Cádiz capital y varios municipios de la Bahía, cerca del riesgo bajo por coronavirus

La provincia de Cádiz ha despertado este martes con la triste noticia de la muerte de siete vecinos por coronavirus. Probablemente sea la acumulación de los fallecidos en los últimos días que se ha registrado en esta fecha, pero es un golpe pues prácticamente son los mismos que en toda la semana anterior. Por contra, continúa la tendencia a la baja en el número de positivos, sumando este martes 76 nuevos contagios y fijando la tasa de nicidencia en 131,4 casos por cada cien mil habitantes .

De momento son la Sierra de Cádiz y la localidad de Barbate los focos que más preocupan por su elevada tasa de contagios. En el distrito serrano ya se ha producido un descenso importante y municipios como Puerto Serrano, Alcalá del Valle o El Bosque empiezan a recuperar parte de la tranquilidad perdida. Es un misterio saber qué ocurrirá con ellos a partir del 9 de mayo, cuando se levante el estado de alarma y sea más complejo establecer un cierre perimetral. De momento las medidas funcionan y la expansión se ha frenado.

Por su parte, en Barbate se ha estancado (767) y sigue siendo el único pueblo costero cerrado a los visitantes.

Por contra, hay muchas ciudades de la Bahía de Cádiz que están muy cerca de entrar en una nueva fase de 'riesgo bajo' por coronavirus (una tasa entre 25 y 50). Por ejemplo Cádiz capital, con una tasa de 54,6 positivos por cada cien mil habitantes. Conil (52,7), Chiclana (54,6) o San Fernando (63,2) están a un paso. Más lejos aunque con buena evolución se sitúan El Puerto (85,7) y Puerto Real (81,5).

San José del Valle pasa a engrosar la lista de municipios libres de covid-19 junto a San Martín del Tesorillo, Algar, Torre Alháquime, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.

En cuanto a los pueblos que superan la tasa de 500, se mantienen Barbate, Alcalá del Valle, Algodonales (que sigue subiendo), El Bosque, Prado del Rey, Setenil de las Bodegas y Puerto Serrano, que ha bajado del millar. Por encima de mil sólo están Bornos y Villamartín .

Esta es la situación de todos los municipios de la provincia de Cádiz:

Provincia de Cádiz 131,4

- Campo de Gibraltar Oeste 62,4

Algeciras 64,2

Barrios (Los) 67,3

Tarifa 44

- Campo de Gibraltar Este 51

Castellar de la Frontera 32,7

Jimena de la Frontera 14,9

San Martín del Tesorillo 0

Línea de la Concepción (La) 56,6

San Roque 53,8

- Bahía de Cádiz-La Janda 101,9

Alcalá de los Gazules 191,4

Barbate 767

Benalup-Casas Viejas 57,3

Cádiz (capital) 54,6

Chiclana de la Frontera 68,1

Conil de la Frontera 52,7

Medina Sidonia 42,5

Paterna de Rivera 36,7

Puerto de Santa María (El) 85,7

Puerto Real 81,5

San Fernando 63,2

Vejer de la Frontera 206

Jerez-Costa Noroeste 104

Chipiona 36,4

Jerez de la Frontera 112,6

Rota 109,3

San José del Valle 0

Sanlúcar de Barrameda 101,1

Trebujena 99,8

- Sierra de Cádiz 514,8

Alcalá del Valle 594,9

Algar 0

Algodonales 635,7

Arcos de la Frontera 201,2

Benaocaz 297,2

Bornos 1.006

Bosque (El) 842,3

Espera 361,9

Gastor (El) 289,2

Grazalema 49,7

Olvera 186,1

Prado del Rey 661,9

Puerto Serrano 936,3

Setenil de las Bodegas 547,2

Torre Alháquime 0

Ubrique 313,2

Villaluenga del Rosario 0

Villamartín 1.351,6

Zahara 0

Un centenar de localidades andaluzas superan este martes 4 de mayo la tasa de 500 casos de coronavirus Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días fijada por la Junta como criterio para el cierre perimetral y 28 de ellas la tasa de 1.000 casos que obliga a suspender toda actividad no esencial a 24 horas de que se vuelvan a actualizar las restricciones vigentes por municipios.

Ello no supone un descenso de dos en relación a los 74 que tienen vigente únicamente el cierre perimetral hasta las 00.00 horas del próximo viernes 7 de mayo, mientras que son ocho más que los 20 que no tienen actualmente actividad no esencial.

