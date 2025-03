Fin de las mascarillas en interiores en la provincia de Cádiz: ¿Dónde sí habrá que llevarla?

El Boletín Oficial de Estado (BOE) ha publicado este miércoles 20 de mayo el Real Decreto que pone fin a la obligación de usar mascarillas en los espacios interiores en la provincia de Cádiz. Un Decreto que levanta esta imposición en la mayoría de los interiores pero no en todos, ya que según publica el Gobierno, su uso seguirá siendo obligatorio en algunas dependencias, como centros de salud, hospitales, farmacias, transporte público, residencias o prisiones.

Estos son todos los escenarios que contempla el Gobierno y que ya tienen validez a partir de este mismo miércoles 20 de abril:

Centros sanitarios

Tanto en centros de salud como en hospitales y clínicas donde se atienden pacientes, el uso de la mascarilla será de uso obligatorio. Tendrán que llevarlas los trabajadores, pacientes y visitantes. Esó sí, los pacientes que se encuentren hospitalizados sólo tendrán que llevarla cuando se encuentren en las zonas comunes pero no en su habitación.

Dentro de este grupo de uso obligado se encuentran también las farmacias, donde tendrán que llevarla tanto los trabajadores como los clientes, al considerarse finalmente que es un lugar al que acuden las personas vulnerables.

Residencias y centros sociosanitarios

Los cubrebocas también seguirán teniendo uso en residencias de mayores, centros de personas con discapacidad, residencias de menores o centros sociosanitarios de la provincia de Cádiz, al considerarse lugares de riesgo. Eso sí, sólo deben llevarlas los trabajadores y las personas que acudan de visita. Los residentes no tendrán que hacer uso de ella, al considerarse que este lugar es su domicilio.

Transportes

Las mascarillas serán de uso obligatorio y general en todos los transportes públicos. Así, se establece que todas las personas mayores de 6 años están obligados a taparse nariz y boca mientras dure el trayecto ya sea «en transporte aéreo, en autobús, ferrocarril o teleférico». Así como en los espacios cerrados de las embarcaciones cuando no se pueda mantener distancia de seguridad.

Colegios

El Gobierno ha levantado el uso del cubreboca para los colegios , aunque cada comunidad autónoma establecerá el protocolo a seguir para su eliminación. En el caso de Cádiz, hoy de momento el uso de la mascarilla es obligatorio y no se ha permitido su eliminación , ya que la Junta de Andalucía quiere esperar a que los técnicos estudien el protocolo y será entonces cuando se comunique a los colegios.

En principio, en Andalucía y, por tanto, en Cádiz la retirada de las mascarillas en las aulas se hará paulatinamente y progresivamente desde los niños más pequeños hacia arriba .

Centros de trabajo

El uso de la mascarilla no será obligatoria en el puesto de trabajo. Serán los servicios de prevención de riesgos laborales de cada empresa, en base a la evaluación de los riesgos del puesto , la que determine si su uso es obligatorio o no. Según la publicación en el BOE, se recomienda su uso si en el trabajo la distancia interpersonal es de menos de 1,5 metros y no puede garantizarse la ventilación adecuada al espacio.

No obligatoria en comercios, bares o discotecas

Más allá de estas excepciones, se elimina su uso por completo en comercios, tiendas, grandes centros comericales, museos, cines, teatros, estadios, bares o discotecas . En estos casos, sólo se establecen recomendaciones para su uso en caso de que no se cumpla la distancia mínima de seguridad.

Por lo tanto, parece que su uso no será obligatorio en el transcurso del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla , por ejemplo, una decisión que se esperaba por el inconveniente que supone para las agrupaciones establecer contacto e interactuar con el público con la mascarilla puesta.

Tampoco será necesario el cubrebocas en el Estadio Nuevo Mirandilla en el próximo partido que disputará el Cádiz frente al Bilbao, aunque se está a la espera de que el Cádiz emita un comunicado al respecto tras estudiar las circunstancias que se dan en su estadio.