que paralizar por momentos la entrada de motos a la ciudad y controlarla, ante la cantidad de motoristas que buscaban pasera por l centro ya que tanto la propia Ribera del Marisco como Micaela Aramburu se convirtieron en las mejores vías donde sentir el calor de los aficionados y poder meter gas y hacer rugir a las motocicletas.

En pocos años no solo se ha recuperado el ambiente que se había perdido en la ciudad, sino que se ha conseguido que vuelva a ser uno de los pasos obligados para todo aquel que venga a Jerez a disfrutar de las motos. Entre las claves para lograr en poco tiempo esta recuperación se encuentra en primer lugar la apertura del centro a las motos, que se prohibió, y luego está la flexibilidad que han encontrado en cuanto a presencia policial, que es más liviana que antaño y permite que se pueda hacer ruido y quemar rueda sin tener la presión policial constante, algo que agradece tanto el aficionado como el motero. Prueba de ello es la gran cantidad de personas que durante estos días han estado en El Puerto y que han llegado incluso a colapsar los aparcamientos establecidos para las motocicletas, por lo que muchos moteros tuvieron incluso que hacer uso de las aceras, dificultaron el paso de los peatones.

En la zona del Bahía Mar ocurría igual y muchos ponían sus motos en las aceras para luego coger el puente y acudir al centro ante la imposibilidad de encontrar un hueco cercano al centro. Tanto es así que incluso se ha conseguido alargar la estancia de los moteros en la ciudad y que durante el domingo se puedan ver algunos moteros en la ciudad, eso sí, de manera más relajada y distendida. Y es que el gran grueso una vez que terminan las carreras ponen rumbo de nuevo a casa, puesto que en muchos casos queda aún un trayecto largo para el regreso.

Por ello una vez que salen del circuito son las autovías gaditanas las que se colapsan de aquellos que buscan ya llegar a casas después de haber sentido un ambiente motero que crece por año. Así solo quedan unos pocos que intentan alargar algo más la diversión, sobre todo del entorno y de provincias cercanas.

Jerez se ha convertido en la capital del motociclismo y las motos se han convertido en un gran reclamo turístico. Tanto es así que desde hace años desde Jerez se trabaja por reforzar esta apuesta, mientras que localidades cercanas también buscan fórmulas para atraer cada vez más a los moteros. Desde la Junta también son conscientes de la importancia y repercusión que tiene este evento en una de las zonas económicamente más castigadas de España y por eso ha mostrado su compromiso con el Gran Premio.

Menos accidentes, menos graves

La provincia vibra con las motos y espera poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Por el momento lo que se ha conseguido es que este año sea un gran año y se haya dado una gran imagen de cara a los moteros, a pesar de que haya habido algún que otro lunar, como es el caso de la huelga de basura en El Puerto. Lo que queda comprobar es si las sensaciones son confirmadas por los números y cómo va a evolucionar una fiesta que es una gran inyección económica para la provincia.

Todo ello sin que se haya producido grandes incidencias y accidentes, prueba de la efectividad del dispositivo montado, ante la experiencia que ya se acumula tanto por instituciones como por los Cuerpos de Seguridad en la organización de este evento. Un Gran Premio que ha dejado una gran repercusión y sobre todo la concienciación vecinal, al menos de momento, de que sufrir el ruido y contratiempos en el centro de la ciudad de las motos merece la pena por lo que reporta. Habrá qué ver si se consigue mantener este equilibrio o no en los próximos años.