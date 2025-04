«Lo imposible no es sino un poco más difícil que las cosas difíciles» María Jesús Catalá, directora territorial de de Caixabank, hizo un alegato en favor del esfuerzo que distingue a los mejores

«Javier, Manuel, Emilio y Álvaro son hoy el mejor ejemplo de que el esfuerzo y el trabajo, la constancia, les ha permitido hacer posible lo imposible. Liderar las asociaciones pesqueras a nivel internacional; gestionar una de las empresas familiares más antiguas del mundo; ser un referente mundial del fotoperiodismo; convertirse en uno de los grandes entrenadores de la historia del Cádiz CF. Tenerlos, verlos aquí a todos reunidos, es todo un privilegio». María Jesús Catalá, directora regional de Caixabank , resumió, de esta precisa manera, las excelencias de los premiados en los galardones que cada año concede LAVOZ de Cádiz. Y es que la entidad a la que representaba fue la patrocinadora de unos premios que tenían como marca el esfuerzo y el tesón de sus protagonistas, «a los que seguramente en más de una ocasión alguien les dijo que su proyecto, su objetivo, su ilusión, era algo imposible». Pero, como recordó Catalá citando a Francesc Moragas, fundador de La Caixa, «lo imposible no es sino un poco más difícil que las cosas difíciles».

La Caixa quiso acompañar a LAVOZ y ABC en la entrega de los galardones . En su intervención en el Parador Atlántico, Catalá comenzó por «agradecer a LA VOZ de Cádiz y al grupo Vocento el haber contado con CaixaBank para este homenaje de Cádiz a estos ciudadanos ilustres , que han demostrado una vez más que ésta es una tierra inspiradora que despierta el talento cosechando la admiración del resto del mundo».

Para narrar las cualidades que acompañaban a los premiados, la directora regional de Caixabank quiso empezar con una referencia histórica muy ligada a esta tierra. « Cuando Juan Sebastián Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1522 , una de las primeras cosas que hizo fue escribir una carta al rey Carlos I con una de las frases más bonitas de la historia: ‘hemos descubierto e redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente e veniendo por el oriente’. Ellos también habían hecho posible lo imposible. Y dejaron en esta tierra la semilla, la enseñanza de que no hay límites cuando se unen el talento, la perseverancia y el amor por lo que haces cada día».

Porque, recordó, ese sentimiento de amor por lo que se realiza día a día es la guía que tienen en Caixabank «para seguir demostrando que el proyecto, la ilusión de Francesc Moragas de crear un modelo de banca socialmente responsable, que revertiera sus beneficios en el bienestar de la sociedad, era solo un poco más difícil que las cosas difíciles». «Y por eso hoy, los más de 600 empleados que cada día levantan la persiana de las 108 oficinas de CaixaBank en la provincia de Cádiz lo hacen con el convencimiento de que su trabajo trasciende más allá del ámbito financiero en la sociedad», resumió Catalá.

Premiados de excepción

A la hora de referirse a los premiados, no ahorró en calificativos. «Cuando los dos primos, Manuel y Benigno, volvieron de México y compraron su primera bodega en Sanlúcar, pensaron que crear una de las empresas familiares más antiguas de España y del mundo no era tarea fácil. Que sus caldos llenarían las copas con las que brindarían a través de los años hombres y mujeres de medio mundo. Manuel, sexta generación, heredero de este legado, sabe que no ha sido fácil, pero ha sido posible», dijo respecto a Barbadillo . De Cervera , Catalá destacó que «se ha ganado el cariño y el respeto de la afición cadista, esa misma que anima a su equipo ‘sin importarles que nunca vayan a ser campeones’ pero exigente y generosa con aquellos que lo dan todo por el equipo de sus amores».

Del fotógrafo Emilio Morenatti , al que definió como el «notario, a través de sus instantáneas, del lado más cruel de la vida», subrayó que «ha aceptado con la naturalidad que solo tienen los grandes genios» el ser uno de los referentes mundiales de la fotografía, lo que le ha hecho acreedor de galardones como el Premio Pulitzer en 2021. «A través de su objetivo, hemos conocido desde el lado desgarrador de las guerras más lejanas hasta la soledad más profunda de nuestros mayores en la pandemia», dijo con cierta emoción.

Del cuarto de los premiados, Javier Garat , hizo hincapié en que era de esos gaditanos «que ha llevado el nombre, pero sobre todo, su forma de hacer las cosas, por todo el mundo, convirtiéndose en referentes en sus distintos campos». Para Catalá, «Garat nos devuelve a su Sanlúcar de Barrameda natal, cuna de pescadores, para liderar en la actualidad la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras. Con el reto de defender los intereses de los hombres y mujeres del mar, al tiempo que se protege la biodiversidad y la sostenibilidad de los productos pesqueros».

Para terminar, Catalá le cogió prestada a Cervera una de las frases que pronunció en su despedida: «Gracias por tanto y perdón por tan poco» .

Más temas:

Vocento

Caixabank

Cádiz