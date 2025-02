«Es inviable abrir un hotel con estas restricciones porque nos pueden llevar a la quiebra»

Los hoteleros gaditanos no consideran viable abrir sus negocios el próximo 11 de mayo con las medidas anunciadas ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según el presidente de los Hoteleros de la provincia de Cádiz, Stefaan de Clerck , el anuncio con respecto a la apertura de este tipo de establecimientos «es una auténtica barbaridad».

A la espera de conocer al detalle las restricciones impuestas por el Gobierno, que vendrán desarrolladas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), De Clerck considera «inviable» levantar la baraja con las limitaciones que anunció ayer el mandatario español en rueda de prensa. «Abrir un hotel con estas restricciones tanto de movilidad como de capacidad sería inviable, porque podría llevarnos a la quiebra», apuntaba al respecto.

En este sentido, ponía de relieve las dificultades del sector para abrir el próximo 11 de mayo cuando aún no se han levantado las limitaciones de movilidad de la población. «¿Quiénes se van a alojar en nuestros establecimientos?. ¿Los vecinos de la zona?. Aún no se permiten los desplazamientos ni siquiera entre distintas provincias. Así que cómo vamos a abrir si no sabemos si alguien va a venir al hotel», explicaba el empresario. Además, otra cuestión es cómo responder a los ERTEs que la mayoría de las empresas turísticas han tenido que hacer y que ahora no se sabe cómo van a abordar. «Obviamente si podemos abrir así, no vamos a tener tanto trabajo. Por eso, tendrán que decirnos cómo rescatar a los trabajadores o cómo lo vamos a hacer», apostilla.

Una segunda reflexión se produce en lo que respecta a las limitaciones de apertura que se han establecido para los establecimientos hoteleros. En la Fase 1 que entrará en marcha el próximo 11 de mayo se establece una limitación de ocupación del 30%, mientras que en la siguiente etapa, este porcentaje se incrementa hasta un 50%, sin la posibilidad de utilizar zonas comunes. «Cualquier persona que tenga idea de equipamientos hoteleros sabe que abrir un hotel al 30% significa perder dinero. Para cubrir costes, tendríamos que estar al 50% y ya a partir de ahí es cuando veríamos los beneficios», argumenta el profesional.

Sin protocolos sanitarios

Por ello, los hoteleros gaditanos se han tomado con preocupación este plan de desescalada previsto por el Gobierno para el sector turístico. «Si antes estábamos preocupados por la situación, pues ahora lo estamos más. No entendemos estas medidas porque no son viables y puede llevar a la quiebra nuestros negocios. No creo que muchos hoteles vayan a abrir de esta manera», agrega De Clerck, que también critica la falta de protocolos sanitarios.

«Del Gobierno aún no nos han dado las directrices sanitarias a seguir y seguimos a la espera. Mientras, las asociaciones de hoteleros estamos proponiendo medidas concretas y la semana que viene vamos a reunirnos para hacerlas llegar al Gobierno. Creemos que somos el sector privado los que tenemos que proponer las medidas a los responsables políticos. Además, abogamos por un protocolo sanitario único para toda España y no que cada comunidad tenga el suyo», aseguró el presidente de la Asociación de Hoteleros de la provincia de Cádiz, que también pidió más competencias para que los ayuntamientos puedan ayudar a las empresas de la localidad a través de beneficios fiscales.