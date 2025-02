India Martínez: «Los artistas nos inspiramos en el Carnaval de Cádiz porque tiene una riqueza gigante»

Elegida como pregonera de la fiesta más grande de Cádiz, India Martíne z espera el momento de subirse a la Plaza de San Antonio el próximo 4 de junio y declararse a la ciudad de sus amores. Rendida a su Carnaval, su luz y su gente, la cantante ya piensa en un momento tan real como inesperado, para quien ha soñado desde la niñez con una ciudad a la que ni siquiera conocía. «Nací en Córdoba, me crié en Almería y sueño con Cádiz» , escribía la pregonera para su primer disco, recordando su cariño a una provincia que descubrió a los 16 años y que ha marcado su vida y su carrera.

¿Qué es lo que tiene Cádiz que le hacía soñar con ella?

Pues me hacía soñar con ella incluso antes de conocerla. Por las referencias que tenía y por las amistades, sabía de su música, de su luz y de su gente. Eso me llegaba hasta Almería. Y cuando llegué a Cádiz por primera vez con 16 o 17 años, me gustó aún más. Esa forma de conectar con la gente, con el público. Aquí grabé mi primer disco, en Punta Paloma. Hice muchas amistades y entré al mundo del Carnaval. Con los primeros que empecé a tener confianza fue con la comparsa de Jesús Bienvenido y con los componentes, después con el cuarteto de Morera, Selu, Kike Remolino. Poco a poco fui conociendo cada vez más y Cádiz me volvió loca la cabeza. Me inspira muchísimo.

Y cuando la llama el alcalde y le pide ser pregonera, ¿qué es lo primero que se le pasa por la cabeza?

Una mezcla de sensaciones muy grande. Entre mucha alegría y honor, y mucho respeto porque sé que ser la pregonera del Carnaval de Cádiz es algo muy grande y que te otorguen ese honor, es muy importante. Yo he visto pasar por ese escenario de San Antonio a muchos pregoneros a los que quiero muchísimo y a los que admiro, y es todo un reto para mí. Cuando me llamó dije, ¿lo acepto o no?. Pero no me lo he pensado, lo he aceptado porque siento ese vínculo real con Cádiz. La quiero mucho, la admiro constantemente, todo lo que sale de Cádiz, amigos y artistas.

¿Con qué y con quién va a venir India Martínez al Carnaval de Cádiz?

Es muy pronto para decirlo. Estamos empezando a trabajar, a pensar cositas, ya van viniendo ideas. No voy a adelantar mucho, pero por supuesto que se van a subir amigos de Cádiz con los que tengo mucho vínculo y no pueden faltar ese día. Sí es verdad que va a ser un Carnaval diferente, esperado por estos dos años. También el hecho de que sea en verano lo va a hacer atípico, pero va a ser emocionante. Lo vamos a poner todo.

¿Qué no va a faltar en su pregón?

No va a faltar música, declaraciones de amor hacia Cádiz, recuerdos. Va a ser muy musical, por supuesto. Chispa, humor, habrá de todo. Si cada concierto en el Falla es un pregón para mí, imagínate siendo la pregonera de verdad. Espero contar con muchos amigos, mucha alegría, mucha luz y mucho amor.

La hemos escuchado cantar versiones preciosas de pasodobles o cuartetas de Jesús Bienvenido o de Juan Carlos Aragón, entre otros. ¿Qué le aporta cantar Carnaval?

El Carnaval tiene una riqueza tan grande a nivel de letra, de música, de segundas intenciones... el cómo le habla el pueblo a la sociedad, a esos problemas que encontramos en el día a día, esa reivindicación, que me tomo el permiso de usar esos pasodobles y esas letras a modo personal de lo que uno siente. 'El Credo' me hizo cantarle a Cádiz y al Capitán con todo el amor, con todo el cariño y toda la admiración. Con ese 'Nombres' de Jesús Bienvenido quise cantarle a la violencia de género, que nadie lo dijo mejor que él. Que se te pone la piel de gallina no sólo escuchándolo sino cantándolo también. Yo cada vez que lo canto me emociono, y así tantas letras. Es una bendición. El Carnaval de Cádiz es una cosa única y haberlo sentido cerca, desde joven, de la mano de amigos y artistas que me han arropado y me han hecho sentirme una más de Cádiz, me hace sentir una privilegiada. No todo el mundo tiene esa oportunidad.

Era muy habitual verla por las calles de Cádiz en Carnaval...

