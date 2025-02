El mentidero: Ana Pastor, en el Aula de Cultura

El pasado lunes 3 de agosto, el aula de cultura del Real Club de Golf Vistahermosa estuvo muy cerca de alcanzar su máximo aforo, pues eran muchos los socios que deseaban tener el privilegio de escuchar a la que fue presidenta del Congreso de los Diputados desde 2016 hasta 2019, Ana María Pastor Julián . Nada más comenzar la conferencia, titulada 'Los retos de nuestra sociedad en tiempos de pandemia', expresó sus condolencias a todas las familias de los 170 fallecidos en la provincia de Cádiz.

Explicó que la causa de que se haya vivido la mayor crisis de salud pública y vigilancia epidemiológica ha sido la falta de previsión del Gobierno de España. Recordó que fue el 30 de enero el día en que la OMS declaró que era probable que hubiera casos de Covid-19 exportados desde China a otros países y que todos debían estar preparados para adoptar medidas de contención y vigilancia.

Ana Pastor comentó en más de una ocasión durante de la conferencia que «en la vida no hay nada peor que no reconocer nuestros errores, porque de este modo corremos el riesgo de volverlos a cometer». El Gobierno de España no reconoce haber actuado tarde. De hecho, el ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, en pleno confinamiento, cuando los hospitales estaban colapsados, y el número de fallecidos y contagiados ascendía a una velocidad inimaginable, respondió en una entrevista que «este Gobierno no tiene ningún motivo para arrepentirse de nada».

A la crisis sanitaria se le ha unido una crisis económica y social , después tres meses de parón absoluto en la vida de los españoles. La ponente proporcionó datos como la destrucción de empleos del último trimestre alcanzando un millón cien mil personas, y la caída del PIB del 18%.

La conferenciante considera necesario un único historial clínico y digitalizado que contribuiría a prevenir situaciones como la que se ha vivido hace pocos meses. Finalmente, recalcó que era clave que tuviéramos una vacuna lo antes posible, y explicó que ya había tres laboratorios con vacuna bastante avanzada y se estaban realizando ensayos clínicos en humanos.

Una vez finalizada la charla, todos los asistentes pudieron disfrutar de una copa de vino ofrecida por la bodega Osborne en la terraza de El Buzo.