Fran M. Galbarro Cádiz Actualizado: 11/02/2021 09:15h

La intervención en el incendio del Hospital Puerta del Mar de Cádiz fue rápida y efectiva, pero no estuvo exenta de dificultades. Los bomberos accedieron por la escalera de emergencia en torno a las 19.45 horas y encontraron una habitación de la sexta planta, dedicada a pacientes de coronavirus, envuelta en llamas. «El jefe nos dio la indicación de que empezáramos a romper cristales. Las ventanas estaban cerradas y en un primer momento hacía falta romperlas, pero finalmente apareció la llave», explicó tras el incendio Juan Carlos Rojas, jefe del Parque de Bomberos de Cádiz. Los agentes, por su parte, detuvieron al enfermo, supuesto autor del incendio, que había logrado huir subiendo a la séptima planta.

Muchos sanitarios fueron saliendo del edificio, observando la actuación con incertidumbre desde las inmediaciones. En muchos de ellos cundía el nerviosismo ante la situación y la incógnita de qué ocurriría con los pacientes. «La evacuación era lo que más nos preocupaba, pero gracias a la buena actuación del hospital se ha logrado sectorizar el edificio. Al final sólo hemos tenido una planta y media afectada por el humo», explicó Ignacio Pérez Prado, intendente jefe de zona de Bomberos en la Bahía de Cádiz.

Las puertas resistieron el avance del fuego y al paso del humo y gases tóxicos a otras plantas, lo que hubiese obligado al desalojo completo del hospital. Los enfermos de Covid-19 de la sexta planta fueron reubicados, pero el problema no acababa ahí.

«Estamos en manos de los bomberos», apuntaba nervioso Sebastián Quintero, gerente del Hospital Puerta del Mar, en los momentos de mayor tensión. La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, anunció que se estudiaba la posibilidad de trasladar a los pacientes al hospital San Carlos, en San Fernando. El SAS recibió el ofrecimiento de diversos espacios como el patio del Colegio San Felipe Neri.

Descartadas las víctimas y extinguido el fuego, la intoxicación por humo era en ese momento el principal peligro. De hecho, la humareda era palpable en las inmediaciones y cada vez eran más los ciudadanos que se agolpaban en la avenida;Policía Local y Protección Civil realizaron controles de circulación y de acceso. Durante la actuación se reavivaron los fantasmas del pasado, con el incendio de 1991 en la memoria. Aquel incidente supuso un traslado de centenares de pacientes que ayer, con enfermos de Covid afectados, hubiera sido una auténtica odisea. Sin embargo, según apuntaron desde bomberos, se han hecho muchas mejoras desde aquel incidente: «Hay muy buena colaboración entre el hospital y el Servicio de Bomberos de Cádiz».

Los bomberos utilizaron ventilación artificial para agilizar el proceso. En torno a las 20.50 horas salía del hospital el supuesto autor del incendio, en un traslado no menos complejo. Escoltado por los agentes de Policía, varios sanitarios con EPIs le acompañaron hasta la ambulancia que le trasladaría al módulo de prisiones del Hospital de Puerto Real. «La detención se llevó a cabo en cuestión de minutos. Hay indicios de que fue intencionado, pero hasta que no llegue la Policía Científica no podremos asegurarlo de manera oficial», trasladó el subdelegado del Gobierno, José Pacheco.

Gracias a la coordinación con los sanitarios la ventilación pudo llevarse a cabo con éxito y en torno a las 21 horas se habían limpiado por completo las plantas seis y siete. Además, la dirección del centro diseñó sobre la marcha un plan de reestructuración, con la apertura de una nueva zona Covid, para realojar a los enfermos de las plantas afectadas y descartar el traslado a otros hospitales. Ni siquiera se tuvo que desalojar la planta ocho, también con pacientes de Covid-19, aunque ayer quedaba pendiente una actuación en la zona para acabar con los restos de humo. Todo quedó en un susto.