He pasado tantos Carnavales disfrazada por sus calles... Cuando mis amigas se enteraron de que era la pregonera me empezaron a pasar fotos mías disfrazada, que les he tenido que pedir que no las saquen. Por las calles, por la carpa. He acabado escuchando la radio a los pies del Falla en las finales, o en casa de algún amigo viendo las actuaciones.

¿Le ha sorprendido alguna agrupación o algún autor en todos estos años?

Cada uno tiene lo suyo e intento no hacerme de nadie. Soy admiradora de Juan Carlos Aragón, por supuesto, y de Jesús. Me gusta cómo te sorprende Kike Remolino de repente o el cuarteto de Morera. Yo soy cuartetera, que tuve el privilegio de participar como componente con Morera. Fue una pasada

¿Saldría en una comparsa?

Por qué no. Me encantaría, claro que sí. No sé si me saldría bien o no porque la comparsista o el comparsista se ha mamado desde niño y es difícil. El que lo lleva, lo lleva dentro. Pero eso sí, lo haría con mucho cariño. Cuando al final de alguno de mis conciertos acaban subiendo algunos amigos, me acaban metiendo dentro de la comparsa y me siento una más. Esa forma de decir las cosas tan única y tan de verdad, con esa fuerza, te transmite algo tan grande que se te ponen los vellos de punta.

¿Qué tiene el Carnaval de Cádiz para que todos los artistas cantéis sus coplas incluso en vuestros conciertos?

Es como el patrón o la estructura musical. Nos inspiramos muchísimo en el Carnaval porque tiene una riqueza gigante. Imáginate, para que los más grandes beban de ahí. Cualquiera que haya podido apreciarlo y sepa un poco de música, raro es si no ha escuchado Carnaval.

¿Cree que al panorama musical actual le falta un poco de compromiso y de crítica?

Sí, a veces en la industria la música se queda plana y algo superficial. Nos lleva a eso trabajar con las dicográficas. Va avanzando tan rápido que a veces se nos olvida esa raíz, esa base que tenemos, que a veces no le dan cabida en una radio. Pero la música está por encima de todo esto. A mí me da igual y este nuevo álbum que estoy haciendo tengo canciones profundas, directas y otras más desenfadadas. Cuando se escuchen, van a decir, que me acuerdo de los grandes escritores y poetas del Carnaval. Creo que se va a notar. Tengo dos o tres canciones, que son historias, con esa forma tan auténtica de decir las cosas como las sientes, a modo de reivindicación incluso. Yo que utilizo la música de esa manera porque el Carnaval me lo ha enseñado así, creo que es necesario.

¿De qué se disfrazaría India Martínez en el Carnaval de Cádiz 2022?

Éste no lo sé, estamos en ello. Vamos a ver la temática pero es que este año hay que pensarlo bien porque soy la pregonera. No me va a valer como otras veces, en las que me he disfrazado del Tío de la Vara, de José Mota. Ese año iba tan fea que no me dejaban entrar en la carpa, aunque al final me dejaron. Que os lo cuente Palomar, que él lo sabe. Otro año me vestí de lucha libre, con una pedazo de careta. Salí así disfrazada del concierto de San Antonio y la gente que estaba esperando a que yo saliese, no me reconoció. Aunque creo que no es tan importante el disfraz, como las cosas que van a pasar en el pregón.

India Martínez, Pablo López, Manuel Carrasco, Vanesa Martín...todos artistas andaluces y de la misma generación, ¿de dónde habéis bebido para que todos os hayáis convertido en un referente a nivel nacional?

Yo he bebido del flamenco, que fue mi base, con clásicos como Camarón o la Niña de los Peines. Y ese flamenco es el que después me ha hecho entender otras músicas y otras formas de hacer músicas más libres, sin encasillarse en un estilo. Bebí de Niña Pastori, Alejandro Sanz o Joaquín Sabina, de muchos grandes que tenemos. He ido bebiendo de aquí y de allí, incluso de músicas de fuera. Y sigo en ello.

India Martínez está preparando un nuevo álbum, ¿qué nos vamos a encontrar?

Aún no puedo contar mucho, sólo que hay algunos de los poemas de mi libro que se han convertido en canción. Estoy muy contenta y está quedando increíble. Me está sorpreniendo mucho el resultado, me lo estoy pasando muy bien y hay muchas cosas nuevas que contar. No hay fecha aún, pero pronto vamos a sorprender con algún single. Va a haber música nueva este año y vamos a hacer una gira de festivales este verano, como el Concert Music de Chiclana. El punto de salida lo vamos a dar con el pregón. Y a partir de ahí, haremos varios conciertos este verano.