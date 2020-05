CRISIS POR EL CORONAVIRUS Leve repunte del combustible aunque el consumo sigue aletargado en Cádiz La patronal de las estaciones de servicio señala que no se ha notado lo más mínimo la desescalada en la provincia El negocio de las 220 gasolineras gaditanas ha bajado hasta un 80% desde el 16 de marzo

Javier Rodríguez CÁDIZ Actualizado: 22/05/2020 12:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El consumo sigue aletargado, pese a que Cádiz se dirige hacia la conquista de la fase 2 de la desescalada. El sector de las gasolineras es un termómetro muy fiable para medir el grado de movimiento de una economía y, según el responsable de la patronal gaditana de estaciones de servicio, Ángel Zamorano, la situación ha variado muy poco, «estamos a años luz de recuperar el pulso normal». El consumo de combustible ha caído en la provincia hasta un 80% en los dos últimos meses. El lunes 16 de marzo, fecha en la que entró en vigor con todas sus consecuencias el estado de alarma, figura en rojo en el calendario de las gasolineras como el inicio de la caída del consumo de combustible y del precio del crudo.

Las 220 estaciones de servicio, incluidas las 'low cost', que se encuentran repartidas por la geografía gaditana no han advertido todavía la más mínima reactivación del mercado, pese a que el 4 de mayo iniciamos la fase cero y el día 10 de mayo la provincia logró el pase a la fase 1 con la reapertura de los primeros negocios.

No obstante, el precio de los carburantes se ha encarecido levemente esta semana hasta un 0,5%, registrando así su segundo repunte consecutivo y dejando atrás la espiral bajista de los últimos meses.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo ha subido esta semana un 0,51%con respecto a la semana anterior, hasta situarse en los 0,985 euros. No obstante, a pesar de este ligero repunte, se mantiene por debajo de la cota del euro y en niveles mínimos desde el primer semestre de 2016.

En el caso del litro de gasolina, esta semana se ha encarecido un 0,37%, encadenando su segunda subida, para marcar un precio medio de 1,078 euros, manteniéndose, eso sí, en mínimos desde el primer trimestre de 2016.

Acuerdo internacional

Zamorano explica que el acuerdo de la última reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), formada por 13 países, ha permitido ajustar el precio del barril y, también, regular la producción de crudo a las nuevas necesidades del mercado. A finales de marzo y a lo largo de abril, con el confinamiento de la población, sobraban barriles, lo que provocó la caída de los precios. Se vendía el barril a 20 dólares, una cifra que no se daba desde hacía décadas. Ahora, con la nueva situación de oferta y demanda se ha equilibrado y se ha ajustado hasta los 34 dólares el barril, lo que ha provocado una leve subida en el precio de los carburantes. Zamorano señala que la gasolina sin plomo se vende ahora a un precio medio de 1,013 euros y el diésel a 1 euro. Pese a todo, la patronal del sector en Cádiz no sabe cuándo se reactivará el consumo con la situación tan compleja que se vive en estos momentos.

A pesar de este cambio de tendencia al alza en los precios de los carburantes, que corta así la espiral bajista en que entraron desde hace dos meses, el diésel es casi un 22% más barato que hace un año, mientras que la gasolina registra un precio un 20,5% inferior.

Este importante descenso en los precios de los carburantes desde marzo ha venido acompañado del desplome en los mercados internacionales del crudo en los últimos meses, agudizado por la pandemia del coronavirus.

No obstante, esta caída en el precio del barril no se ha traducido de forma notable en el precio de venta del combustible en las gasolineras. Existen varios motivos. De entrada, el precio del barril –con el que hay que tener en cuenta el efecto divisa ya que cotiza en dólares– no es el del producto refinado, que es el que llega a las gasolineras. El grueso del precio, algo más de la mitad, son impuestos –tasas sobre los hidrocarburos y el 21% del IVA, que suponen entre el 60% y el 54% del precio según el combustible, en base a los datos de la CE–, que no desaparecerán.

De todas maneras, esta semana el petróleo seguía repuntado en su precio, confirmando así la recuperación de la última semana. Así, este jueves el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba por encima de los 36 dólares, mientras que el Texas se intercambiaba a más de 34 dólares.