Según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud, consultados por Europa Press, los 100 municipios por encima de la tasa de 500 casos Covid en las últimas dos semanas se reparten por las ocho provincias, ya que Granada registra 35 localidades, Jaén 18, Huelva once, Sevilla diez, Cádiz nueve , Málaga ocho, Córdoba seis y Almería tres.

Igualmente, todas las provincias registran localidades que superan el millar de contagios por cada 100.000 vecinos en los últimos 14 días, lideradas por Granada con doce, seguida de Huelva con cinco, Jaén con tres, Almería, Cádiz y Málaga con dos y Córdoba y Sevilla con una cada una.

SANTA FE DE MONDÚJAR (ALMERÍA) REGISTRA LA MAYOR TASA DE ANDALUCÍA CON 2.820

En concreto, las 28 localidades con más de 1.000 casos Covid confirmados en las últimas dos semanas se localizan dos en la provincia de Almería, Santa Fe de Mondújar, que con 2.820 registra la mayor tasa de toda Andalucía, y Sierro (1.319,2); dos en Cádiz, Villamartín (1.475,1) y Bornos (1.136,6); y uno en Córdoba, Conquista (1.366,1).

A ellos se suman doce en Granada, Colomera (1.920,1), Domingo Pérez de Granada (1.594,5), Salar (1.487,9), Marchal (1.449,2), Pampaneira (1.261,8), Montejícar (1.232,2), Beas de Guadix (1.215,8), Montefrío (1.204,5), Villanueva Mesía (1.138), Fornes (1.079,1), Iznalloz (1.035,1) y Fonelas (1.022,4) y cinco en la provincia de Huelva, Cumbres Mayores (1.372,2), Cumbres de San Bartolomé (1.329,7), Lucena del Puerto (1.134,6), Santa Olalla del Cala (1.038,5) y Cortelazor (1.003,3).

En la provincia de Jaén son tres, Campillo de Arenas (2.113), Frailes (1.135,6) y Santo Tomé (1.080,3); dos en Málaga, Alfarnate (2.723) y Cuevas del Becerro (1.314,9); y uno en Sevilla, Isla Mayor (1.030).

LOS 72 MUNICIPIOS CON TASA ENTRE 500 Y 1.000

Los otros 72 municipios que superan la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días sin alcanzar el millar son uno en la provincia de Almería, Líjar; siete en Cádiz, Puerto Serrano, El Bosque, Barbate, Prado del Rey, Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle y Algodonales; y cinco en Córdoba, Castro del Río, Fuente-Tójar, Belmez, Villanueva del Duque y Fuente Obejuna.

En la provincia de Granada son 23, Loja, Benalúa, Gualchos, Jun, Albuñuelas, Huéscar, Íllora, Dehesa de Guadix, Darro, Lugros, Cijuela, Huétor Vega, Peligros, Güéjar Sierra, Pulianas, Zafarraya, Lecrín, Albuñol, Rubite, Ogíjares, Villa de Otura, Cenes de la Vega y Chauchina.

A ellos se suman seis en la provincia de Huelva, Santa Ana la Real, Galaroza, Almonte, Rociana del Condado, Chucena y Beas; y 15 en la provincia de Jaén, Orcera, Sabiote, Arroyo del Ojanco, Castellar, Jódar, Hinojares, Guarromán, Castillo de Locubín, Alcalá la Real, Navas de San Juan, Huesa, Santiago-Pontones, Noalejo, Villarrodrigo y Beas de Segura.

En la provincia de Málaga hay seis, Yunquera, Periana, Sierra de Yeguas, Alfarnatejo, Villanueva de Tapia y Alameda, y nueve en la provincia de Sevilla, La Luisiana, Villamanrique de la Condesa, Cazalla de la Sierra, Badolatosa, La Puebla del Río, Lora de Estepa, El Palmar de Troya, El Viso del Alcor y Villanueva del Ariscal.

Como novedad desde la semana pasada en aquellos municipios en los que la tasa de contagios supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes se establece únicamente el cierre perimetral sin cambios en los horarios, que quedan iguales que en el resto de los municipios. En cambio, los municipios con una tasa de más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes quedan cerrados perimetralmente y sin toda actividad no esencial, como con anterioridad.

El comité de expertos también acordó que a partir de ahora en los municipios de menos de 5.000 habitantes se realizará una evaluación de riesgo específica, por lo que se podrán exceptuar las medidas de cierre perimetral y suspensión de la actividad no esencial. Hasta la semana pasada, las excepciones sólo podían aplicarse a municipios de menos de 1.500 habitantes.