Cae en Jerez 'El Amaya', el rey del timo 'del cambio mágico': 19 años y 42 detenciones

¿Qué es el timo del 'cambio mágico' y qué aconseja la Policía?

Este tipo de estafa se desarrolla de la siguiente manera; el delincuente pretende pagar un artículo con un billete de 500 euros de curso legal, cuando el empleado procede a realizar las comprobaciones de seguridad obligatorias, el individuo se muestra muy molesto por esto, alega que se les está ofendiendo y que se comprueba el billete tan solo por su pertenencia a determinada etnia, solicitando al dependiente que le devuelva el billete cuando este ya ha comprobado que es bueno, ya que se va a ir sin finalizar la compra.

Desde la Policía Nacional se aconseja tomar las siguientes medidas:

- Desconfiar de personas que, a través de confusión y manejo rápido de las manos, solicite cambiar dinero.

- No entregar el dinero por parte de los trabajadores sin contar antes los entregado por la persona en cuestión.

- No dejar que la persona ajena maneje la situación. Sea consciente del dinero que se le entrega, de la validez de dichos billetes y no entregue el cambio hasta que no haya seguridad.

- En caso de de duda o sospecha, no dude en contactar con la Policía Nacional en el teléfono 091 o a través de la aplicación Alertcops.