Importancia de contratar un seguro de viaje internacional o cancelación para viajar al exterior Cuando se realiza un viaje, se piensan todas las actividades que se pueden hacer. Sin embargo, en ocasiones se omiten las altas probabilidades de que ocurran accidentes o contratiempos. Por tal razón, se debe conocer la importancia de contratar un seguro de viaje internacional

Es innegable que una de las actividades que generan satisfacción de forma inmediata y a largo plazo, es viajar, sobre todo si los destinos son internacionales.

Y es que así se trate de un viaje de negocios o uno de placer, estar en un país extranjero es toda una anécdota enriquecedora, debido a que se tiene la oportunidad de conocer lugares asombrosos, culturas diferentes, gastronomías, aprender otros idiomas e incluso hacer nuevas amistades.

Sin embargo, llevar a cabo un viaje al exterior requiere de mucha planificación, ya que se tienen que comprar los billetes de avión, hacer las reservas del hospedaje, preparar un itinerario, arreglar el equipaje con todas las cosas necesarias, etc

Entre todas las emociones y expectativas que se tienen, una de las cosas que por lo general se dejan pasar por alto es el tema de la seguridad y los imprevistos que suelen ocurrir al viajar.

Por tal razón, es bueno conocer la importancia que tiene contratar un seguro de viaje, el cual se puede ajustar a las necesidades del viajero, pudiendo tratarse entonces de un seguro básico, para cruceros, especiales de estudiantes o esquiadores. Existen asimismo seguros para grupos o familias, para extranjeros en los espacios Schengen o seguros de viajes de larga duración.

Todos ellos cubren diferentes aspectos, pero los elementos comunes e imprescindibles en cada uno son la asistencia médica, el traslado a centros de salud en caso de hospitalización, ayuda en lo que se refiere a la pérdida del equipaje, repatriación en caso de enfermedad o defunción y facilitar el acceso a los medicamentos, entre muchas características más que al tener respaldadas, impregnan un sentimiento de seguridad y tranquilidad en los viajeros, que les permite disfrutar a plenitud su experiencia..

No obstante, de los que hablaremos hoy serán los seguros de viajes internacionales y los seguros de cancelación, ambos muy útiles en el momento de solucionar cualquier novedad o percance que surja antes o durante el viaje.

¿En qué consiste un seguro de viaje internacional?

Se trata de un tipo de seguro de viaje que ha sido especialmente diseñado para resguardar a los viajeros ante cualquier infortunio que se les presente durante su estadía en el extranjero. De este modo, los usuarios del mismo pueden disfrutar los siguientes beneficios o ventajas:

-Asistencia médica. En el país que se encuentre el cliente, la compañía de seguros le preparará los servicios y equipos médicos adecuados para la atención.

-Recuperación de equipajes. La pérdida o daños en el equipaje, son problemas muy comunes al viajar. En vista de ello, con el seguro de viaje se tiene la posibilidad de recuperarlo o de recibir compensaciones si las maletas se extravían.

-En caso de accidentes. En caso de sufrir un accidente de gravedad o ser secuestrado en otro país, un seguro cubrirá todos los medios disponibles para resguardar a sus clientes.

-Repatriación. Si ocurre una fatalidad en el exterior que requiera una hospitalización o derive en un fallecimiento y sea necesario realizar un traslado de regreso a España, el seguro de viaje internacional se encarga de los gastos y procedimientos.

-Retrasos del viaje. En caso de demoras o novedades en las reservas de los pasajes de avión, el seguro cubre las compensaciones financieras por los inconvenientes sufridos.

Otro de los aspectos que cubre un seguro de viaje internacional es sobre las legislaciones, ya que las leyes de otros países son diferentes que las españolas, por lo que contar con resguardo legal en el extranjero, es fundamental, garantizando así los derechos de consumo y viaje.

¿Cómo funcionan los seguros de cancelación de viaje?

Por más planificación que se realice de un viaje, la realidad es que los imprevistos y contratiempos de cualquier índole pueden pasar de un momento a otro, y a pesar de ser cosas que ocurren de forma fortuita o por un descuido, pueden ocasionar la cancelación o interrupción del viaje.

Pero esto no significa perderlo todo, debido a que con un gran seguro de cancelación viaje es posible subsanar los gastos que conllevan la anulación del viaje mediante su reembolso. En tal sentido, la función de este seguro es la de cubrir los costes generados por la cancelación del viaje y el retorno a España antes de lo estipulado.

De este modo, el beneficio principal que se obtiene con este tipo de seguro, es que permite recuperar los gastos que ya se habían hecho del viaje antes de coger el vuelo o finalizar el itinerario. Para más claridad, vemos de forma desglosada que se tienen las siguientes ventajas:

-Costes por anulación del viaje. Si la compañía o agencia de viajes se rehúsa a reembolsar el dinero al cancelar el viaje, el seguro de cancelación realizará una indemnización por el monto establecido por el mismo cliente.

-Reintegro de las vacaciones que no se disfrutaron. El seguro subsana hasta los 350 euros por concepto de vacaciones no gozadas; sin embargo, el monto dependerá de los días que no pudieron ser aprovechados.

-Asistencia médica. Hace más fácil a los usuarios tener a disposición los servicios médicos y equipos correctos para que reciban atención médica inmediata en cualquier sitio que se hallen.

-Cubre la pérdida de equipaje. Es posible que durante el vuelo y recepción de equipaje, este se pierda o sufra daños en el proceso. Sin embargo, con un seguro se puede recuperar o recibir un resarcimiento económico por lo perdido.

-Cubre los retrasos. Si el vuelo se retrasa o cambian alguna característica de las reservaciones, el seguro de cancelación puede cubrir los daños e incomodidades generados en dichas circunstancias.

No viajes sin un seguro

Finalmente, la recomendación es que antes de emprender un viaje al exterior sean contratados los servicios de un seguro de viaje internacional o uno de cancelación.

Gracias a todos los beneficios y ventajas que estos aportan, se tiene la oportunidad de disfrutar el viaje sin preocuparse por nada más, debido a que en caso de que ocurra algo inesperado, se puede contar con la protección de los seguros de viaje.