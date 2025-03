La Junta avanza que el sector aeronáutico tiene futuro con nuevos modelos de aviones

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco , ha asegurado este miércoles que el sector aeroespacial en Andalucía tiene «futuro» y, en medio plazo, habrá nuevos modelos y aviones fabricados en suelo andaluz, lo que supondrá demanda de personal cualificado, bien remunerado y que beneficiará a otros sectores.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el consejero ha apuntado que este sector «sobrevivirá a la crisis» económica actual derivada de las medidas impuestas frente a la pandemia del coronavirus.

En concreto, sobre la provincia de Cádiz, Velasco ha preferido no ahondar en las nuevas posibilidades que Airbus podría tener porque se trata de «conversaciones muy preliminares» y ha reconocido que no puede ofrecer información concreta «porque no la hay».

No obstante, ha señalado que «después de Semana Santa» se podrá ir avanzando en este sentido. «En este momento no puedo ofrecer información nueva por la naturaleza del proyecto. Hay que ser pacientes», ha concluido.