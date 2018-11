CONTENIDO PROMOCIONADO Los mejores deportes para ganar resistencia física Deportes como el running, el triatlón o el ciclismo son algunas formas de lograr una mayor resistencia corporal

LA VOZ

CÁDIZ Actualizado: 27/11/2018 13:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada vez hay más gente que hace deporte. Y es que es muy bueno para la salud en todos los sentidos, sobre todo si se combina con una alimentación adecuada. Pero es imprescindible practicarlo varias veces por semana, si es posible a diario, para que sea efectivo.

Por supuesto, cada persona es diferente y no todo el mundo puede realizar todo tipo de deportes. Esto dependerá, entre otras cosas, del estado físico, el tiempo del que disponga, de sus capacidades físicas y hasta de los objetivos que se tengan cuando se empieza a ejercitar.

Si lo que se quiere es aguantar mejor el día a día y evitar el cansancio en la medida de lo posible, hay determinados deportes adecuados para ello. Se trata de los deportes de resistencia, cuya finalidad es precisamente aumentar la resistencia física, y de los que existen una gran variedad.

La práctica del running

Uno de ellos es el running, es decir, salir a correr. Es un deporte muy sencillo y no requiere de nada especial para practicarlo. Únicamente unas deportivas, un chándal y una buena dosis de motivación. No hay excusas para no realizarlo. Es barato, con él se trabaja todo el cuerpo y se hace al aire libre. Además, se puede practicar solo o en grupo y el tiempo que cada persona pueda dedicar.

Si el deportista quiere ir más allá que solo correr y mejorar su resistencia con varias disciplinas, el triatlón es buena opción. Este deporte mezcla la carrera con la natación y el ciclismo, por lo que es muy completo.

Eso sí, para hacerlo con seguridad y poder aguantarlo es necesario entrenar mucho. Una buena ayuda para ello pueden ser los relojes deportivos. Un complemento ideal para cualquier deportista. De hecho, con el análisis Polar Vantage se puede encontrar información acerca de este modelo, que permite conocer la frecuencia cardíaca o la potencia en carrera, entre otros aspectos.

Multideporte para los niños

Las personas más activas y a las que les encante el deporte pueden decantarse por practicar varios. De hecho, es también muy apropiado para los más pequeños. Y es que el multideporte combina diferentes ejercicios, no se especializa en uno en concreto.

Por esa razón, el multideporte puede ser una práctica de gran utilidad para que los niños descubran cuál es el que más les gusta y que, al mismo tiempo, se mantengan sanos y se diviertan con sus amigos.

Buena vista para el ciclismo

Otro deporte con el que se puede mejorar la resistencia es el ciclismo. En este caso, además de servir como deporte también es muy útil como medio de transporte. Se puede ir en bicicleta a cualquier lugar, y al mismo tiempo que se hace deporte. También se ayuda el medio ambiente al no contaminar. Si se vive en la ciudad, se puede optar por las bicicletas electricas, que además de ser ecológicas son también silenciosas y rápidas.

Pero para practicar este deporte hay algo de mucha importancia: la vista. Si no se tiene una buena visión, montar en bicicleta se vuelve muy complicado. Por este motivo, se debe contar con unas buenas gafas de ciclismo, que permitirán mejorar el radio de visión e incluso si salta alguna piedra mientras se va en la bicicleta, evitar que esta llegue a impactar en los ojos. También es útil para que el sol no ciegue al deportista.

Electroestimulación, un complemento muy interesante

Si hay algo que persigue cualquier amante del deporte es mejorar su rendimiento cada vez más y recuperarse rápidamente de los entrenamientos. Para este fin un buen complemento son los electroestimuladores.La electroestimulacion en el mundo del deporte se emplea con mucha frecuencia en el ámbito profesional, provocando contracciones musculares a través de estímulos eléctricos para tonificar y aumentar el fondo físico.

Y con los electroestimuladores se puede, además de conseguir un rendimiento y una recuperación mayor, aumentar la masa muscular. Incluso prevenir y tratar algunas lesiones como esguinces o contracturas.

Así pues, si se desea tener un nivel de resistencia física más amplio el deporte es fundamental. Son muchas las opciones disponibles para escoger, pero la clave está en elegir la disciplina física que más nos guste y que mejor se adapte a nuestras necesidades.