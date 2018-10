INDUSTRIA Malestar sindical en Navantia por el retraso en la negociación del plan industrial La sección de UGT de San Fernando reclama una reunión urgente para definir la carga de trabajo y el convenio único Denuncian que el nuevo Gobierno aún no ha movido ficha y el tiempo apremia

La negociación del plan estratégico de Navantia sigue su curso aunque no a la velocidad deseada por los sindicatos. La moción de censura que desbancó el pasado junio a Rajoy de la presidencia del Gobierno paralizó, en cierto modo, el desarrollo de las reuniones para implantar en los astilleros el ansiado plan industrial. Hasta entonces, los encuentros entre la dirección de Navantia y los representantes de los trabajadores se habían mantenido con fluidez, sin embargo, el traspaso de poderes en Moncloa obligó a frenar el calendario institucional previsto hasta nueva orden.

La irrupción de un nuevo Gobierno llevó también al nombramiento de nuevos cargos. La SEPI y Navantia cambiaron en julio sus cuadros de mando y se dio un tiempo para que tanto el nuevo responsable de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, como la nueva presidenta de los astilleros públicos, Susana Sarriá, tomaran tierra ante sus nuevas funciones. Este impasse ha dilatado la negociación interna que se abrió el 22 de enero con el gobierno del PP y los sindicatos piden ahora celeridad en el proceso y garantías de carga de trabajo para las plantas de Navantia.

La situación en la mesa de negociación se ha enconado a raíz de las dificultades que tiene el astillero de Puerto Real para abordar un nuevo contrato de obras. No hay nada firmado a corto plazo. La construcción de los cuatro petroleros de la serie Suezmax concluye la primavera que viene con la entrega de la cuarta unidad y aunque el contrato suscrito en julio de 2015 con el grupo vasco Ibaizábal recogía la opción de dos unidades más no se prevé esta posibilidad. Quedó descartada por inviabilidad económica. Sin embargo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha encargado de resucitar esta alternativa, precisamente, en víspera electoral reclamando para Puerto Real el quinto petrolero, una tesis que también defendió este miércoles el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, durante una cumbre de clusters navales celebrada en Cádiz.

Desvío de carga

La dirección de Navantia es consciente de que el tiempo se agota para Puerto Real y por esta razón ha decidido desviar trabajo de las corbetas al astillero puertorrealeño. De hecho, esta medida está incluida en el programa de trabajo que la dirección de Producción del astillero isleño ha elaborado para asumir la obra saudí. El astillero de Puerto Real fabricará seis de las quince secciones de los barcos de Arabia, algo que ha rechazado de plano el comité de empresa, que exige «contratos y no migajas».

Este escenario ha llevado a los representantes de CC OO de Puerto Real en la mesa negociadora del plan a condicionar su apoyo al plan estratégico hasta quedar garantizada la carga de trabajo en las factorías.

Así, los representantes de UGT en el comité de empresa la factoría isleña también meten presión a la dirección de Navantia y advierten en un comunicado que desde la constitución de la Mesa del Plan Estratégico de Navantia el pasado 22 de enero de este año «hemos tenido varias reuniones donde se empezó a avanzar y luego tras el cambio de Gobierno sufrimos un parón que nos parece demasiado largo». Según el sindicato, «después de las vacaciones de verano esperábamos un nuevo impulso a las negociaciones tras los cambios producidos en la presidencia de SEPI y de Navantia».

La nota sindical pone de manifiesto que «el 19 de septiembre se produjo una reunión en Madrid donde tanto Navantia como la SEPI anunciaron su intención de continuar con el Plan y con los mismos planteamientos iniciales: Plan de nuevas incorporaciones, Plan de formación, Mantenimiento de los centros, nuevo convenio y un Plan Industrial que incluya el desarrollo de las cargas de trabajo sustentadas en el Programa de Arabia, las fragatas F-110, el programa de los submarinos S-80, el contrato de Rota con la US Navy .… realizando las inversiones necesarias para llevar a cabo estas obras». Sin embargo, el sindicato denuncia que no ha habido avances. Igualmente, se anunció la intención de una nueva reunión para abordar el nuevo convenio. UGT denuncia que no hay nada y que el tiempo apremia. Por todo ello, esta sección sindical exige que las reuniones se reanuden cuánto antes para abordar la carga de trabajo y el convenio único.